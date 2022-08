Barbosa: "Habrá que endurecer los protocolos que permiten la salida de un tren cuando hay un incendio cerca"

Vídeo

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este viernes 19 de agosto de 2022.

Decíamos a las seis, que siempre que se llega a un fin de semana en esta época del año, en verano, hay que mirar así un poco de reojo para ver qué pasa con el juego de la silla porque quieras que no, siempre hay gente que se marcha a disfrutar de alguna semana que todavía le quede pendiente de vacaciones y otros, en cambio, van regresando, con la cabeza gacha porque el lunes ya vuelven otra vez a la rutina del día a día.

Que eso también daría para un debate. Si tienes que volver a trabajar el lunes, ¿qué es mejor? Volver el viernes o el sábado para irte acostumbrando, ir poniendo la casa en marcha poco a poco, y que no te dé mucha depre postvacacional o apurar hasta el último segundo. Pues ahí, como en tantas cosas en la vida, para gustos, los colores.

Sea como sea, pensemos que, por lo menos, nos espera un fin de semana de tiempo soleado tras la chupa de agua que ayer cayó en Cataluña y Baleares. Si el tiempo o la pachama, nos dejara elegir, estaría bien que llueva, pero que lo haga sin tanta fuerza porque al final ese tipo de lluvia tampoco sirve para que la aprovechen los embalses.

Y ahora, por cierto, lo que también hace falta, ya puestos a pedir, es que allá donde vayan a subir las temperaturas este fin de semana que tampoco lo haga demasiado, sobre todo, si son zonas con incendios activos.





¿QUÉ PASÓ EN EL TREN QUE AVANZÓ HACIA EL INCENDIO DE BEJÍS?





Ayer, a las diez de la mañana, dejábamos el primer tramo de 'Herrera en COPE' con la sensación de que la cosa iba bien, que los incendios de la Comunidad Valenciana iban mejorando. Y efectivamente, en Alicante, lo de la Vall d'Ebo está permitiendo volver poco a poco a la normalidad, dentro del destrozo que ha dejado el fuego. Pero lo de Bejís, en Alicante, conforme avanzó la mañana se volvió a complicar en uno de los flancos del incendio.

Bueno, pues esta noche ha habido que desalojar algunas pedanías cercanas a Andilla. Ahora, en seguida, como cada día, buscamos la última hora. Mientras, lo que continúa es la polémica sobre qué pasó en el tren que casi se mete de lleno en el incendio de Bejís. De momento, el Partido Popular ha pedido a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, que comparezca en el Senado para que informe sobre ese incidente, que ojo, mantiene a seis pasajeros ingresados, por quemaduras.

¿Qué pasa? Que el PP quieren saber si, más allá de poner el foco en si la maquinista actuó mejor o peor, o si los pasajeros debieron salir o no a las vías, pues que aquí lo que se debe aclarar es si las autoridades competentes se durmieron o no, a la hora de analizar el riesgo que suponía el incendio en la zona. Las imágenes y los sonidos que siguen saliendo a la luz de lo que pasó en el interior de ese tren hablan por sí solos.

Todos hemos ido alguna vez en un tren, así que no es difícil ponerse en la piel de los que, creyendo que iban a hacer un viaje más, se encontraron de repente con las llamas pegadas a las ventanas de los vagones. y con pasajeros histéricos, queriendo salir, niños llorando y una maquinista que se vio sola, porque el tren viajaba sin ningún interventor que la ayudase, y sin que las autoridades competentes dieran el aviso de que el fuego se había acercado a las vías.

Renfe y Adif dicen que quien tiene que dar el aviso es la Delegación del Gobierno, dependiente de la Comunidad Valenciana; la Delegación dice que eso tienen que ser los que están sobre el terreno apagando el incendio, y los que estaban apagando el incendio, además de tener bastante con lo suyo, aseguran que no hubo manera humana de avisar a tiempo porque el viento avivó el fuego de una manera endiablada...

De momento, el informe de Adif da la cara por la maquinista. Dice que si no pudo dar marcha atrás antes, fue porque los pasajeros trataron de abrir las puertas y le dieron al freno de emergencia. Y a partir de ahí, las dudas, porque algunos pasajeros aseguran que la propia maquinista acabó abriendo las puertas para que saliera el que quisiera mientras otros pasajeros, como Ángel Sanchiz, que esta noche ha hablado con los compañeros de TRECE, asegura que tampoco fue del todo así.Que aprovechando que la maquinista estaba en la otra punta del tren, haciendo lo que buenamente podía, algunos pudieron abrir la puerta de una de las cabinas.

Bueno, pues como el miedo es libre, algunos pensaron que era mejor echarse a las vías y tratar de alejarse de la zona que permanecer mucho más tiempo en el tren y ahí es donde, según relata Ángel, para algunos fue salir de Guatemala a guatepeor.

Pues son seis las personas que siguen hospitalizadas, mientras hay dos investigaciones en marcha: la de Renfe y la judicial. Lo mismo concluyen que fue cosa de la mala suerte, un caso en el que el cambio de comportamento de forma excepcional.

Pero que los maquinistas viajen sin interventores, hay que hacérselo mirar. Y lo mismo hay que desbrozar mejor los pastos cercanos a las vías. Y lo mismo hay que endurecer también los protocolos para permitir que un tren salga hacia su destino, en caso de que haya un incendio, ni que sea medianamente cerca de las vías. Y si eso aumenta el número de de trayectos cancelados en época estival, por una cuestión de cautela, pues, como pasajeros, tendremos que comprenderlo y tener paciencia. En fin, veremos que sale de aquí.

