Barbosa: “Lo que cuesta bajar el IVA de los alimentos en un año es lo que desembolsará para Telefónica”

Audio

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 20 de diciembre de 2023.

Un día estupendo para asomarse a la actualidad informativa y observar, a veces con asombro, a las cosas que pasan en España y también en el mundo.

Qué me dicen, por ejemplo, de esa grieta enorme que se ha abierto en Islandia de cuatro kilómetros de largo y por la que está saliendo lava, como si se fuera a acabar el mundo. Ahora lo que habrá que ver es si a los islandeses les funciona eso que han hecho y que recuerda un poco a los niños chicos cuando están haciendo un castillo de arena en la playa y ven que sube la marea: que se ponen a levantar muritos de arena, a ver si así el agua no pasa.

Bueno, pues los islandeses han levantado diques de hasta seis metros de altura a ver si con eso contienen la lava y salvan sus casas y sus carreteras.

Mar Rojo

También habrá que ver qué pasa en el Mar Rojo donde Estados Unidos nos metió en la coalición de diez países que le van a parar los pies a los rebeldes hutíes que están acosando a los buques comerciales.

El caso es que España ya le ha dicho a Estados Unidos que, hombre que somos de Bilbao pero no del mismo centro de Bilbao. Que nosotros iremos a plantar cara a los hutíes, si es bajo el paraguas de la OTAN o de la Unión Europea.

El tema está en que al gobierno no le apetece tener que ir a pedir permiso al Congreso para una operación militar en el exterior que sea nueva de trinca. Lo suyo sería hacerla pasar por una prolongación de la misión que ya controlaba a los piratas de Somalia.

El problema está en que los piratas somalíes también se han activado últimamente y los resposables de la armada española dicen que mandar ahora al Mar Rojo la fragata que tenemos en aguas de Somalia sería desvestir un santo para vestir a otro.

Así que veremos qué pasa con esa operación en la que nos jugamos la seguridad del 12% del comercio mundial. Que los chips de Taiwan nos lleguen en tan sólo 25 días depende de mantener abierta esa ruta.

A todo esto uno de los países implicados en ese conflicto del MAsr Rojo en Arabia Saudi.

El país que hace poco le dio un susto al gobierno, al anunciar que pretendía comprar hasta el 9'9% de las acciones de Telefónica.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Que por cierto lo que cuesta rebajar el IVA de los alimentos durante un año es la cantidad que va a desembolsar el estado para hacerse con el 10% de Telefónica.

Hay que decir que Telefónica es una compañía de referencia en el mundo de las telecomunicaciones que en los últimos años, de la mano de José María Álvarez-Pallete ha hecho un esfuerzo más que notable por estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías con un despliegue de la fibra óptica y de la tecnología 5G, por poner algunos ejemplos, que han puesto a España.. a la vanguardia en ese campo.

Telefónica es un referente de tales dimensiones que tiene importantes acuerdos en materias muy sensibles con el Estado como puede ser el ámbito de la Defensa.

Y Telefónica es un referente de tales dimensiones que, efectivamente, los saudíes (que les sobra el dinero y quieren convertirse en un referente mundial) han puesto el ojo sobre ella.

Bueno, pues ahora el gobierno ha tomado la decisión de hacerse con el 10% del capital de Telefónica para superar el 9'9% que podrían llegar a tener los saudíes.

Con ese 10 por ciento y llegando a un entendimiento con otros grandes accionistas como el BBVA y CAIXABANK el gobierno entiende que se podrían “salvaguardar las capacidades estratégicas” de Telefónica en un momento además en el que se viene el impulso de la Inteligencia Artifical.

La operación para que el Estado vuelta a Telefónica, 26 años después, para ser su principal accionista con un 10% nos costaría unos 2 mil millones de euros que el Estado recuperaría en 11 años, sólo vía dividendos.

Aunque más que el esfuerzo económico para tomar el control de TELEFÓNICA (un esfuerzo que es 11 veces mayor que el que se hizo para controlar INDRA) el interés de esa operación tiene que ver más bien con el interés estratégico.

