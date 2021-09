Herrera: “Obligar a los empresarios a pagar más por los puestos poco cualificados será contraproducente"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Ya son las 8 de la mañana de un martes 28 de septiembre del 2021 en el que la mirada sigue puesta en la erupción volcánica de La Palma que ha vuelto después de haberse tomado un descanso al mediodía y de haber inquietado un tanto a los vulcanólogos que decían que estará preparando o qué se estará cociendo, nunca mejor dicho lo de cocer, efectivamente se estaba cociendo, de nuevo, una tremenda erupción tal vez provocada pues porque hubiera un tapón en el subsuelo que hizo que se acabará reventando con más fuerza o saliendo por otro lugar, siendo todo muy peligroso. Efectivamente, el volcán estaba acumulando combustible para volver otra vez por sus fueros y lo hizo, lo ha hecho durante la noche con lava más líquida, que ha provocado espectáculo inquietante. La lava emanaba de la chimenea principal, pero también de una fisura que había un poco por debajo de esa chimenea.













La lava va a estar, puede estar cerca de un kilómetro más o menos de del mar. ¿Es normal, es extraordinaria esta erupción, es histórica? Ya sabemos que es mayor que la de Teneguía en 1971, ya llevamos más de 46 millones de metros cúbicos de material volcánico. Allí se dieron 43 millones de metros cúbicos y lo que nos queda, que no sabemos exactamente cuánto es.













La subida del SMI va a ser contraproducente a la larga

Bueno, acuerdo, acuerdo alcanzado a última hora de ayer para prorrogar los ERTE provocados por la pandemia. Había un escollo, el Ejecutivo quería imponer cursos de formación a los empleados que siguieran beneficiándose de las exoneraciones de los ERTE. Ha llegado a un acuerdo en el que, digamos, las empresa de más de 10 empleados, si los empleados tienen 30 horas de formación a la semana, pues, la exoneración para la empresa se la del 80%; si no hay formación será del 40%.

Este es un acuerdo en el capítulo consenso. El otro, el de la subida del Salario Mínimo, por la vía de los hechos consumados, que hoy va al Consejo de Ministros, solo ha tenido consenso entre el Gobierno y los Sindicatos. No así entre los empresarios. Cuando el que no genera empleo, es el Gobierno, el Gobierno no genera nada, le dice al que sí lo genera qué va a tener que pagar más por generar o por mantener estos puestos de trabajo y además punto, esto es lo que hay, hombre, buena cosa no es. Lo ideal es que la economía marche relativamente bien, los agentes sociales se pongan de acuerdo y si la cosa está medio, medio, que el Gobierno diga: oye, haz el esfuerzo y yo trato de aliviarte vía impuestos, pero aquí no es eso. Aquí es, vamos a aplicar esas medidas sí o sí, sube el salario y además, yo te voy a freír a impuesto porque además, seguramente, los voy a subir. Pero ¿quién se va a oponer a que suba el salario mínimo 15 euros, para que lleguen y que sea 965 euros mensuales? La cosa está muy cara, todo eso, evidentemente. Estamos de acuerdo que ese sueldo es una miseria para vivir en Barcelona o en Madrid o en Valencia. El problema está en sobre qué bases productivas se sostiene el esfuerzo que tiene que hacer el empleador, no para pagar esos 15 euros de más, sino todas las cotizaciones que supone en impuestos que eso se lo lleva a Pedro Sánchez , se lo lleva el Gobierno. Cada vez que el Gobierno sube el Salario Mínimo, el Gobierno ingresa más, como con la subida de la luz, como con casi todo. Sin embargo, Pedro Sánchez lo ve todo muy fácil.

Vamos a ver ese beneficio económico, beneficio económico para ti. Ahora, como se queden sin trabajo algunos de aquellos a los que has querido proteger con esa subida, resulta que le vas a tener que pagar el paro y, ahí están los datos del Banco de España sobre los 173.000 empleos que se dejaron de generar debido a la última subida del salario mínimo en 2019, y los datos del INE desmontando la euforia económica del Gobierno. Porque, además de demostrar que la economía ha crecido mucho menos en el segundo trimestre de lo que pronóstico el Gobierno, la letra pequeña de sus datos de Contabilidad Nacional indicaba algo muy preocupante: la inversión empresarial cayó un 4, 3% cuándo el Gobierno, este Gobierno buenista, optimista y tontista pronosticaba que la inversión solo caería un 1,5 %.

¿Por qué se desploma la inversión empresarial? Pues porque el que tiene que arriesgar su patrimonio para generar riqueza no lo ve claro y prefiere quedarse quieto. En ese contexto, obligar a los que crean empleo a pagar más por los puestos de trabajos poco cualificados -que son los que suelen rondar el Salario Mínimo-, desgraciadamente, acaba siendo contraproducente. Porque lo que hacen es que pierden el trabajo. El tiempo lo dirá, si se vuelve a demostrar que esto destruye más empleo del que genera, pues …, yo no creo que vayan a dar su brazo a torcer.









Ayer salió el ministro Escrivá con aquello de la jubilación a los 75 años y como, solo hay que ver la bronca que la ministra comunista Yolanda Díaz le ha echado a Escrivá y el partido y todos los demás. Bueno, de esto, desgraciadamente, creo que vamos a hablar tanto durante los próximos años...

Personajes de un tiempo que se van

Miren, ha muerto la Esmeralda de Sevilla. Y ustedes dirán, ¿quién es la Esmeralda de Sevilla si yo soy de Vigo o soy de Camprodón? Alfonso Gamero Cruces, un personaje de la Sevilla eterna que muchos conocieron cuando venían o a la Feria o a la Sevilla de los 70 y de los 80; uno de los primeros transformistas. Durante el día era Alfonso Gamero y durante la noche era la Esmeralda de Sevilla. Él le decía a Quintero: ¿qué es eso de mariquita o de gay, yo soy maricón con acento en la o, que suena a bóveda como decía Miguel de Molina. Era una persona singular, de una fuerza extraordinaria, de un magnetismo tremendo, buen artista que resulta inolvidable. Tenía una venta en el Camino de la Rinconada y una caseta en la Feria de Sevilla donde estaban la Soraya, la Popeye, la Tomate...Personajes de un tiempo que se van. Descanse en paz, Alfonso, la Esmeralda”.

