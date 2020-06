Pintan la estatua de Junípero Serra de Palma después de que una concejal de Podemos pidiera su retirada

Se suceden las reacciones a las palabras lanzadas por la concejal de Palma, Sonia Vivas (Podemos) y que ha incendiado las redes sociales después de que a través de su cuenta de Twitter haya defendido que los ciudadanos de San Francisco derribaran la estatua de Junípero Serra. Dice la concejal de Justicia social y Feminismo que en Palma también deberia ser retirada la estatuta de este franciscano mallorquin considerado como el fundador de California. De hecho, esta mañana esta estatua de Palma ha aparecido con pintadas.

El franciscano Carlos Enrique Díaz asegura que están muy preocupados por la violencia que se está mostrando y tiene la sensación de que la sociedad desconoce la historia del Pare Serra y que por eso se está generando este conflicto y violencia ''sin fundamento''.

Si alguien conoce la historia del Padre Serra es Tummy Bestard,presidente de la Asociación de Amigos del Pare Serra y excónsul de los Estados Unidos. Bestard ha explicado en COPE que están muy disgustados con las barbaridades que están ocurriendo. Bestard había invitado a la Familia Real a visitar Petra este verano para conocer la figura del Padre Serra durante su estancia vacacional y con lo que ha ocurrido, ve complicado que finalmente acuda.

REACCIONES POLÍTICAS CONTRA EL ATAQUE A LA FIGURA DEL PADRE SERRA Y LAS PALABRAS DE VIVAS

A nivel político el PP ha condenado este nuevo ataque incívico a contra uno de los mallorquines más universales de nuestra historia. Mercedes Celeste, del PP de Palma, espera la unión de todos los grupos políticos encontra de este tipo de actuaciones "no se puede justificar de ningún modo estos hechos que nos llevan a odio, intolerancia y división".

Desde el PI exigenal alcalde, José Hila, que rectifique a su socia de gobierno por su revisionismo histórico frívolo, ya que no se puede juzgar con ojos de ahora hechos de hace siglos.

Sin embargo, el primer edil de Palma lejos de eso se ha limitado a decir que es una opinión personal de esta concejal y no del equipo de gobierno de Cort. Jose Hila insiste "todo el mundo puede hacer un tuit personal. Es un tema que no se ha planteado ni debatido y por tanto no le damos apoyo como equipo de gobierno. Cada uno puede decir lo que quiera, en su vida personal".

Miquel Ensenyat de MES, que además era el presidente del Consell de Mallorca y que viajó a EEUU cuando el Papa canonizó al padre Serra en 2015, entiende que pueda generar debate pero insiste "si es desde una perspectiva histórica hay que ser respetusoso con el contexto histórico del momento.Es un error garrafal juzgar la historia con parámetros actuales, si fuera sí no quedaría ni un estatua, y ni muchas maravillas del mundo que se hicieron con mano de obra exclava. Por eso hay que ser muy respetusoso y con criterios que han de ser puramente científicos", añade el portavoz de MËS.

Vox ha remitido al Parlament balear una propuesta de declaración institucional en defensa de Fray Juníper Serra, de su legado, para que sea aprobada en el próximo pleno extraordinario, la cual se va a registrar en todos los ayuntamientos, especialmente en Petra, y también en el Consell de Mallorca.