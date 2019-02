Herrera a las 8, viernes 1 de febrero

Tiempo de lectura: 1



¿Qué tal están, damas y caballeros? ¿Qué tal estás, Elena? Elena es la borrasca, no piensen ustedes otra cosa, la borrasca que entra, que va a dejar más lluvias en toda España, viento, día desagradable, sobre todo en buena parte del litoral, particularmente en Galicia, alerta roja. Es... Bueno, la península va a quedar bastante tocada por esta... Por la mano de Elena. Las temperaturas bajan salvo en Canarias, en Melilla más o menos, en Ceuta también. Pero bueno, esto es pasajero. Enseguida... Elena va a durar relativamente poco, como algunos decían: “Como va a durar Maduro en Venezuela”.

Sí, sí. Pues mira ya lo que lleva. Y lo que va a costar sacarle de ahí. Sobre todo debido a la indecisión de buena parte del mundo y de los apoyos que tiene en el exterior. No olvidemos que a Venezuela no es que le apoye Podemos, que quisiera hacer de España... Pues una cosa más o menos parecida a lo que ha hecho Maduro con Venezuela. No, es que le apoya Putin y le apoyan los chinos y le apoya Erdogán. Y... Oye, algunos países menores, si quieren ustedes, de Hispanoamérica, pero con la cosa esa de México de no querer meterse. Es decir, que apoyos tiene algunos fundamentales. Es verdad que en el resto está Estados Unidos, está Canadá, están los demás países iberoamericanos. Y está el Parlamento Europeo.

¿Y la Unión Europea? Pues la Unión Europea está como Sánchez, que bueno, está esperando que se autocumpla o que pasen... Está poniéndole velas a todo lo que hay a ponerle para que no pase nada en 2 días, cuando venza el plazo que le dio para que convocara elecciones. Este tío. Fíjense ustedes, para que convocara elecciones este tío. Maduro, nada menos, para reconocer a Guaidó.