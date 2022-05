Herrera: “¿Qué Gobierno del mundo reconoce que a su presidente le han robado información de su móvil?"

EL GOBIERNO, ESPIADO





No me digan ustedes que no es un país divertido el nuestro. No me digan que no es divertido ser español. ¿Qué Gobierno del mundo civilizado ha reconocido en público que a su presidente le han robado 2 gigas y medio de información de su teléfono? Solo uno, el del amigo Pedrito, el de Pedro Sánchez Pérez-Castejón.













Que es: primero, falta que sea verdad porque siendo como es un embustero todo hay que cogerlo con los dedos. Segundo, que la manipulación de la noticia tenga un sentido para calmar, agradar, contentar a sus socios independentistas. Y tercero, ¿cómo pones tu país, el prestigio de tu país, de tu Gobierno que va a ser nada menos que sede de una cumbre de la OTAN, en almoneda contándole a todo el mundo que a ti y a la ministra de Defensa, de la que depende el CNI, le han espiado el teléfono?.

Bueno pues miren, la comparecencia de ayer en un día festivo, a una hora anormal, en los usos de la vida oficial 9:30 de la mañana, el ministro para todos, ‘la Gracita Morales’ del Gobierno, el ministro Bolaños, confirmara oficialmente la intrusión de dos veces en el teléfono del presidente del Gobierno; eso esesperpéntico. Porque ningún Gobierno del mundo reconoce oficialmente que el hackeo a su presidente se haya saldado con la sustracción de tanta información; ninguno, ninguno. Ninguno ha comparecido para confirmar públicamente a todo el mundo un fallo en la seguridad como es ese. Con este anuncio extemporáneo, exagerado, el Gobierno vuelve a poner en almoneda la fiabilidad de los Servicios de Inteligencia.