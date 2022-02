Herrera lanza su reflexión sobre el debate en torno al posible acuerdo entre PP y Vox en CyL

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan entre otros asuntos, por la postura adoptada por la Dirección Nacional del Partido Popular respecto al futuro gobierno de Castilla y León a cómo se deben articular los pactos con otros formaciones políticos.

En este sentido, Herrera ha hecho un reflexión sobre qué pasaría en caso de que el PP pactase con Vox y qué ocurriría en caso de que no llegasen a un acuerdo: "Pablo Casado apareció, pero yo les voy a decir el discurso que tenía que haber pronunciado o el que supuestamente muchos piensan que tenía que decir. Tiene un dilema o tiene que tomar una decisión respecto a la cual debe adoptar una postura: sí al pacto con Vox o decir que no. Lo que se están planteando ahora Casado y su gentes son pros y contras, que están apuntados. Si digo que no al pacto con Vox, me van a acusar de hacerle el juego a la izquierda, que sí puede pactar con todos los extremos que quiera y yo no. Si digo que sí, legitimo a un partido del que me separan asuntos fundamentales que harían muy difícil cualquier maniobra en forma de gobierno si no nos aclaramos antes".

El líder del PP, Pablo Casado, ha expresado su apoyo a Alfonso Fernández Mañueco para buscar un Gobierno "en solitario" sin Vox, un partido contra el que ha cargado duramente por estar "más preocupado" por sustituir al Partido Popular que por cambiar el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Tras reivindicar el proyecto reformista de centroderecha que representa el PP, ha dejado claro que su formación no renunciará a sus principios en las negociaciones para formar gobierno.

"¡El PP ha ganado las elecciones en Castilla y León!", ha arrancado Casado su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, convocado para analizar los resultados de las elecciones autonómicas del domingo, en la que el PP logró 31 escaños, dos más que en 2019, pero lejos de los 41 escaños de la mayoría absoluta. Previamente, ha tomado la palabra el presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Tras expresar su apoyo al "Gobierno fuerte, estable y en solitario" que ha planteado Mañueco, ha recalcado que el candidato del PP a la reelección cuenta con el respaldo del Comité Ejecutivo del PP "para llevarlo adelante" con los principios del PP "siempre presentes". "Nuestros principios son nuestras condiciones. Quien quiera pactar con el PP tendrá que aceptarlos y respetarlos", ha manifestado.