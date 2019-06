Herrera a las 8, martes 4 de junio

Tiempo de lectura: 2



Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es martes. Es 4 de junio del 2019 y son las 8 de la mañana. Son las 7 en Canarias. Es una hora.. Bueno, la verdad es que ya... Madre mía, 8 horas de este día de hoy. Este día 4, las que llevamos viviendo. Hay gente que las está consumiendo en un atasco porque puede que ahora mismo en los grandes anillos de las grandes ciudades, en las entradas, en las vías principales ustedes estén atascados. Bueno, pues paciencia, pongan la radio, escuchen atentamente lo que le quiero contar y relax. Relax porque esto es lo que hay.

Miren, hoy vale aquella idea de la macedonia de frutas porque son muchas cosas de las que hablamos, cosas que recordamos, que rememoramos, cosas que nos sorprenden, situaciones que no tanto, en la situación política en España con los pactos a la vista, que ahora mismo a la vista no hay ninguno, siguen aquí enfrascados. Hay un debate inevitable cada vez que pasan estas cosas y, especialmente, cuando se juntan tantas elecciones como se han juntado ahora en el plazo de un mes y se deciden tantas cosas. Los pactos son muy difíciles cuando hay más de dos partidos.

Bueno, la necesidad de una segunda vuelta. La segunda vuelta que es algo que a los partidos no les acaba de gustar. ¿Saben por qué? Porque en la segunda vuelta mandan los ciudadanos y no mandan ellos. Es una reclamación que cada vez hacen más voces en España.

Antes este numerito de con este yo no hablo con aquel no me siento, yo solamente con este, este sí pero si me da, el otro no si me quita, y por aquí me voy a entender y por aquí me voy a llevar, se soluciona, oiga, con las dos primeras fuerzas en cada una de las demarcaciones y una nueva convocatoria electoral. Y entonces son los ciudadanos, no los partidos, quienes dicen quién tiene que gobernar, quién tiene que mandar y de qué manera. Y ahora todo esto postureo, toda esta pérdida de tiempo y de todo este mundo de declaraciones cruzadas de qué importante soy y qué necesarios somos para el progreso de España se acaba. Los partidos tienen la importancia que tienen, pero vuelven a tenerla mucho más los ciudadanos. Bueno, es una reflexión si quieren de entrada para una mañana que cuando quiera la... También tendrá sus inconvenientes, como parece evidente.