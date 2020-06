Herrera: “Permitieron el mayor contagio de Europa con su imprevisión y su sectarismo”

¿Qué tal están? Es martes 23 de junio del 2020. En muchos lugares de España un día como hoy sería el día en el que los más jóvenes, los más tradicionales, bueno los apegados a las buenas costumbres estarían preparando la verbena de San Juan, la verbena de San Juan que esta noche en territorios muy concretos, en unos más que en otros, yo recuerdo mi infancia en el litoral catalán no les digo también en el almeriense con las verbenas y las hogueras y la de aquellas noches que eran las primeras noches de libertad y de azoteas, de terraos con amigos pasando ratos maravillosos, deliciosos, quedan en la memoria era el inicio del verano, de las vacaciones del verano, bueno, tantas cosas.

Bueno pues, la verbena de San Juan como me imagino pasará con la verbena de San Pedro que venía un poco después o la verbena de Santiago que también, los más los más contumaces celebrábamos, pues eso queda para la memoria porque habrá que controlar la presencia en las playas, supongo que se van a cerrar las playas de noche y las verbenas tendrán que ser a una distancia entre personas respetable. ¿Por qué? Porque lo que temíamos que podía ocurrir, claro, empieza a ocurrir ciertamente en dosis controlables, todavía, pero son inevitables. ¿A qué me refiero? Pues posiblemente a lo más temido una vez levantado el estado de alarma que son los rebrotes. Es normal que no nos hayamos contagiado porque hemos estado cada uno en casa pero si salimos a la calle y a pesar de que la inmensa mayoría cumple las normas, llevan mascarilla, guarda cierta distancia, etc, etc... pues oiga parece inevitable que haya gente que se reúna, se abrace, los más jóvenes tienen poca conciencia a veces de los peligros y hay rebrotes.

Tanta importancia tienen alguno de los contagios, 125 nuevos contagios en el conjunto de España que sin estado de alarma, oigan, sin estado de alarma que según Pedro Sánchez era imprescindible para controlar las fases del desconfinamiento, resulta que hay tres comarcas de Huesca que han vuelto a entrar en la fase 2, eso querrá decir que a lo mejor no pueden estar en la barra de un bar, que no creo que tengan estar encerrados en el baño durante todo el día. Pero, bueno el Estado de Alarma fue usado por el Gobierno para fines sanitarios pero se abusó de el para tener atada a la población en casa, evitar una contestación social y de vez en cuando poder otorgarle el caramelito del verano, llegará el verano y os suelto para que vayáis a la playa y además os engaño con eso de que salimos más fuerte y tal y cual. Eso es una bobada que solamente hace referencia a Pedro Sánchez y su gobierno que sí sale más fuerte, sale más más cohesionado entre ellos y luego saben que tienen, siempre habrá un tonto útil que le va a conceder el respiro final, en nombre de la gobernabilidad de España y jugará con ERC, jugará con el PNV o jugará con Ciudadanos. Y una pregunta que muchos de ustedes se hacen ¿Ciudadanos será capaz de pactar los Presupuestos, el apoyo a los Presupuestos, mientras paralelamente el Gobierno pacta con ERC la mesa de la autodeterminación de Cataluña? ¿Se va a tragar ese sapo Ciudadanos y lo van a entender todos sus votantes? Bueno, es una primera pregunta.

Pero ya les digo que la nueva moda tras el levantamiento del estado de alarma va a ser narrar en directo como si esto fuera 'Tiempo de Juego', el minuto y resultado de los rebrotes en España. Murcia además de Huesca también señalada, Fuerteventura también señalada, lo ha contado Fernando Simón flamante premio Castelar 2020 que se otorga a sí misma cada año una asociación progre, el elegido era Pedro Sánchez pero como llamaba mucho la atención se lo han dado a su alter ego con pelo fosco, el Fernando Simón de “tendremos a lo sumo casos aislados”. Bueno, las únicas medidas imperantes son ya las que cada uno sea capaz de adoptar son bastante eficaces: mascarilla, distancia social e hidrogel, no parece imposible de seguir, todo lo demás es una gran incógnita agravada por un Gobierno que se comporta como si nada tuviera ya que ver con él y por unas comunidades autónomas que empiezan a darse cuenta del paquete que les han endosado.