Claro, esta decisión abre el siempre interesante debate sobre el papel que debe tener o no tener el Estado en las empresas privadas.

Un liberal convencido te dirá que el gobierno no debe meterse en la gestión de las empresas. Y por ahí van las críticas que ha lanzado ya el Partido Popular, que se teme que el gobierno pretenda intervenir en la gestión como hizo en INDRA.

Luego está visión más intervencionista y también la más nacionalista, que considera que el Estado debe estar atento para que las empresas estratégicas no pongan a servir los intereses de naciones extranjeras.

¿Y entre medias? Pues seguramente, llegados a este punt lo ideal sería salvaguardar los intereses estratégicos de España en materia de telecomunicaciones y Defensa pero dejar absoluta autonomía empresarial a la dirección de Telefónica para que siga haciendo su trabajo en un mundo cada vez más competitivo.

Garantizar la españolidad de Telefónica es meterse ahí en medio para que los saudíes no tengan el control y ya está. Y dejar a la actual dirección, que es la que mejor conoce la empresa, seguir haciendo su trabajo.

Si al gobierno le diera, además, por cambiar a la dirección y poner a algún amigo ya estaríamos hablando de otra cosa o podríamos sospechar que se trata de otra cosa.

Pero en fin estaremos atentos a cómo se va desarrollando esa operación de compra de acciones de Telefónica por parte de la SEPI que se irá haciendo poco a poco, para no alterar el precio de las acciones.

A todo esto, hablando de economía y hablando del gobierno esta mañana también le daremos una vuelta al acuerdo que han alcanzado las diferentes facciones del gobierno para reformar el Subsidio por desempleo.

Pero, miren, puestos a pronosticar, yo si quieren, en lo que a la política se refiere, les haga el monólogo de hoy y el de las próximas semanas.

Porque si hay algo en lo que podemos pronosticar, sin miedo a equivocarnos es que el gobierno de Pedro Sánchez seguirá diciendo una cosa y haciendo otra.

De hecho, ya nos dijo Carlos Herrera el otro día no os fiéis del presidente del gobierno si se hace el tonto con esos rumores que apuntan a que se hará una foto con un delincuente fugado…

Ya dijimos que el gobierno ha refinado la mentira de tal maner que ya todo ha quedado reducido a un juego de palabras. Te preguntan si te vas a reunir con Puigdemont, y aunque tú sepas que te vas a reunir con Puigdemont, “conceptualmente” te refugias en “ahora mismo en mi agenda no hay ninguna reunión con Puigdemont”.

Y si repites eso, y le echas bastante cara dura, puedes afirmar que, técnicamente, no estás mintiendo porque hace unos días, si uno revisaba la agenda del presidente, efectivamente, no había apuntada ninguna reunión con el golpista y malversador fugado.

Y en eso consiste el desahogo. es verdad que a Sánchez se le escapaba un poco la sonrisa cuando soltaba la trola.

Pero el caso es que, efectivamente, la mentira llegó hasta el día de ayer, que es cuando Sánchez confesó en un corrillo a los periodistas de Moncloa que sí, que va a mantener varias reuniones con Puigdemont y con Junqueras.

A Junqueras lo mete en el saco, como si así lo de Puigdemont fuera a llamar menos la atención. Aunque lo de Junqueras también tiene tela porque es un señor indultado que no ha pedido perdón por lo que hizo.

Pero ayer Sánchez dio varias claves de por qué está on fire como está. Y es que, como ha visto que los indultos no le costaron el gobierno el 23 de julio, ahora está convencido de que con la amnistía pasará lo mismo

Tanto, que dijo literalmente que “nos vamos a hartar de reuniones con Puigdemont porque la idea es normalizar el trato con los fugados.

Eso sí, respecto a esa foto con Puigdemont Sánchez ha confesado que le gustaría hacérsela, una vez que la amnistía ya haya sido aprobadapor aquello de poder decir que ya no se está haciendo la foto con un golpista y malversador fugado sino con un estupendo político, rehabilitado por la gracia del Sanchismo.