A LA VUELTA DE VACACIONES ¿QUÉ?





El caso es que el verano nos está dando mucho que pensar sobre los incendios, los trenes y sobre la economía. Sobre lo que va a pasar cuando el otoño diga aquí estoy yo.

Ayer, precisamente, le preguntábamos a los economistas hasta qué punto va a ser importante el impacto negativo en la economía española de todo lo que se está cociendo: la inflación, la subida de tipos, el aumento del paro cuando termine agosto…Porque es verdad que, quien más y quien menos, aunque no entienda mucho de economía, anda estos días con la idea de “uf, vamos a ver este invierno”, “ya verás la que nos espera".

Pues, desde Analistas Financieros Internacionales nos decían que, hombre, golpe va a haber, pero que no teniendo tanta dependencia como otros del gas ruso y no siendo, por desgracia, el país europeo con mayor peso industrial, con la demanda eléctrica que eso te exige, pues que lo mismo, España no es de los que peor lo van a pasar. Y Dios quiera que sea así, pero que el otoño-invierno va a ser difícil en lo económico se da por descontado, como ha querido señalar, por cierto, el presidente del PP, Núñez Feijóo.

“Cuando volvamos a casa”. Ese es, precisamente, el punto en el que estamos ahora, ¿verdad? Apurando el verano, casi, casi, sin muchas ganas de volver a la normalidad porque seguramente hemos dejado demasiados problemas esperándonos, escondidos debajo de la alfombra. Feijóo hacía esa reflexión con la cabeza puesta en los últimos datos de inflación en la eurozona que ciertamente no invitan a tocar las castañuelas.

Los precios han batido récord en los países del euro, durante el mes de julio con una inflación el 8’9%, que el conjunto de la Unión Europea llega al 9’8. Siendo eso una barbaridad, España está por encima de la media con una inflación del 10’7 por ciento, según Eurostat, que coincide básicamente con el 10’8 que ha dado el INE.Y aquí es donde nos da un poco la depre, porque sólo nos superan Polonia con una inflación de más del 14% y Países Bajos con un 11’6%. La tres principales economías, Alemania, Francia e Italia tienen los precios más controlados, dentro de lo que cabe.

Y aquí, fíjense, estamos presumiendo de que ahora pagamos la luz más barata, temporalmente, porque hemos hecho la añagaza de topar el precio del gas, con el que se genera electricidad. Y nos decían que España tenia una inflación más alta que otros países, por culpa de nuestro componente energético. Pues aún con el tope del gas, estamos como estamos, lo cual demuestra, entre otras cosas, que algo falla en nuestro sistema económico y productivo.

Más allá del error estratégico que ha cometido este Gobierno, apostando por una transición energética poco realista que ahora Putin ha hecho saltar por los aires, España tiene un problema de productividad. Tenemos una producción poco eficiente, y para generar PIB necesitamos consumir más energía que otros países. Con esos mimbres, cuando la energía se dispara, todo lo demás cae como las fichas de dominó.









CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL





A todo esto, no sabemos si será porque no tienen muchas ganas de hablar de los problemas económicos, el Gobierno sigiue a vueltas con el Poder Judicial. En las últimas horas, nuevo rifirrafe verbal entre Isabel Rodríguez y Núñez Feijóo sobre quién tienen la culpa de que no se renueve el órgano de gobierno de los jueces.

Eso sí, el Gobierno es un artista a la hora de enredar porque ha conseguido que Feijóo acuse a la anterior dirección del PP de haber firmado un acuerdo con el PSOE a espaldas del resto de dirigenes del PP y el entorno de Casado ya ha dicho que sí lo dio a conocer. El caso es que el gobierno tiene lo que quería, munición para hablar de la oposición y que no todo sea economía, economía y economía.

Es curioso que el PSOE se presente ahora mismo como el gran defensor de la Justicia cuando lo que pretende es que la Justicia siga politizada con el actual sistema en el que los principales partidos colocan vocales en el Poder Judicial en función de su ideología...

Un PSOE, además, que lleva tiempo saltándose el concepto de Justicia y la autoridad de los tribunales al haber usado, y abusado, de la figura del indulto de una manera más que discutible. Ya saben, siguiendo criterios ideológicos para dejar en la calle a mujeres secuestradoras de sus hijos, o criterios que rozaban la prevaricación política como soltar a los golpistas del 1 de Octubre porque le convenía al gobierno para mantenerse en el poder.

Pues la guinda del pastelya la están cocinando porque ahora el PSOE tiene que decidir si indulta al que fuera presidente del PSOE. Que vendría a ser algo parecido a que el PSOE se indulte a sí mismo, porque José Antonio Griñán representa, en buena medida, el legado y la marca PSOE en una autonomía tan importante como Andalucía. De momento, el Gobierno dice que todavía no tiene los detalles de la sentencia y tal y cual, pero el indullto se está calentado.

Y aquí el PSOE no ha pedido perdón por el fraude de 600 millones de dinero público de los ERE. Más bien le ha quitado importancia, con el argumento falaz de que nadie se quedó con el dinero. Como si comprar voluntades políticas para seguir gobernando no fuera corrupción.

Y luego que si otros no renuevan el Poder Judicial. Pues mira, a ver si lo renuevan y, entre otras cosas, acaban con el abuso de los indultos. Porque nos está quedando un país en el que parece que hay una Justicia para los mortales y otra para los políticos y aquellos que, por cuetiones ideológicas, les caigan en gracia a los políticos.

Pues si nos gusta tanto la igualdad que haya igualdad para todo.

