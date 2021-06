Herrera: “Sánchez hace de trampolín del secesionismo en lugar de muro de contención”

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Qué tal, ¿cómo están? Son las 8 de la mañana, aquí es verano, aquí unos amigos. Aquí el mes de junio que ya se atisba mañana y aquí al final de mayo, hoy es el último día del mes de mayo y hombre junio ya son palabras mayores, junio ya suena realmente al verano.

A las 6 les hacía una comparación de cómo estábamos en esta misma fecha el año pasado. El año pasado póngase usted la mano donde quiera, en la parte del cuerpo que más fidelidad, fiabilidad le dé y reconózcame que usted a estas alturas del año pasado, y ese no era un problema de Pedro Sánchez el único que lo dijo, estaba convencido de que esto se había acabado. Es decir, cuando llegó el 31 de mayo las cifras eran ¿saben cuántos muertos hubieron hace un año un día como hoy? 2 muertos. Al menos este domingo ha habido 16, al menos digo al menos porque ya saben que el lunes hasta que no llegue la tarde no se actualizan los datos. En aquella fecha de hace hoy un año hubo 200 contagios, hoy ya lo veremos y lo confirmaremos pero en torno a 2.200. Es decir, en aquel momento cuando veíamos que todo había disminuido pensábamos que efectivamente el bicho se había ido para no volver, pero no tardó ni un mes o dos en volver a final de agosto ya estábamos con unas cifras que nos alarmaban profundamente con una diferencia con el día de hoy que no teníamos vacunas. Llegamos a junio con el arma más potente que se puede tener en una pandemia que son varias vacunas y además efectivas, y puede que esta semana llegue en torno a cuatro millones y medio de dosis de Pfizer, AstraZeneca, etc, etc; con lo cual junio en términos de vacunación va a significa la acabar la vacunación de gente de 50 a 60 y empezar la vacunación a partir de la gente de 40, de hecho ya ha comenzado en algunos lugares España.

Oigan los contagios siguen a la baja, la presión hospitalaria sube en algunos territorios fíjense ustedes estas cosas, lo importante es no meter la pata. Lo importante es controlar un poco y no creer que esto se ha acabado y salir a la calle a pegar patadas porque ya sabemos lo que eso significa. Hombre tenemos las vacunas, las vacunas funcionan, a lo mejor nos vamos a tener que estar vacunando 3 años yo que sé, no tengo ni idea. Pero bueno, usted y yo estamos vivos, desgraciadamente otros no lo han podido contar. Y usted yo ya tenemos un pinchazo bueno, tiene un pinchazo yahasta el Rey que fue a vacunarse porque le correspondía por edad.













SÁNCHEZ Y LOS INDULTOS





Vamos a ver, todo esto nos deja la otra realidad, la otra realidad que preocupa que es una realidad más lenta pero que envenena la vida social española y de qué manera a la puerta de casa. Que es el empeño del gremlin malo de indultar a los políticos soberanistas independentistas catalanes que cometieron el golpe de Estado del 1 de octubre del 2017. Y hoy, realmente puedo hacerle algunas consideraciones nuevas a las que le hice el viernes y le hice el jueves, etc, etc. Pero básicamente siguen en la misma..., esa matraca nos va a acompañar durante muchos días. Lo que pasa que hoy han desempolvado ya su argumentario todos los pelotas cuentistas amiguitos del Gobierno que pueblan los medios de comunicación y además todos con el mismo argumentario. Bueno, la Biblia del sanchismo que es el diario sanchista de la mañana ‘El País’ ya está avisando, ya ayer vino el advenimiento de su comentario editorial por supuesto estando a favor de los indultos, ¡qué va a decir el diario ‘El País!. Pero hoy ya avisa de hasta qué punto esto va a ser rápido y desvergonzado, Sánchez planea reformar ya el delito de sedición para reforzar el indulto, esas e es la trampa. Sánchez necesita ganar tiempo, estabilidad para que llegue ese tiempo, ¿para qué? Para que llegue el dinero de Europa, y con el dinero de Europa pretenda que se olvide todo lo demás, para que la vacunación avance y la pandemia nos deje un poco más sueltos y no miremos tanto hacia el Gobierno. Y eso para hacerlo necesita el apoyo de toda la escoria, hay mucha escoria, la verdad es que es populosa. Bueno, necesita esa escoria y si el precio para obtener el beneficio de esa escoria es indultar a estos tíos, pues indulta a estos tíos.