Y aquí viene una observación interesante: se diría que Sánchez está confesando que él no controla plenamente la situación ni los tiempos. Es decir, que si el pelo-fregona de Waterloo se empeña en hacerse la foto antes, pues que lo mismo hay foto antes de que se apruebe la amnistía.

Desde luego a Sánchez le conviene retrasar esa foto con el delincuente porque, por más que Francina Armengol se esté dando toda la prisa del mundo para habilitar el mes de enero para que el Congreso avance con la tramitación de la ley de impunidad antes de primavera no lo tendrán preparado.

Ley de amnistía

Y lo malo para ellos es que el Consejo de Europa publicará su dictamen sobre la ley de amnistía antes de que se apruebe la ley en el Congreso.

Es verdad que no será un informe vinculante pero hacerse hecho antes de tiempo una foto con un delincuente fugado, basándose en una ley que la comisión de Venecia acabe tildando de chanchullo contra el Estado de Derecho y los valores europeos sería un trago duro de aceptar incluso para un personaje como Sánchez.

Así que ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos mientras otra cosa que también podemos pronisticar sin miedo a equivocarnos es que lo que va a continuar es lo que podría calificar como la 'operación termita'.

¿En qué consiste la Operación Termita?

Pues en ir desgastando al Estado de Derecho desde dentro, sin que parezca que hemos roto un plato en nuestra vida. El ejemplo más claro es lo del acoso y señalamiento de los jueces.

El PSOE pacta con Junts poner en un documento, negro sobre blanco, que en España ha habido lawfare y crean unas comisiones para que se investigue a los jueces por presunta prevaricación política. Y luego, ese mismo PSOE y ese mismo gobierno, a través de su ministro de Justicia juega al despiste… dando a entender que ese fuego que él mismo ha contribuido a desatar que el fondo no servirá para quemar nada…

Señalas a los jueces y al mismo tiempo les dices que les vas a defender. Creas las comisiones para que sean llamados a declarar y luego recuerdas que la ley no lo permite.

Y así todo. Una de cal y otra de arena... como el que le abre la puerta de casa a los ladrones para que roben... y mientras roban te pones a decir que qué feo está robar..

Sólo hay que ver el Dream Team… el equipo ideal de la UEFA Champions League que ha permitido el PSOE en la Comisión de Secretos Oficiales.

A esa comisión en la que se recibe información sobre los fondos reservados y en la que se controla algo tan delicado como el CNI… vamos a tener a Gabriel Rufián de Esquerra… a Mirriam Nogueras, de Junts (como premio por haber señalado y amenazado a jueces en activo con nombres y apellidos)… y a Mertxe Aizpurúa de BILDU, que en sus tiempos mozos trabajó de redactora en el diario que señalaba los objetivos de la banda terrorista ETA.

Vamos, ya le digo, puedes llamarlo “Operación Termita” o si quieren “Operación Zorra en el gallinero”

Que además, lógicamente, cuenta con la colaboración inestimable de Sumar. El socio de gobierno del PSOE que ayer anunció que va proponer en el Congreso despenalizar:

-las injurias a la corona.

-El ultraje a los símbolos nacionales.

-Las ofensas a los símbolos religiosos

-Y no se lo pierdan…. el enaltecimiento del terrorismo.

Y, claro, el PSOE ya ha dicho que, aunque la idea no le entusiasme, que va a permitir su tramitación.

Es decir… defienden a la Corona con la boca pequeña, pero permiten que se juegue con la idea de poder lanzar INJURIAS contra ella.

Y en eso estamos… en la operación termita... mientras hoy Sánchez y Feijóo tendrán su primer cara a cara en el Congreso en una sesión de control.

Que, por cierto, parece que Feijoo puede aceptar reunirse con Sánchez próximamente, mandándole previamente un orden del día sobre las cosas a tratar. Con el panorama que tenemos, lo raro será que se pongan de acuerdo.