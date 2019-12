Barbosa: "Bolivia insinúa que Podemos presionó al PSOE para que sacara de allí papeles sobre su financiación"

Audio

¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 30 de diciembre. Nos hemos cargado el año como el que no quiere la cosa y estamos a punto de cerrar los años 10 para dar paso a los años 20. Cambiamos de dígito, pero no habrán el debate de si cambiamos o no de década porque corren el riesgo de provocar una interminable discusión bizantina sobres si existió o no existió el año 0, si contó, si dejo de contar. El caso es que para el cambio de década habrá que esperar un año más.

Pues fíjense, de esperar va precisamente la cosa porque parece que Pedro Sánchez lo tiene más fácil para ser investido, pero lo tiene más complicado para conseguirlo antes de Reyes. Saben que el PSOE está como loco por cerrar la investidura porque con sus socios nunca se sabe. Pueden celebrarse las elecciones y abrazarse con Pablo Iglesias muy rápido para que Podemos no diese la lata, y la verdad es que fue mano de santo porque Iglesias ha estado callado todo este tiempo, ayudando bajo cuerda en la negociación con los separatistas y evitando criticar al Rey en Navidad, que eso para él es cómo quitarse de fumar.

El problema venía con Esquerra, y con Esquerra ayer por la tarde parecía que estaba todo hecho, principio de acuerdo entre los negociadores de PSOE y Esquerra a la espera de que el Consejo Ejecutivo de los separatistas de el visto bueno definitivo. Problema, que los de Junqueras se lo van a tomar con calma y no van a reunirse, por lo menos, hasta el 2 de enero. Estos van a manejar los tiempos hasta el final.

Hay acuerdo, pero algunos socialistas les mosquea que los republicanos puedan esperarse a ver qué pasa el viernes. Como a la Junta Electoral le dé por inhabilitar ya a Quim Torra ya la hemos liado porque Esquerra podría decir que ahora no puede apoyar a un presidente español mientras el malvado Estado hecha de su cargo al presidente catalán porque entonces quedarían como los flojos ante los de Puigdemont, que si tal, que si cual, así que esto es un sí pero no o un sí pero espérate un poco.

Y entre tanto, ¿qué ha pasado para que a última hora de ayer hubiese un principio de acuerdo? Pues la lógica dice que a los separatistas les place lo propuesto por el PSOE, por ejemplo, en lo referente a la mesa política de negociación y, sobre todo, que les parece suficiente lo que vaya a decir la Abogacía del Estado sobre el preso Junqueras.

Después de una semana en la que ni hemos cenado ni se ha muerto padre, ahora sí que sí parece que la Abogacía ha conseguido escribir algo que será publicado en las próximas horas. Después de muchas tensiones internas se espera que no cuestione la sentencia del 1 de octubre, pero que dé un masajito a Junqueras reconociendo que debería haber salido de la cárcel para recoger el eurodiputado.

Ayer los abogados del Estado como preparando el terreno emitían un comunicado en el que rechazan presiones, injerencias y amenazas. Presiones de esas que el antiguo abogado del Estado, Edmundo Bal, está seguro que producirse se han producido.

Edmundo Val sabe de lo que habla porque salió de la Abogacía del Estado tras recibir presiones para que rebajarse la petición de penas del 1 de octubre. Ahora ese comunicado de los abogados del Estado se puede interpretar como quiera cada uno porque no dice "hemos recibido presiones", solo que rechazan presiones así en general. ¿Se están quejando de las presiones del gobierno, están justificando las concesiones que puedan hacer en este informe que se va a publicar? Pues el tiempo lo dirá.

De momento el propio Val ha apuntado que si el Gobierno ha filtrado a Esquerra el informe de la Abogacía del Estado antes de que se haya hecho público, no solo estaríamos ante un escándalo, sino ante un posible delito, así que ojo con esa derivada.

El caso es que Sánchez, como decimos, podría ser presidente en torno al Día de Reyes, ya sea antes o seguramente un poco después, que no está mal tirado porque Sánchez cada vez más se parece a un rey, pero un rey de los de antaño. Que me incómoda contestar a la prensa, cancelo ruedas de prensa; que me molesta que mi partido me tosa, cambio las reglas para que el Comité Federal del PSOE no tenga nada que decir; que me interesa aprobar algo, decretazo; que no me interesa, es que estoy en funciones, qué le vamos a hacer.

