Herrera a las 8, miércoles 20 de noviembre del 2019

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es miércoles. Es 20 de noviembre del 2019 en una mañana en la que les vengo comentando desde las 6... Por cierto, estos dos días que algunos me preguntaban "anda usted desaparecido", miren, cuando se llega a la edad de uno de vez en cuando hay que hacerse ITV y esas ITV requieren hospitalización. Bueno, estoy como una rosa, lo cual, a lo mejor, es una mala noticia para algunos, pero como un roble, vamos.

Y les decía, les decía que ayer era el día de lo adversativo, del pero, del sin embargo, del no sé cuánto. Todo intentando, por parte de algunos contorsionistas que hoy me imagino que estarán ya en las urgencias de traumatología por lesiones varias, justificar o entender o intentar paliar la demoledora sentencia del caso del caso ERE en Andalucía. Yo tengo algunas preguntas previas a la explicación del hecho. Una de ellas es qué habría pasado si se hubiera conocido la sentencia antes de las elecciones ¡Qué gran misterio! Y otro misterio, ¿cómo consiguieron que no se filtra da ni una sola línea antes de las elecciones?

Pero miren, consideraciones aparte, elucubraciones aparte, son preguntas si quieren ustedes un poco retóricas, pero esto es... Lo que ayer se publicó, lo que ayer conocimos, la sentencia, dura sentencia de los tribunales por el caso de los EREs es una condena a una forma de gobernar, a una forma de gobernar, a una soberbia especial que ha dejado de lado la ley y los reglamentos para actuar de forma delincuencial, de forma consciente. En realidad es una fotografía del régimen en Andalucía.

Los EREs fueron una forma de clientelismo politico y de compra de votos. Eso sí era corrupción estructural, ¿no? Yo no sé si esto hace al PSOE el partido más corrupto de Europa o no, por seguir con el razonamiento de quienes han sacado eso al PP pero, hombre, le pone una losa de 680 millones de dinero público. Y ojo porque hay siete causas más contra el PSOE andaluz y también contra el PP, todo hay que decirlo.

El Tribunal ha hecho suyas las tesis de la Fiscalía y, además, le ha dado la razón a la juez Ayala. Todo esto a espensas de lo que diga el Supremo porque ya saben que habrá recursos seguramente. Pero a la juez Ayala hoy cabría recordarla. Lo hace Alberto García Reyes en ABC porque, oiga, de la juez Ayala, contra la juez Ayala se lanzaron en tromba todos los que dijéramos el entorno beneficiado y beneficioso tanto del PSOE como por el o por la PSOE: que si había tenido una relación extramatrimonial, que si era una pija, que si era una ultracatolica, que si solamente ponía los autos que decía el PP...

Bueno, pues resulta que la juez Alaya tenía razón. Su sustituta, Núñez Bolaños, denunciada por seis fiscales por dilatar la instrucción, fue esperando que las piezas separadas prescribirán, pero ni aún así. A la juez Alaya le han hecho escraches en la Audiencia. Oiga, y cuando la juez Alaya estaba investigando dónde había ido a parar el dinero de las sobrecomisiones que se pagaban a aseguradoras, a conseguidores de las empresas de los EREs, ahí es cuando se la quitan de en medio y le dicen: "O asciendes ahora o ya no asciendes". Era una forma de quitarse a la juez Alaya de en medio. Ella pidió seguir en comisión de servicios, pero le dijeron que no

Bueno, ¿el tribunal qué es lo que ha dicho? Esto no fue un desorden administrativo de cuatro golfos, esto fue una actuación calculada, consciente de su ilegalidad. Y se tramó un sistema que evitaba la fiscalización de la intervención, es decir, a sabiendas de que uuna Consejería de Emple, una Dirección General de Trabajo, dinero que sale es dinero fiscalizable, hombre, la verdad es que urdieron un mecanismo que consistía, creó el IFA, luego la Agencia IDEA, que es una agencia externa a la Consejería, a la que yo emito transferencias, ya me justificará la agencia sus gastos, luego no lo hacía. Y la agencia es quién va a poner en marcha esos seres. ¿Qué eran? Dinero para comprar votos y crear, buscar la para social allá donde el PSOE lo tenía peor porque, en fin, las empresas, oigan, desaparecían porque la política no era propicia en esos momentos. Pues ese era el sistema.

Aquí no ha habido en esta sentencia ningún juez José Ricardo De Prada con alguna fase de encargo, pero la verdad es que es tan demoledora que tampoco hace falta. ¿Esto va a interrumpir, va a perjudicar negociaciones para formar gobierno Sánchez-Iglesias? Pues evidentemente no. Veremos contorsiones de políticos, veremos grupos de comunicación afines que hablarán de cualquier otra cosa de las que haya que hablar antes que hablar de esto. Todos estos solo le importa la corrupción si es del PP.

Y ahora mismo el ejercicio ayer de escapismo de, por ejemplo, el señor Ábalos, que es el que tuvo que tragarse el marrón de la comparecencia era de alipori. Los condenados eran de la Junta, como si no fueran presidentes del PSOE, eso, por cierto, suena a que Susana Díaz va a tener que cargar con la expiación cuando si Pedro Sánchez será concejal de Madrid, hombre, Susana Díaz era concejal de Sevilla

Pero mire, ¿cómo que no es un caso del PSOE? Diez años malversando dinero de los parados mediante gestión de cargos socialistas no es cosa del PSOE, es decir, Franco está vivo hoy 20 de noviembre pero Chaves y Griññán son cosa del pasado. Hombre, eso, a ver... La doble vara de medir. Cuando afecta la corrupción al PSOE hay que pasar página, aquí no ha pasado nada.

Después, Chaves y Griñán. Yo he, vamos, he puesto la mano en el fuego por su honestidad y su honradez eternamente y lo sigo haciendo, es decir, son hombres que no se han enriquecido ,estamos de acuerdo, pero no es eso lo que se juzga. Nunca se lucraron, pero eso lo sabíamos todos. Lo que también sabíamos era que una red clientelar se había tejido donde interesaba al PSOE de Andalucía, por lo tanto, ellos dos son responsables de que otros sí se lo hayan llevado porque lo que dice la sentencia es que esto no se podía organizar sin que lo supiera la cúpula de la Junta.

En la Andalucía del PSOE habían sensación de impunidad, es decir, siempre nos votarán porque somos nosotros. En Andalucía somos nosotros. Y el tribunal dice culpables porque no se concibe que un mecanismo de esa enverdura no contarse con la promoción de los máximos responsables de las juntas porque creían que no tenían que responder a nadie, porque no había más reproche público de aquellos que inmediatamente, desde luego, si lo hacían éramos tildados de fascinerosos enemigos del pueblo

Bien que lo siento por Chaves y Griñán que, oiga, son dos personas a las que el PSOE ahora mismo ha aparcado, no quiere saber nada de ellos, no les llaman, no se preocupan, están tiesos. Claro están tiesos. Y viven en su casa y están aguantando el tirón. Pero estas son las consecuencias de las políticas de una época. De una época que esperemos finalice. Eso dice, al menos, buen, la culpa era del bipartidismo, como dice Pablo Iglesias, con lo cual ya acabamos, para qué queremos más.