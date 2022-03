Herrera, sobre el acuerdo con los transportistas: "No es lo que Sánchez pensaba que iba a ocurrir"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Bienvenidos a este 25 de marzo en el que hay algunas novedades interesantes que les voy a contar de la de la actualidad. No lo que preveía Antonio, que es como ahora hemos sabido que se llama Pedro Sánchez, es que no dice la verdad ni el nombre; no lo digo porque Mario Draghi dice : "gracias, Antonio" a Pedro Sánchez.

¿ACUERDO CON LOS TRANSPORTISTAS?

Bueno, no es lo que Pedro Sánchez pensaba que iba a ocurrir. ¿Cuál era el plan de Pedro Sánchez? Yo aguanto todo hasta el día 29, ¿por qué? Porque aspiro a que el Consejo Europeo me dé la razón en desindexar el gas de la electricidad, yo vuelvo triunfante como el que ha salvado el asunto y, luego el 29 tiro un poco de chequera para contentar a alguno de los sectores. Bueno, le ha salido mal. Primero, porque Europa no está por esa labor, por lo tanto, ya sabe que no va a volver triunfante con todo el atajo de pelotas de Ministros aplaudiéndole, babosos ante su presencia, y sabe, además, que diversas secciones sectoriales de la producción en España están gravemente afectadas por la huelga del transporte, por la concatenación de calamidades que han obligado a, desde luego, revisar esa espera. Y entonces ayer dijo a Calviño el señor Sánchez tira de chequera y arregla como sea lo de los transportistas.













Bueno, y el Gobierno y la gran patronal, no así la Plataforma que convocó esta huelga, a la que luego se han unido más, y que no quiere ser recibida por las autoridades, saben ustedes que les acusaron de ultraderechistas, llegaron a un acuerdo a las tantas de la madrugada. Rebaja de 20 céntimo por litro en el combustible del 1 de abril al 30 de junio, ayudas al sector por valor de 1.050 billones de euros, 450 millones de ayudas directas para el sector de mercancías como para el de viajeros, ampliar el plazo de los vencimientos de préstamos ICO y no seguir parcheando, buscar soluciones a largo plazo para evitar que se siga abusando de la subcontratación que pague los servicios por debajo de lo que cuesta prestarlos, en fin.