Herrera: “En Moncloa tenemos a Zapatero 2.0 que es Sánchez”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya es lunes, ya es lunes 15 de noviembre de 2021 y digamos que predomina el sol, en las temperaturas son, en algunos lugares de la península son inusualmente cálidas. Y, de verdad, el fantasma de la sequía, bueno no es que sea un fantasma es que es una realidad que está aquí, esto empieza a estar más seco que el ojo de Gabino entonces invoquemos, invoquemos las lluvias que ahora mismo, ya les digo, solamente han dejado su regalo en Baleares y parte de la cornisa norte peninsular. Veremos la semana que es lo que nos deja, pero va a ser más o menos parecida a lo que nos espera para el día de hoy.

ESPAÑA, AL MUNDIAL DE CATAR 2022

Ya sabemos que estaremos en el Mundial de Catar, ese Mundial que se celebrará en noviembre del año que viene -no en verano, porque a ver quién juega al fútbol con 60 grados aproximadamente- después de ganarle de cada lástima a Suecia, que todo hay que decirlo, que tuvo muchas más oportunidades y desde luego no mereció perder. Pero bueno, oiga, a mí eso ya… El caso es que hemos ganado y ahí estamos, veremos de aquí al Mundial cómo somos capaces de mejorar.

PREOCUPACIÓN POR EL AVANCE DE LA PANDEMIA

El arranque de la semana ¿cómo nos deja? Pues mire, con una preocupación, una preocupación por el avance de la pandemia en determinados lugares europeos, esto no es nuevo de hoy ya se lo dije la semana pasada. Con las llamadas que realizan los que saben a la prudencia para no fastidiar la Navidad, el virus no mata como antes pero sí nos condiciona el día a día, pues… Oiga, mire, sencillamente si la cosa se desmadra, un niño infectado tiene que hacer cuarentena y eso condiciona a los padres, condiciona el trabajo de los padres. En un puesto de trabajo que haya un brote, pues todo se complica, así que mucha prudencia, utilización de mascarillas, distancia social… Porque en España estamos razonablemente mejor que en otros lugares porque aquí estamos el 80% vacunado. Todos aquellos que no se han vacunado y que deban vacunarse, por el amor de Dios, tengan ustedes la voluntad de vacunarse, que es lo que va a impedir pues que de nuevo haya que tomar medidas como están tomando en Austria o en algunos lugares de la Europa del Este que ya veremos cómo acaban ¿eh?

Hoy en Austria comienza a confinar a los no vacunados, y ahí sí que demuestra lo importante que es vacunarse. La incidencia entre los vacunados no supera más de los 300 casos, entre los no vacunados casi 2.000 casos. Bueno, pues, en fin. Y esos son los que están enfermando, además.