Herrera: “A medida que el Rey Juan Carlos I vuelva muchas veces, se acaba este alboroto”

Bueno, hay lugares en España donde hoy va a hacer calor, calor. No necesariamente en Sangenjo, pero desde luego en Córdoba, en Jaén, en Sevilla que esperen los lugareños de esos lugares, de esos enclaves, uno de ellos Sevilla al que ayer los hinchas de los dos equipos; mira que se lo dijimos, "Sevilla no se toca", bueno, pues insistieron en tocarla pero bueno; en esos tres lugares va a hacer calor, calor. No serán los únicos ¿eh?, se van a notar en el Valle del Ebro también, por ejemplo, termómetros superiores a los 35 grados.













HERRERA CONFIRMA LA HORA DEL VIAJE DEL REY JUAN CARLOS I DE ABU DABI A ESPAÑA Y SUS PLANES EN SANGENJO





Y les decía que en Sangenjo, Sanxenxo, 13° y algo nublado. Es el territorio que va a pisar Juan Carlos I salir de Abu Dabi en torno a las 15h de la tarde hora española y esta noche dormirá en casa de su amigo Pedro, y mañana pues igual se monta en el barco para la regata, en el Bribón, o lo ve desde la costa, lo ve desde una grada. Bueno, ahora ya les digo, es el hombre que no debería haberse marchado pero ha vuelto; vuelve, está dos días, tres días en el lugar que le gusta, va a ver a su familia y luego se vuelve a Abu Dabi. Para tranquilidad de todos aquellos que se ponen dramáticamente nerviosos con su presencia, y desde luego teatralizan todo lo que pueden y hacen lo posible por emitir ruido para que estos se vea como una excepción que dejará de serlo a medida que vaya volviendo cada vez que le apetezca. Aquellos destierros trajeron estas complicaciones, cómo viene, como duerme, si puede entrar, si no puede entrar… En fin, Pablo Sebastián, República.com, ojo avizor, escribe hoy hay un decreto del año 2014 en el que efectivamente se especifica que a Juan Carlos se le sigue tratando con título honorífico de Rey y honores análogos, y entre ellos, entra el poder dormir en su casa cuando quiera. Es decir, el Gobierno no es nadie para prohibírselo, puede cambiar el decreto si quiere, pero no es nadie para prohibir. Y es el que más ruido hace para hacer de esta situación una situación inestable y así minar lo que ellos quieren minar que es la monarquía, es la monarquía.