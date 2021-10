Herrera, a Yolanda Díaz: “¿Te creíste lo que firma Pedro Sánchez? Eres muy cándida”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya es el día 26, el día 26 de este mes y a este mes le quedan tres días mal contados. Por aquí, por allí… y fuera, es decir, quedarán dos meses, solo dos meses para que se agote este año 2021 y nazca el año de las incógnitas, que será 2022. Porque la incógnita es ¿será el año de la recuperación? El año de la recuperación de verdad. Evidentemente ahora hay recuperación, hay crecimiento económico, se está creando empleo, claro que sí. Pero 2022 si viene un proceso de inflación, pasando las empresas un mal momento con subida de impuestos y con una poca flexibilidad laboral porque la reforma laboral, que en su día se hizo en España, es retocada para darle todavía, para darle un poco más de tirantez o bastante más tirantez ¿qué va a pasar?.

EL AVISO DEL BANCO DE ESPAÑA AL GOBIERNO

Bueno, pues es eso, 2022 es el año de la incógnita. El año de la incógnita de unos presupuestos en España que están basados en unas previsiones de crecimiento que no convencen a nadie nada más que a quien las ha hecho, que es el Gobierno de España. Ayer, el Banco el Banco de España, su gobernador, su directora general advirtieron que no, que no. Que como dice el Fondo Monetario, como dice la OCD, como dice Bruselas, como dice todo el que quiera ser escuchad; esas previsiones no son verdad y en virtud de esas previsiones tú has calculado unos gastos que no vas a poder o no vas a poder cubrir o si los cubres los haces a cuenta de crear más déficit y por lo tanto aumentar la deuda que tienes. Pero esto, miren, los gobernantes irresponsables con esto de las deudas y esas cosas dicen: oye vamos a ver yo no voy a estar aquí eternamente, con esto tendrá que arrear otro. Bueno, mientras el Banco Central compre deuda yo emito deuda y si lo que yo cuando me voy dejo es un país endeudado al 150 de su PIB, pues ya vendrá otro que además será el que tendrá que aplicar políticas de ajuste y será el malo, porque habré sido yo el bueno que he gastado.Esto no siempre sale así. Pero bueno, es el gobernador irresponsable hace eso, el que piensa en algo más de su propia legislatura hace otra cosa.