Y hay algo que conviene destacar, una cosa es que el mismo Gobierno que les ha tenido encerrados casi 100 días se desentienda y otra, que además se dedique ahora a asustarnos con segundas oleadas de coronavirus de las que no da dato ninguno, simplemente las anuncia, como diciendo que si pasa es culpa de cada uno o en cualquier caso también de Ayuso de Madrid, se le culpa de todo alguien y a Ayuso. Hemos pasado de cerrar España a cal y canto porque permitieron el mayor contagio de Europa con su imprevisión y su sectarismo a abrirla del todo, un poco a lo mejor a lo loco, o sea si nos contagiamos mucho hace tres meses fue por su imprevisión y si lo hacemos ahora va a ser por nuestra responsabilidad y autoprotección, en ambos casos el Gobierno hace aguas, tampoco les importa mucho ya se dará un premio así mismo. Tengan ustedes mucho cuidado mucho.

Y mientras déjenme unos minutos para una reflexión acerca de un fenómeno que se está dando últimamente y que seguramente ustedes han contrastado ante su perplejidad que es esta furia iconoclasta que la burricie oficial ha puesto en marcha en Estados Unidos pero también fuera de Estados Unidos, donde unos cuantos han decidido que hay que acabar con la historia con el siglo XVIII, con el siglo XVII por los criterios que tienen algunos en el siglo XX es para formar un nuevo futuro.

La última es que una concejal podemita de Palma, se llama Sonia Vivas, dice en las redes sociales que hay que tirar, pacíficamente, la estatua de Junípero Serra y al día siguiente apareció pintada en Mallorca, en Palma.

Las ciudades hablan mediante los nombres de sus calles, monumentos y estatuas.Cuentan una historia política de élites y oligarquías.

Los habitantes toman la palabra en San Francisco y tiran la estatua de Junípero Serra.En Palma,pacíficamente,debería ser igual pic.twitter.com/JDfCsAJ8Ov — Vivas (@SoniaVivasRive3) June 21, 2020

Ni está pobre burra ni el tonto que pintó saben quién es Junípero Serra pero es que tampoco les importa, es que no saben ni quién es ni lo que hizo aquel hombre que era, por cierto, un gran protector de indígenas, era un gran protector de indígenas que fue primero salvÁndoles del tiempo en el que vivían en la Alta California allá a mediados del XVIII y que fue fundado misiones donde entre otras cosas les enseñó a vestirse, les evangelizó también y donde se fundaron ciudades que hoy forman parte de la columna vertebral de California . Eso lo hizo un tío un franciscano que salió de Mallorca para allá que era, por cierto, bastante bondadoso. Que una absurda de ese tipo pueda llegar a ser concejal ya nos da una idea de ese alarde de incultura, de esa burricia autóctona que mostramos tanto en España. Miren, toda esa iconoclasia, necia, analfabeta es muy útil para un proyecto rupturista. ¿Por qué? Pues porque el genocidio racista de entonces o que un policía blanco haya matado a un negro en Mineápoli eso les importa realmente muy poco, lo importante es la agitación de la situación para crear una historia nueva, esta gente son marxistas ,anticapitalistas, totalitaristas.. que un blanco mate a un negro en Mineápolis les importa una higa, esto es lo que quieren en su condición infantil y aprovechando la condición infantil de la sociedad es crear un nuevo mundo adanista destruyendo toda la historia pasada. Abolir el presente cuestionando la historia es un primer paso para todos estos que es un conjunto de amebas, tienen el pensamiento amorfo de una ameba pero son muy constantes y ahí están y llegan a concejal de Mallorca y dicen esa tontería. Y luego, siempre hay un alcalde de Mallorca, el tal Hila, este que dice no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Ya te darás cuenta tú si pasa o no pasa, ya te darás cuenta.