Y ahora se utiliza el siguiente argumento, yo cambio el delito de sedición de tal manera que cuando esté tipificado muy a la baja yo diga oiga ¿cómo podemos tener a estos tíos en la cárcel con un delito que realmente miren ustedes lo que habrá es y lo que ahora significa? Bueno, pues Justicia prepara el cambio legal para reducir las penas, con lo cual sea un argumento más para decir a estos tíos hay que perdonarles porque luego además la concordia, todas estas cosas, la concordia, la convivencia… Y estos ¿qué dicen? Estos dicen que bueno, miren simplemente con escuchar a Elisenda Paluzie, la que preside la Asamblea Nacional catalana, ya nos hacemos una idea: menos mesas de diálogo, más presión en la calle, más unilateralismo y más independencia exprés. Igual, pues vamos a ello. Y los que mandan en Cataluña siguen el mismo mensaje, porque les recuerdo que en Cataluña manda ERC que está en eso; manda JxCat, que también están eso, entre los dos se pelean y luego está la CUP que ya es lo que falta para que la ensalada sea perfecta y no se esconden. Sánchez responde enfadándose con el Tribunal Supremo, llamando ultraderechista a la gente que vaya a la manifestación de Colón el 13 de junio, bajándose los pantalones donde haga falta con la doble decisión de indultar a delincuentes y reformar el Código Penal para que si vuelven a las andadas no les cueste la cárcel. Estamos viendo en vivo y en directo, estamos viendo cómo el jefe del gobierno en España hace de trampolín del secesionismo en lugar de muro de contención. Y luego ya aparecen claro por supuesto el PNV y Bildu a ver qué hay de lo mío. PNV ya ha puesto la mano en forma de cobro y es como la pone normalmente diciendo oiga, oiga, a ver si va a ser esto que los independentistas catalanes sacan tajada de aquí y ¿yo no saco nada?, pero ¿qué me están diciendo?.









NUEVO BATAZACO DEL PSOE EN LAS ENCUESTAS





Bueno, hay encuestas que siguen apuntando un castigo para el PSOE, hoy encontramos una de NC Report para ‘La Razón’ que le otorga la victoria a Juanma Moreno en Andalucía con el apoyo de Vox y otra que apunta a que Page ahora mismo perdería la mayoría en Castilla-La Mancha a favor de PP- Vox. ¿Qué ocurre? Lo saben perfectamente muchos de estos, el Gobierno no va a pagar, porque el Gobierno luego para repartir millones. Al Gobierno le queda 3 años, 2 años y pico si consigue la estabilidad dando lo que haga falta, pero nosotros vamos a ser los paganos, ni sin comerlo ni beberlo, de toda esta situación.









EL NUEVO RECIBO DE LA LUZ: UN JEROGLÍFICO EGIPCIO





Y luego, si quieren pero mañana hablaremos del recibo de la luz que es uno de los jeroglíficos más extraordinarios a los que el ser humano se pueda enfrentar. Atenderemos a este recibo eléctrico, le llamamos siempre el recibo de la luz, pero bueno el recibo de la electricidad, que para resumirlo y que se entienda dependerá básicamente del horario en que consume electricidad. Depende de la hora será más cara o más barata, es decir, hay que planchar a las 2 de la mañana, poner lavadoras a las 10 de la mañana póngalo pero le va a salir más caro que si la pone a partir de las 14h.