Y en esas, y hasta que Sánchez consiga la investidura, el Gobierno ha hecho una cosa que ha indignado al Partido Popular. Eso de congelar la subida de las pensiones y el sueldo de los funcionarios hasta nueva orden. Ponía voz Pablo Montesinos a lo que ayer anunció Pablo Casado en su redes sociales, que el Partido Popular piensa ir al Tribunal Constitucional para denunciar lo que consideran un chantaje, es decir, que Pedro Sánchez tenga el personal sin actualizar su pensión o su sueldo hasta que a él le salga bien lo suyo porque cuando quisieron bien que encontraron la fórmula para maniobrar en la Diputación Permanente del Congreso y tirar de decretos sociales, lo que pasa que entonces estábamos a las puertas de unas elecciones. Ahora a la gente ya se la ha preguntado y lo que toca es arreglarse con los que pretendieron romper España y prometen volver a hacerlo, con lo cual, si la gente tiene que esperar unas semanas a la subida, pues parece que no hay tanta prisa. Es lo que tiene tener un Gobierno en funciones, que se lo toma con mucha calma para dar explicaciones.

Por ejemplo, otro asunto. Comenzamos la semana pendientes de saber cuándo será la comparecencia de la ministra Margarita Robles para explicar el tremendo quilombo que se montó el pasado viernes en la Embajada de México en Bolivia. México. recuerden, ha dado asilo a Evo Morales después de que tuviera que salir por patas de su país, pero es que, además, en su embajada de Bolivia los mexicanos han acogido a una serie de personas vinculadas al antiguo gobierno de Morales a los que el nuevo gobierno interino de Bolivia le tiene muchas ganas, de hecho les acusa de corrupción. Bueno, pues a la máxima responsable de la embajada española en Bolivia, en ausencia del embajador, se le ocurre hacer una visita, dicen que de cortesía, a esa embajada mexicana que protege a tipos del régimen de Morales. A las puertas de la embajada hay activistas que se la tienen jurada a Evo Morales y a los que están dentro escondidos. Y, claro, cuando ven los coches de la delegación española dicen: "Date que estos vienen a llevarse a esta gente para que se puedan escapar a México". Total, que se armó lo que decimos, un quilombo.

Los agentes españoles que se dedican a proteger a los diplomáticos españoles al verse asediados, al ver que les golpean y les patean los coches, salen tapándose un poco la cara. Y los que están nerviosos, se ponen más nervioso todavía, gritando: "Vienen encapuchados, tienen armas". Que es verdad que tienen armas, pero tienen permiso para llevarlas dentro del coche. Total, que al final tuvieron que salir de allí para evitar males mayores dejándose en la embajada a los diplomáticos españoles, a los que tuvieron que acercar luego los bolivianos. Y en medio, pues ha quedado el resquemor y las dudas.

Ahora España está investigando, pero asegura que solo fue una visita de cortesía. Lo que no se ha explicado todavía es a qué se debía esa visita justo en ese sitio, justo en ese momento. Y los que quieren pensar mal, los del nuevo gobierno de Bolivia, pues claro, tienen campo para correr porque conocen de sobra a los que mandan y a los que van a mandar en España.

El tal Jorge Tuto Quiroga, responsable de Exteriores del Gobierno interino de Bolivia, insinúa que Podemos ha presionado al PSOE para que sacara de la embajada papeles que puedan demostrar que Evo Morales financió a la formación de Pablo Iglesias. Vamos, dice que los que mandan ahora en España están muertos de miedo. Todo son conjeturas y el discurso este anticolonial contra España ya cansa, pero lo triste de todo esto es que nuestra fama nos precede y atraviesa los mares. Saben que Pedro Sánchez sigue en Moncloa y que pretende quedarse con la ayuda de Podemos, que son los que tocaron las palmas a los Evo Morales, Hugo Chávez y compañía a cambio de informes de asesoría de la señorita Pepis por los que cobraron un buen dinero, así que con razón o sin ella, cuando quieren nos sacan cantares.

Por cierto, hablando del PSOE y Podemos, hoy se espera que otra tanda de municipios de León se suma a la iniciativa para que León se independice de Castilla. Seguro que si le preguntas a la buena gente de León qué cosas habría que mejorar en su vida encuentras un montón de motivos, pero visto desde fuera, lo de reformular mapas y hablar de diferencias pone en guardia a cualquiera visto lo visto.