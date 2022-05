El mensaje de Herrera a los aficionados de Eintracht y Rangers: "Sevilla, don't touch"

Llegó la fecha y por fin se verán las caras el Eintracht de Frankfurt y el Rangers de la ciudad de Glasgow. La final de la Europa League se disputa este mismo miércoles y el escenario no puede ser mejor: la ciudad de Sevilla. Una ciudad que en las últimas horas se ha visto invadida por una auténtica oleada de aficionados de ambos equipos, tanto escoceses como alemanes, y que están dando más de un quebradero de cabeza a las autoridades locales. A estas aficiones, Carlos Herrera les ha querido mandar un mensaje.

Carlos Herrera lanza un mensaje claro a los aficionados que han tomado Sevilla

Ante la avalancha de aficionados de ambos equipos, quienes, además de Sevilla han tomado parte de la ciudad de Málaga, a pesar de la distancia, Carlos Herrera ha querido mandarles un mensaje muy claro: "Muchachos del Eintracht y del Glasgow Rangers, Sevilla no se toca. Sevilla no se toca. Son 'esponjitas', yo lo sé, pero Sevilla no se toca", ha dicho Herrera.

Juanma Castaño, en un momento posterior del programa, ha repasado qué se sabe de la final que está por disputarse esta noche, deseando que "ojalá haya paz, la noche no ha sido fácil", ha confirmado el presentador de 'El Partidazo de COPE'. En ese momento, Herrera ha querido insistir en su mensaje: "Lo que hemos dicho antes, aficiones 'esponjitas' del Eintracht y del Glasgow Rangers. Sevilla no se toca. Sevilla no se toca", un mensaje que ha querido ofrecer incluso en inglés, para los despistados: "Don't touch, please".





Un millar de antidisturbios blindan Sevilla

Un total de 1.086 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, conocidos como antidisturbios, están desplegados en Sevilla con motivo de la final de la liga Europa que disputan este miércoles el Eintracht de Fráncfort y el Rangers de Glasgow.

Un fuerte dispositivo de seguridad, según han indicado a Efe fuentes policiales, integrado por un millar de efectivos de la UIP y decenas de agentes de otras unidades de la Policía Nacional como caballería, guías caninos, subsuelo, tédax, medios aéreos y antidrón, los Grupos Operativos Especiales (GOES) o telecomunicaciones.

Las fuentes consultadas explican a Efe que el operativo de seguridad consta de cuatro fases, la primera de ellas, puesta en marcha este martes en la víspera del partido que se celebrará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Esta primera fase, a punto de superarse, ha consistido fundamentalmente en reforzar la seguridad tanto en la estación de tren como en el aeropuerto y en los alrededores del campo. Las dos siguientes fases, consideradas "críticas", se desarrollarán este miércoles, tanto antes del partido como durante su celebración.

Como suele ser habitual en este tipo de dispositivos policiales para partidos de fútbol, el operativo se basará en tres círculos de seguridad en el estadio con puntos de acceso determinados donde habrá cacheos para evitar introducir al campo objetos prohibidos. Para acceder al segundo filtro será necesario contar con entrada, en tanto que el círculo más inmediato al estadio lo constituirán sus propias puertas. Aquí se validará la entrada y se hará otro registro a los asistentes.

La última fase se iniciará tras el partido y consistirá en facilitar el desalojo del estadio, así como en reforzar de nuevo la seguridad en zonas de traslado de aficionados en autocares, en la estación de Sevilla Santa Justa y en el aeropuerto de Sevilla. Además del despliegue de policías en el estadio, el operativo también contempla una mayor presencia policial en las "fan zones" habilitadas para ambas aficiones.

En el caso de los hinchas del Glasgow Rangers, se abrirá el Estadio de la Cartuja para que sigan el encuentro a través de pantallas gigantes. En zona anexa a este estadio, en el aparcamiento del Alamillo se instala "fan zone" para esta afición. Para la afición del Eintracht Frankfurt, la "fan zone" se ubica en los jardines del prado de San Sebastián.

