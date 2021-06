Herrera: “Lo pactado en el acuerdo de la Generalidad es independencia, por las buenas o por las bravas"

Audio

Bueno, ya son las 8 de la mañana de un día que es 40 de mayo. Ya se pueden quitar oficialmente el sayo. El verano, verano ya está aquí. Desde luego ayer por ejemplo, dando una vuelta por Burgos, que es una ciudad donde inventan el frío que cuando abren la nevera general y se llena de frío España, la verdad es que ayer en virgos, vamos, era un día de calor, calor, calor, agradabilísimo, por otra parte, en el centro de la ciudad.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS VACUNAS?

El Consejo Interterritorial de Salud va hoy a decidir, bueno, va a decirle a la Comisión de Salud Pública, la Comisión de Salud Pública le ha dicho al Comité Interterritorial tenéis que decidir vosotros qué pasa con las vacunas en vacaciones, con las vacunas de la Selección Española y el Ministerio de Sanidad ha dado marcha atrás y sabe que no puede meterse en camisa de once varas e imponer restricciones a las comunidades autónomas porque lo ha venido a decir de una manera muy peculiar la Audiencia Nacional.

INDULTOS E INDEPENDENCIA

Mientras tanto, aquí estamos en el capítulo deindultos. En las últimas horas que han transcurrido entre ese paripé de Moncloa y una realidad innegable, la realidad del independentismo que es la que es, se pongan como se pongan o escriban las cartas que escriban. Oigan, lo de Moncloa puede titularse’no dejes que la realidad te estropee un buen estado de ánimo’, porque no vean la euforia que había ayer en Moncloa después de que Oriol Junqueras se pusiera los ropajes del siglo de oro para interpretar el entremés en el que anunció que aceptaba el indulto y que si se puede mejor independizar Cataluña de forma pactada que de forma unilateral, pero realmente independizar a Cataluña, que no ha cambiado en la intención. Y qué alegría más grande en Moncloa haber conseguido que un tío acepte el favor, te acepte el favor de sacarle de la cárcel, es que esto es la coña del tema. ¡Qué contento estoy que este que está en la cárcel condenado me deja que le saque! ¡Qué favor me ha hecho! Y eso sí, te dice lo mismo que viene diciendo que se hace años, exactamente lo mismo, se pongan como se pongan porque si en algo, este experto Junqueras es en ir siempre con muy buenas palabras, en negar lo que quiere hacer y al final hacerlo, y si no solo hay que escuchar miren como decimos la ‘realidad indepe’, a la CUP y al ‘Junts per fricandó’ les ha faltado tiempo para recordar que Esquerra podrá estar estos días mordiéndose la lengua para no estropear el indulto, etc, etc…Pero que lo pactado en el acuerdo de Gobierno de la Generalidad es independencia, por las buenas o por las bravas.

O sea, que vamos a seguir adelante, que a la ópera bufa a la que se han incorporado, cómo no, estaban tardando los sindicatos. UGT y Comisiones Obreras que ayer que emitieron un comunicado de vergüenza ajena en el que se muestran a favor de sacar de la cárcel a los golpistas que trataron de arruinar a la economía española, que de facto han arruinado a Cataluña, para propiciar -ahora se dice propiciar- un escenario de diálogo. Y estos tíos, estos caraduras lo dicen sin que se ponga la cara colorada, no es evidente que la permanencia en prisión de líderes políticos y sociales catalanes es un serio impedimento para lograr un necesario diálogo y negociación que sirva para reconducir las cosas al camino propio de la política. O sea que el frentismo no es bueno, que sí a la legalidad, sí también a los indultos, ideas buenistas entre estos dos que a los que hace 3 meses, por cierto, el Gobierno les incrementó los ayudas en un 56% y la Generalidad les dio unos cuántos millones de euros. Claro así digo yo que viva el diálogo y viva el indulto y viva la madre que parió a la independencia con la boca muy abierta. Saquen a los tipos de la cárcel que esto…

Pues miren, sacan a los tíos de la cárcel que más han contribuido a perjudicar a los trabajadores catalanes. Y luego como los empresarios, también participes del paripé del otro día, los mismos que aplaudieron a Rodríguez Zapatero cuando prometió el estatuto que quisieran los nacionalistas que luego salieron por patas de Cataluña asustados del monstruo al que habían pasado la manita por el hombro. Pues otra vez a las andadas sin que nadie exija, repito exija, al independentismo respeto por los que piensan diferente y por una sociedad sana en la que no haya que mendigar a los nacionalistas el dinero público que manejan como si fuera suyo. Cataluña es un bucle melancólico en el que empresarios, sindicatos, el PSC quieren volver al día antes del 1 de octubre, es decir, a vivir bajo la bota del separatismo sabiendo lo que hay pero haciendo la vista gorda mientras no acaben de romper la vajilla y en eso están. Y de los catalanes no nacionalistas ¿qué? Pues a esos que les zurzan, qué quieren que les diga. Es para apiadarse de la gente que sí ha dado la cara por el Estado de derecho y por una sociedad sana en la que no te marquen por el idioma que hablas o lo que piensas, pero no puede quedar más desatendidos por este Gobierno.

Ayer María Jesús Montero, ‘azúcar Montero uno’ tuvo el detallito de acordarse de todos los españoles que están en contra de los indultos. Nos viene a decir que sí, que sí a ver, que nos entiende, nos entiende, bueno…

¿Qué frutos? ¿Les estáis diciendo las víctimas que le den otra oportunidad los abusadores? Como se nota que no eres tú la que tienes que vivir en Cataluña, ni los que vais a tener que rendir cuentas de lo que pasa con España a 20 o 30 años vistas, ¿qué pasará si las cesiones no avanzan todo lo rápido ni todo lo lejos que necesitan? ¿Van a decir Junqueras, Puigdemont, los Jordis, la Asamblea Nacional, la CUP, los CDR… todo ese magma, toda esa escoria, lo hemos intentado y a otra cosa? Pues claro que no. Ese momento llegará tarde un mes o tarde un año y llegará porque Puigdemont romperá la baraja o porque Junqueras romperá con Junts o porque Jordi Cuixart o Jordi Sánchez se echaran al monte o porque Aragonés se hartará de las CUP de Junqueras, de los dos o todos de todos. Ese momento llegará, el independentismo no es una piña, no tiene una voz única, no piensa renunciar a nada y hay que entender eso para entender lo que está ocurriendo y cuando llegue ese momento y ese es el error histórico de Sánchez, se sentirán más fuertes y más legitimados y siempre podrán decir que en lugar de a un golpista están intentando encarcelar de nuevo a Mandela, o al que toque en ese momento que a igual ya es el Dalai Lama. Ese va a ser el legado de Sánchez, de “indultator”, por mucha propaganda que ahora difunda creyéndose que es el próximo Premio Nobel de la Paz.