Herrera a las 8, martes 11 de junio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Ustedes no querían, no? Pues aquí está el 11 de junio. Anda, el 11 de junio y van bajando las temperaturas, eh. Y vuelven las hermandades, que ayer algunas partieron ya a su lugar de procedencia de la Romería del Rocío. Las temperaturas bajan, pero ya les digo que no es nada grave, ni va a hacer frío, ni tiene que ponerse abrigo, ni nada. Junio muy amable, junio muy afectuoso, junio muy interesante en el que yo le tengo que hablar de cómo se van arreglando las cosas porque ustedes querrán tener un gobierno en condiciones, ¿no?

Hombre, que lo presidirá Sánchez yo no sé si garantiza que sea en condiciones, pero bueno, un gobierno que decida cosas, que arregle asuntos o que los estropee. Es un gobierno, en fin... Que responda a iniciativas políticas, que beneficie el bienestar de los ciudadanos, bla bla bla bla bla bla. Todo eso hay que investir un tipo, alguien, a un candidato. Y el que más diputados tiene y al que le ha encargado el Rey esa investidura es a Pedro Sánchez, pero ahora búscate las habichuelas, ahora convence a los demás que te voten o, al menos, que no se opongan con el no para que tú, en segunda ronda, por mayoría simple, pases el escollo de la investidura.

Si aquí volvemos a lo mismo, si la investidura es un escollo, luego, gobernar es infinitamente más complicado. Ya verás tú, ya verás tú que con 123 diputados te aseguran una legislatura difícil, muy difícil, porque, además, como socios tiene lo más raro del mundo: primero, al que va a recibir hoy a las 10 de la mañana, que es Iglesias, en el Congreso Sánchez lo recibe.

“Hola, ¿qué tal, Iglesias? ¿Me vas a votar? E Iglesias le dirá: “Sí, ¿y tú me vas a hacer a mí ministro de Trabajo?” Y Sánchez le dirá: “No” “¿Cómo que no?” “Pues, hombre por varias razones: primero, porque los votos que tienes son necesarios, pero no suficientes. Necesito buscarme más la vida, con lo cual, yo no monto un gobierno de coalición así. Además, tú, que vas diciendo por ahí que hay presos políticos, que no sé qué, que no se cuántos, que esto... Pues no sé si eres el más indicado para ser ministro de Trabajo. Y, luego, tercero, porque si tú me dices que no, no tienes más remedio que votarme que sí, porque si votas que no, te hago responsable a ti del fracaso de esta legislatura tan corta y tengo que convocar nuevas elecciones. Y si has bajado a 41, en unas nuevas elecciones, como responsable del papelón de que la gente vuelva a votar, te quedas ya en 20 y, además, los que pierdas me los llevo yo”. Es así la vida. Es cruda la vida, pero es así. Y eso es lo que le va a decir. Si quieren ustedes, la conversación es esa. Y el otro se lo va a tener que pensar.