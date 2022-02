Herrera: "¿Ha sido buen negocio convocar elecciones Castilla y León?

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Son las 8 de la mañana de este miércoles 16 de febrero que, en teoría, era el día en el que tenía que empezar la invasión rusa de Ucrania, decían los servicios secretos norteamericanos. Pero es el día en el que Putin, eso sí, reforzando sus amenazas retira o mueve alguna de sus tropas en la frontera con Ucrania y también retira a militares que hicieron maniobras en Crimea, vuelven a sus cuarteles. ¿Qué hay dentro de la cabeza de Vladimiro? Solo Vladimiro lo sabe.









TRAGEDIA GALLEGA EN LA MAR





Es el día también en el que cunde la inquietud, desde luego el desespero de las familias de los pescadores del Villa de Pitanxo, que ayer fue ahundirse a las costas de la Isla de Terranova, en Canadá. 24 personas a bordo, hay 11 personas que continúan desaparecidas, hay 10 personas que han fallecido.













CASADO DESHOJA LA MARGARITA: SÍ O NO A VOX





Y ayer la política se traducía, se lo vengo diciendo desde el lunes, no es que sea un profeta. ¿Dónde se ha puesto el foco después de las elecciones de Castilla y León, en el que ha ganado, en el que ha perdido? ¿En el que ha perdido porque ha desatado una crisis en su seno? No, no. En el que ha ganado por la diatriba a la que ahora mismo se expone para intentar gobernar o bien en solitario o en coalición. Y, de esa manera Sánchez ha intervenido diciéndole al PP que renuncie oficialmente a gobernar con Vox, a que si quiere su apoyo desde luego desaparezca cualquier atisbo de pacto en ninguna comunidad.









Vox es la ultraderecha ¿eh?, pero con lo que yo pacto no es la ultra, ultra, ultraizquierda. Y apareció Casado. Y ahora, piensen ustedes en este hombre, en Pablo Casado, que es el que tiene que tomar una decisión. Una decisión con múltiples carambolas y que asegura múltiples consecuencias en varios escenarios, y plantéese lo que seguramente está diciendo él. Es que hay mucha gente que me está diciendo que diga sí a Vox y hay mucha gente que me está diciendo que diga no a Vox, y la verdad, hay argumentos en cada uno de los dos que son convincentes.