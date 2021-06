Herrera, a Sánchez: "El lobo no deja de comer ovejas porque le indultes"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno estamos a 12 días del verano mal contados, 12 oficialmente porque hoy las temperaturas, hoy los cielos están despejados en la mayor parte de España y las temperaturas prácticamente suben en todas partes, están calurosas,tenemos esa sensación de verano y el verano viene a hacer descansar las cabezas ¿no? después de este año y medio de pandemia y quiere decir que la campaña turística empieza a despertar Y seguramente dará un aliento para intentar salvar nuestra economía. ¿Por qué? Porque la vacunación vacunación va bien, las autonomía siguen liadas con gente de 50 años y poco a poco con los de 40, el grupo de 45-49 es el más numeroso en el conjunto de España. Luego, también es verdad que hay otras comunidades con gente más envejecida, es decir, la media es muy distinta en uno y en otros lugares. Por ejemplo Galicia, ahora mismo, no pierde el tiempo y va a permitir a los mayores de 18 años que pidan cita para aprovechar los huecos que dejen libres los que no se presenten, puedan ir y se puedan vacunar. Los datos de la pandemia siguen a la baja en la línea adecuada.

"ESTE GOBIERNO LLEGA TARDE A TODO"

Bueno y ahora, miren es que ... esto lo preside, les decía a las 6, una consideración general, general, que es que este Gobierno llega tarde a todo y en lo de la vacunación a la selección española de fútbol también. Hoy se supone que médicos militares van a ponerle, médicos militares, el Ejército, van a ponerle la vacuna de Pfizer a estos hombres jóvenes, son demasiado jóvenes quizás para la unidosis de Janssen , se ha dictaminado en sanidad. Bueno, 100 vacunas, más o menos, que llegan tarde llegan tarde. El Gobierno se ha dado más prisa en indultar a Junqueras que en vacunar a Luis Enrique y a los demás, en el último segundo, de penalti, casi pidiendo disculpas, exponiendo a los jugadores a que media España les llame pijos, privilegiados, caraduras, que una tonta de Podemos diciendo por ahí "que cómo se le va a vacunar a unos señores que se caracterizan por darle patadas a una pelota", con tanta gente sin vacunar, con casos vergonzosos como los de muchos enfermos inmunodeprimidos, excluidos incomprensiblemente por Sanidad de los grupos de los grupos de riesgo, pues hay que justificar muy bien que se le dé la vacuna alguien, como por ejemplo a la selección, pero este caso tenía justificación porque por algo se vacunó a los Olímpicos que van a ir a Tokio ¿por qué no a los futbolistas que van a ir a la Eurocopa? ¿Tenía algo mejor que hacer el ministro de Deportes o el secretario de estado o quién fuera?

Eso por un lado, por un lado por otro lado, el otro asunto que se podría aplicar a lo de "más vale tarde que nunca" es el famoso Plan de restricciones. Este ha sido posiblemente la guinda del pastel de todas esas estratagemas que el sanchismo ha ido lanzando pues unas veces para hacerle la puñeta Madrid, otras veces, pues para hacerse los listos y todo ha ido naufragando, todo. La guita ha sido ver cómo las autonomías directamente se revelaban y no aplicaban el Plan de Restricciones que había anunciado de forma extemporánea el Ministerio de sanidad y al final han tenido que claudicar.













Pues, es decir, la hostelería ni siquiera se incluye en el plan que finalmente sí ha tenido con consenso, que cada autonomía aplique las medidas que vea oportunas en bares y restaurantes. Lo cual demuestra, una vez más, que el sanchismo miente más que habla. Todo lo que toca Sánchez acaba siendo como Sánchez. Porque no vea la turra que nos dieron con que sí, que sí, que sí, que lo que dictaminará el consejo interterritorial era de obligado cumplimiento, Y si Ayuso decía que no es que Ayuso estaba loca. Lo que ustedes quieran, ahí lo tienen. Tras el Santísimo siempre emerge la verdad, claro casi siempre tarde y mal.

LA CIUDADANÍA TIENE DERECHO A CONOCER

Pero bueno, y ¿qué podemos decir de Pedro Sánchez que anda por tierras americanas? Ayer Moncloa producciones preparó un nuevo guión con un nuevo argumento que ya saben han sido muchos: concordia, revancha, venganza ecétera, ecétera, ecétera. El nuevo guion habla de la magnanimidad.

¡Qué maravilla! Comprensión, magnanimidad...¡El desafío es que tú continues en Moncloa!, ese es el desafío y que los separatistas entren en la fase que ya anunció Junqueras de acumulación de fuerzas para el siguiente golpe. No trabajas para ellos, pero es que a veces, francamente, lo parece. Normal que tengas que pedir comprensión y magnanimidad, es decir, que es lo mismo que pedir al conjunto de la sociedad española que se deje abofetear y ahora, el otro argumento es el de la autoridad pública. Estos indultos son de utilidad pública. Claro, claro,... Estos indultos son de utilidad particular de Sánchez para no ser descabalgado del Gobierno, exclusivamente, qué utilidad pública ni utilidad pública!

Sánchez,es que podríamos estar hablando de toda la retórica sanchista durante toda la mañana. Toda esa retórica tendría un mínimo sentido si la respuesta de los beneficiarios fuera igual de conciliadora, porque los indultos que son individuales, este se los va a dar a todos, pero el único que ha escrito una carta es Junqueras. Una carta ladina, llena de trampas, pero es junqueras y ¿los demás? Les digo lo que ha aprobado hace unos días la Asamblea Nacional catalana qué es junto al Consejo de la República de Puigdemont y Omnium Cultural que son los que tienen el liderazgo del procés, la frase es literal que fue aprobada formalmente por esa asamblea que antes presidió Jordi Sánchez, hoy en la cárcel y que ahora encabeza Elisenda Palote, la dama de hierro del separatismo: "la vía unilateral entendida como desafío constante en España, la única vía posible para alcanzar la plena libertad. La única solución es la amnistía y la autodeterminación frente a un estado que persigue derechos fundamentales". Ahí tienes Sánchez la concordia, la reconciliación, la utilidad pública y la magnanimidad... Le estás devolviendo la escopeta al atracador para que vuelva a robar el banco y además le vas a bajar el concepto y el criterio de la pena del delito de sedición para que le salga más barato, porque, vamos a ver el lobo no deja de comer ovejas aunque lo insultes y no deja de ser independentista porque le saques de la cárcel. Lo será más que nunca. Así que si el separatismo no va a dejar de ser separatista, la gran pregunta es ¿cuál va a ser su siguiente paso y cuáles son las concesiones que Sánchez tiene pensado hacer en esa mesa de diálogo en la que si miramos debajo veremos algunos pantalones en las pantorrillas.

¿Se va a modificar el Estatuto de Cataluña? ¿Hay o no planes en marcha para impulsar una reforma federalista de la Carta Magna? ¿Se va a dotar a Cataluña de un sistema financiero parecido al cupo Vasco?

La ciudadanía tiene derecho a conocer respuestas concretas y no fraseología de vendedores de crecepelo que es lo que le prepara todo el equipito, bueno equipito, tiene un colegio entero de Iván Redondo y compañía".









