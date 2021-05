Herrera, sobre los indultos: “El Tribunal Supremo le ha hecho un traje al sanchismo”

"Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Hay varias palabras que hoy desde luego configuran un dibujo de la actualidad, palabras que son los ERTE, AstraZeneca, los indultos pero también otra más el nombre de Villarreal. Porque ayer el Villarreal, con la agonía de los últimos minutos de no sé cuántos penaltis lanzados, en el último de ellos con una parada al portero del equipo rival finalmente venció lo que el fútbol europeo le debía desde hacía ya algún tiempo que es un gran campeonato como la Europa League, nada menos que el número dos de la Premier qué es el United, el Manchester United. ¡Enhorabuena a Emery, a los jugadores, a la Junta!, ¡enhorabuena todo el pueblo de Villarreal y a ese impagable submarino amarillo que nos hizo muy felices a todos!.

SE PRORROGAN LOS ERTE HASTA FINALES DE SEPTIEMBRE

Pero la palabra de los ERTE también lo está, de actualidad, porque si hay 600 mil personas metidas en los ERTE muchos de esos 600.000 me están escuchando ahora mismo y ayer supieron que el Gobierno llegó a un acuerdo con la organización patronal para prorrogar hasta finales de septiembre los ERTE, es verdad que variando algunas condiciones pero al menos dando un respiro a todos aquellos que todavía no se pueden incorporar a la empresa porque no ha despegado. Hay incentivos para que lo haga, más incentivos para que lo hagan.

PREFIEREN ASTRAZENECA PARA LA SEGUNDA DOSIS

AstraZeneca porque sigue siendo la favorita de aquellos que se vacunaron la primera dosis con AstraZeneca y a los que el Gobierno les ha dado elegir cuál querían de segunda y se han dejado de mezclas, de raras mezclas y han hecho caso de lo que dice la farmacéutica y la Organización Mundial de la Salud y la inmensa mayoría también se pincha la segunda dosis con Astrazeneca.

LA SENTENCIA DEL SUPREMO SOBRE EL INDULTO A LOS PRESOS DEL PROCÉS

Y los indultos, porque ayer apareció después de dos días de ruido, dos días de mucho ruido en la que el Gobierno a través de la boca de su presidente dijo algunas sandeces muy importantes. Ha llegado el Tribunal Supremo y ha dicho lo obvio, lo que toda España sabía y lo ha dicho en una lección de Derecho impagable, impagable. Ha puesto a Sánchez ante el espejo. ¿Qué es lo que ha venido a decir el Supremo en su informe? Que no es no, que no hay justicia, no hay arrepentimiento, no hay equidad, por lo tanto no puede haber indulto. Que lo que pretendía Sánchez era poco más o menos que un auto indulto y que es una solución inaceptable. Pues oiga, en inaceptable también se convertiría este gobierno si continuase con esas pretensiones, conceder los indultos a los sediciosos malversadores no arrepentidos que amenazan con repetir la sedición literalmente, sería una solución inaceptable.

Y lo del auto indulto, los magistrados recuerdan que algunos de los que aspiran al indulto garantizan la estabilidad del gobierno,es que merece la pena que le lea el párrafo en su totalidad: “la finalidad del artículo 102 de la Constitución no es otra que la de impedir medidas de alto indulto y el presente caso presenta la singular perspectiva de que algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son líderes políticos de los partidos que hoy por hoy garantizan la estabilidad del gobierno llamado al ejercicio de gracia”, o sea, le han dado en toda la diana es que a partir de ahí el repaso que le sigue dando el Supremo al Gobierno es para quedarse tiritando “esta sala no puedo hacer constar la más mínima prueba de arrepentimiento, el mensaje transmitido por los condenados es expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque contra los pilares de la convivencia democrática.”. También cuestiona que se les llame o se presenten a sí mismos como presos políticos y por si todo esto no fuera suficiente el Supremo señala el camino para una posible anulación de los indultos y cuestiona los argumentos para reformar a la baja el delito de sedición y recuerda que las penas de sedición son similares, en algunos lugares más altos por cierto, en países de la Unión Europea, es decir, le ha hecho un traje el sanchismo. Pero por si eso no fuera suficiente el propio presidente del Supremo contestó ayer personalmente a Pedro Sánchez poco después de que éste hablase en el Congreso.

Pedro Sánchez ha envilecido el lenguaje porque acusa directamente al Supremo, desde luego a todos los que se oponen o que consideran que esa figura no es la -ahora mismo- o es perfectamente prescindible ahora mismo, les acusan directamente de revanchistas, de vengativos. Acusar al Tribunal Supremo de emitir sentencia basándose en revanchas y en venganzas, posicionarse contra los argumentos de Sánchez es hacerlo contra la convivencia y la concordia. Pues cómo no va a decir, cómo no va a decir lo suyo el Supremo en un informe como este! Pero vamos a ver, contra la convivencia y contra la concordia quiénes actuaron fueron los condenados y por eso fueron condenados. Y otra consideración, miren los que están en la cárcel de Lledoners Palace en sus suites van a salir a la calle dentro de no demasiado, de hecho, ahora están con medidas de gracia porque salen y entran a conveniencia, porque la Generalidad de Cataluña tiene la llave, en función de los…

Pero, pero, en función del número de años de condena y del tiempo que llevan ya la salida les va a corresponder dentro de unos meses, si es cuestión de unos meses, estarán en la calle, la Generalidad tiene competencias para eso. ¿Para qué se mete Pedro Sánchez en ese lío sabiendo que en nada están en la calle y que además la figura del indulto a los que están dentro de la cárcel no le satisface y dicen aquellas cosas de que se lo pueda meter por donde les quepa, etc, etc? ¿Por qué ha llegado a ese pacto con Esquerra? ¿Le conviene quemarse hasta ese punto? ¿Le conviene llevar la imagen del Gobierno de España hasta el punto de que todos nos demos cuenta de que está tan atrapado para mantenerse en el poder por toda esta escoria política que es capaz de retorcer la Ley y el sentido común, lo que haga falta? Ya les decía ayer, que Pedro Sánchez podía salir a los medios y decir miren señores no me gusta el indulto, no lo considero porque es lo que yo pensaba, pero la conveniencia política ---considero yo- ahora mismo es hacerlo ¿por cuánto? es la manera de coser en Cataluña situaciones que puedan atender a… bueno ahí abres tú un debate, seguramente la misma gente que no está por el indulto no estaría de acuerdo, pero no se siente insultada cuando este tipo empieza a hablar de la convivencia, de la concordia y de los vengativos y revanchistas que son aquellos que no están de acuerdo con él.

Pues sigo, sigo. Ahora ¿cuál es el minuto de juego y resultado? Porque el Gobierno sigue en sus trece, dice que le corresponde, ha tomado la decisión y es verdad, el informe de Supremo no es vinculante. Su oposición ya hace que los indultos no puedan ser totales y al ser parciales pueden ser revocados por la justicia si hay alguna demanda al respecto y ahí ahora mismo deja al sanchismo, incluido el sanchismo mediático que está haciendo ahí piruetas a ver cómo lo justifica, deja al sanchismo en una situación muy difícil. En el actual PSOE, el actual PSOE ¿qué está pensando el personal? Bueno,Felipe González ayer dejó caer una perla: “Yo no lo haría”.