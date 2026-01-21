Vinicius: "El último año ha sido difícil"

Vinicius Junior ha hablado tras la goleada del Real Madrid al Mónaco por 6-1 en la Champions League. El brasileño ha repasado su situación personal en declaraciones a TNT Sports, asegurando que ahora "se siente muy confortable" en el equipo.

El delantero ha reconocido que el "último año ha sido difícil" para él, en el que "no he conseguido jugar como quería". También ha abordado los pitos que ha recibido en su propio estadio: " , a diferencia de antes. "No me sentía confortable porque cada vez que cometía un error, me pitaban", en referencia a los pitos que le dedicaron los aficionados del Santiago Bernabéu el pasado sábado ante el Levante, desde el anuncio de las alineaciones hasta el final del encuentro. Aunque "no lo entiendo", admite que los aficionados "tienen su derecho" porque "pagan un muy cara" por las entradas.

A pesar de las críticas, Vinicius se muestra fuerte y con las ideas claras. "Nunca responder a nadie", afirma con contundencia antes de añadir: "Sé dónde puedo llegar". El jugador sabe de su potencial y su objetivo es claro: "Estoy aquí para evolucionar y para hacer todo por este equipo y por este club".

Sé dónde puedo llegar" Vinicius

Confianza plena en el club

Sobre su futuro, ha querido mandar un mensaje de calma a la afición sobre su futuro. El brasileño, que acaba contrato en verano de 2027, ha afirmado que "confío en el presidente, quiero seguir aquí mucho tiempo" y ha zanjado cualquier debate con una promesa: "En el momento adecuado, lo vamos a arreglar todo". Esta declaración subraya su compromiso y su deseo de "dar mi mejor versión siempre" para el Real Madrid, el club que se lo "ha dado todo".

EFE Abrazo entre Arbeloa y Vinicius tras el gol del brasileño al Mónaco eh Champions League