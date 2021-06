Herrera, a Sánchez: “No nos puede robar una parte del territorio nacional"

Miren ustedes, yo sabía que venir a trabajar a la COPE iba a ser de alguna manera que subiera los altares, pero tampoco creí que fuera de manera tan ostentosa como la de hoy. A los altares literalmente, porque tengo frente por frente el Altar Mayor, el retablo renacentista con… la verdad, es que la catedral de Burgoses gótica pero tiene elementos renacentistas y barrocos porque lógicamente tardan tanto en hacerse las catedrales que van pasando por diferentes estilos. Pero bueno tengo delante de mí el Altar Mayor, detrás tengo el coro con la sillería de nogal y el cuerpo yacente entero del obispo Mauricio que fue el que hace 800 años, en julio del 1221 puso la primera piedra de esto que vemos aquí. ¿Qué había en la cabeza de aquellas personas que sabían que no iban a vivir a lo largo de toda su vida para ver el final de una obra como esta? Que normalmente no se acaba de acabar nunca, como aquí hasta el siglo XVII anduvieron haciendo cosas nuevas y le fueron añadiendo el cimborrio y la Escalera Dorada de Diego de Siloé y otras tantas…

Hasta la tumba del Cid, delante de la cual me encuentro ahora mismo. El Cid cuándo murió todavía no se había puesto una piedra de esta catedral y dio más vueltas que un tonto por toda España sus restos, hasta que finalmente hace 100 años vinieron a parar justo delante de donde me encuentro ahora mismo . Ya les digo, nada de los altares nos es ajeno especialmente en día como hoy.

LOS LÍOS DE SANIDAD CON LAS RESTRICCIONES Y LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

En día en el que les vengo a contar que ayer había dos coordenadas fundamentales de la información en España. Una, la pandemia, la pandemia y sus ramificaciones, la vacunación, la Selección Española de fútbol, los tribunales que le han dado la razón Y la Audiencia Nacional ha paralizado el plan de restricciones del Ministerio de Sanidad obligando a Sanidad plegar velas frente una vez más a Isabel Díaz Ayuso que les ha vuelto a patear en el trasero, es inaudito. ¿Quién mete en tantos líos a la ministra de Sanidad? Porque alguien le mete en esos líos, en el lío de la vacunación a la Selección Española de fútbol. No, no, a ver que se creen estos niñatos ¿pero vamos a ver si tenéis vacunados a los deportistas que van a Tokio, lógicamente, y tenéis vacunados a los de la selección sub-21? ¿Por qué no habéis querido vacunar a los de la Eurocopa? Bueno, pues se contagia Busquets ahora todo se complica, tienen que hacer los entrenamientos por vídeo como si fuera la señorita Nasarre aquella de los calentadores en la pantorrilla y ahora sí, ahora dicen que les van a vacunar con Janssen que tarda de 3 a 4 semanas en hacer efecto, que ya se habrá acabado la Eurocopa. Pero bueno, ¿quién le mete en líos? ¿O es la ministra de Sanidad la que le gusta meterse en esos líos?

EL PARIPÉ DE LOS INDULTOS

Pero bueno, la opereta de los indultos y el teatro sobreactuado, el teatro con afectación, pomposidad, artificio, el teatro cuál si fuera una representación casposa del siglo XVIII es el que ayer organizaron en un acto en Barcelona con la presencia de Sánchez y de Pere Aragonés en homenaje a Javier Godó, fíjense ustedes, el Grande de España quien lo parecía a ratos solamente con su política de cambios que su política editorial a veces tan vacilante como la de la vanguardia.

Que ese acto de Sánchez con Aragonés coincidiera con la proclamación, vamos a llamar proclamación ¿eh?, de una carta de Oriol Junqueras en La Sexta y en el diario Ara en el que con una gramática que deja bastante que desear dijera que bueno en contra de lo que había dicho anteriormente sí acepta los indultos y que reconoce que la unilateralidad no sirve para nada. Es decir, se lo pone fácil a Sánchez, a allanarle el camino para que así Sánchez pueda indultarles y después montar la mesa de negociación en la que insiste Junqueras quieren hablar de la autodeterminación y de un referéndum pactado, dos cosas que no contempla la legislación española y que Sánchez por mucho que quiera no puede entregar. Sánchez no puede permitir ninguna autodeterminación porque no nos puede, con la Constitución en la mano, robar al resto de los españoles algo que nos es propio como es una parte del territorio nacional. Y segundo, un referéndum pactado en el que solamente una parte de los españoles, en este caso los catalanes, pudieran decidir sobre todo el territorio nacionalal fin y al cabo que es retirar una parte del mismo. Es decir, las dos cosas, además de que el sentido común no las contempla, no los contempla la legislación. Supongo que eso si no lo sabe Sánchez alguien se lo podrá explicar a Sánchez, pero eso no hay mesa ninguna en la que se puede hablar; y también lo sabe Junqueras, claro que sí.

El mismo Junqueras que también ya en el 2016 decía que la vía unilateral no era la solución y que, sin embargo solo un año después motivó desde su vicepresidencia económica y otras leches, obligó a Puigdemont a la opereta, aquello sí que también fue una opereta, a la opereta de nombrar, de proclamar la República de los 8 segundos, y después exiliarse, marcharse fugarse y quitarse de en medio. Pero dice ahora que aunque dijo en 2019 que los socialistas se podían meter los indultos por donde les quepan que y que aunque lo mejor sería una amnistían lo de los indultos tampoco es plan de despreciarlos, que sí que si les indultan ellos salen de la cárcel y que está claro que el desafío unilateral ha fracasado que hay que buscar un referéndum pactado la escocesa y tal y que cual… Junqueras vuelve a mentir, pero en este preciso momento afirma lo justo y lo necesario para que Sánchez pueda seguir con el paripé de los indultos y ya con esa aquiescencia de los presos con la predisposición a aceptar indultos aunque sea a regañadientes el acto de Barcelona se convirtió en un desenfreno de diálogo cool, de germanó, de estas cosas… y Sánchez con su lenguaje repajoleramente cursi.

Y junta… joder que es que cuando habláis con el inclusivo no, no… yo es que sé que es que hay que estar haciendo permanentemente ejercicios mentales para que no se te olvide la doblez del lenguaje, et, etc. Esta doblez del lenguaje, luego cuando están solos no hablan así, cuando están solos hablan normal y cuando hablan entre ellos hablan normal, hasta la ministra esta del niño, niña, niño, niñe… esa también habla normal ¿o es que habla así en su casa? Esto es el paripé de siempre, el reencuentro. El reencuentro ¿de quién? Porque en esa mesa de decisión política que vais a montar solo estáis representados los catalanes separatistas y dejáis de un lado al resto de catalanes, no digamos ya a los socialistas a los que esto no les gusta y no digamos ya a los millones de españoles que votan otra cosa. Es decir, si sumas a todos los españoles que no están de acuerdo con todo ello, indudablemente son una mayoría y hacer las cosas de espalda a esa mayoría tiene un nombre: traición.