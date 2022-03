Herrera: “Las palabras 'con lealtad y cariño' se las dedica especialmente el Rey Juan Carlos a Felipe VI"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Hoy es día 8 de marzo, hoy es martes. Hoy, continúa la guerra, la guerra en Ucrania, pero es que continúan otras cosas. Continúa la escalada del precio de la luz, y de qué manera; continúa el enfrentamiento entre diversas facciones feministas cercanas o no cercanas al gobierno de Pedro Sánchezy a las manifestaciones que hoy tienen planteadas; continúa, aunque con disimulos, ese enfrentamiento dentro del gobierno -ya saben ustedes-, entre aquellos que califican partidos de la guerra al PSOE y los que no; partido de la guerra al PSOE que luego o recogiendo carrete dicen que en realidad no se querían referir al PSOE, mintiendo claramente.

EL REY JUAN CARLOS SE QUEDA EN ABU DABI

Y, además, hoy es un día en el que continúa lo que pasa, que de otra manera, lavida de don Juan Carlos en Abu Dabi.













Después de un fin de semana en el que un emisario de la confianza máxima de la Casa Real, y de la confianza máxima del Rey, cuya identidad por cierto desvelarla no supondría ninguna novedad para nadie porque, no lo conocen la mayoría de las personas; después de que la Fiscalía hubiera cerrado el capítulo, que bochornosa y artificialmente estuvo manteniendo abierto durante mucho tiempo; dijeron ambas partes, esto tiene que acabar ya, es decir, esto tiene que arreglarse de alguna manera y la manera más sencilla es que el Rey Juan Carlos haga pública una propuesta que inmediatamente aceptará el Rey Felipe. ¿Y cuál es esa propuesta? La que ya les adelantó este programa en varias ocasiones, la que se materializa la carta que le ha enviado Juan Carlos a Felipe que en realidad, también, es una carta a todos los españoles, si se fijan por alguno de los pasajes escritos en esas letras. ¿Qué viene a decir el Rey Juan Carlos?