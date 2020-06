Alcalde Zaidín sobre el retroceso a fase2: "Con la normalidad hemos perdido el oremus y creemos que todo vale"

El alcalde de Zaidín ha mostrado su preocupación y enfado por lo ocurrido en su localidad y que ha llevado al Gobierno de Aragón ha decretar el retroceso a la fase 2 del desconfinamiento a las comarcas oscenses de la Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca como resultado de un rebrote de la COVID-19 en el entorno agrícola.

Marco Ibaz, alcalde de Zaidín ha asegurado en COPE que esta decisión del Ejecutivo aragonés que comparte totalmente se mantendrá hasta que tengan los resultados de todos los test realizados a los trabajadores de la empresa agrícola y a la vecinos de la localidad, "estamos a la espera de que lleguen los resultados de los test para ver la magnitud del brote. Cuando lleguen los resultados veremos que decisiones se toman junto a Salud Pública para ve la magnitud del brote".

Resultados que tal y como ha adelantado Ibaz estarán en las próximas horas, "durante el día de ayer se realizaron todos los test y esperemos que hoy mismo a última hora o como muy tarde mañana estén todos los resultados".

En la nueva normalidad "hemos perdido el sentido común"

El regidor de Zaidín lamenta que la gente no haya sabido comportarse al llegar a la "nueva normalidad" tras lo ocurrido no solo en España sino en todo el mundo con esta pandemia y que ha ocasionado, tan solo en nuestro país y según las cifras oficiales, más de 28.000 muertos.

La consecuencia inmediata ha sido el retroceso a la fase 2 lo que significa "un paso importante para atrás porque ya habíamos llegado a la normalidad y como somos mucha gente en la campaña de fruta y como la gente ya sale como si no hubiera pasado nada en este país y en este mundo pues ha habido un rebrote importante y la mejor solución que ha visto el gobierno de aragon y que compartimos es dar un paso o dos para atrás, sanear o limpiar y volver a coger fuerza y para adelante.

Zaidín está en un momento muy importante de recolección de la fruta y este retroceso va a ser perjudicial para la campaña de recogida de "albaricoque, nectarina, paraguayo, melocotón, estamos en plena producción en Huesca. Tenemos mucho inmigrante y también de Zaidín y pueblos y de comarcas limítrofes" evidencia el alcalde de la localidad oscense que destaca que el virus no se ha producido en la empresa agrícola sino que alguien lo ha llevado, "el virus no se ha cogido en la empresa, en la empresa es donde se ha detectado, pero no es donde se ha cogido. En la nueva normalidad hemos perdido un poco el sentido común, que parece que todo vale.Estamos trabjando 8 horas pero luego hay 16 horas y aquí hemos perdido el oremus y todo vale, botellones, fiestas, comidas con amigos y familias... todos tenemos ganas de verlos y abrazarlos, pero no podemos perder en dos tres días de normalidad el trabajo tan sufrido como ha habido en España y en todo el mundo. Tenemos que ser responsables todos y saber que esto no puede ser".

Asegura Ibaz que "en la empresa se han revisado los protocolos y se ha cumplido todo, se ha tomado la temperatura a todos los trabajadores, se han usado mascarillas y geles y se ha mantenido la distancia de seguridad. Parece ser que podría haber venido de un botellón de una semana anterior. Se está trabajando para saber el origen y acotarlo".

"Los vecinos están preocupados al ver tantas noticias y tanta prensa y eso les inquieta, pero la tranquilidad de que todas las administraciones vamos a una", concluye en sus declaraciones a COPE, el alcalde.

También te interesa

Tres comarcas de Huesca vuelven a la fase 2 por un rebrote de coronavirus