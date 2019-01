Herrera a las 8, lunes 21 de enero

Tiempo de lectura: 3



Protestan como han protestado también en Barcelona los taxistas durante este fin de semana. Y en Madrid veremos. A las 11 hay una reunión con el presidente de la comunidad, con el señor Ángel Garrido, donde se va a intentar llegar a algún tipo de acuerdo para que levanten una huelga en Madrid donde esta semana, por cierto, se celebra Fitur, que es la feria del turismo. Turismo frito. Y el caso es que para ir a Fitur hay transporte público. Transporte público pero fundamental es el taxi.

Bueno, ¿qué es lo que dicen los taxistas tanto de Madrid como de Barcelona? Protestan por la VTC y por las condiciones en las que tienen que trabajar unos y otros. La gente del taxi dice: “Yo tengo unas tarifas que me las pone el Ayuntamiento, que además me regula las horas en las que puedo trabajar y me obliga a librar dos días por semana, aparte de los impuestos y de los seguros que tengo que pagar. Cosa que no ocurre con las VTC. Las VTC tienen unas tarifas que regulan ellos y que varían en función de la demanda y, además, no tienen trabas para trabajar a las horas que consideren oportunas”. Dice el mundo del taxi: “La ley dice que tiene que haber un VTC por cada 30 taxis y eso no se cumple en ninguna ciudad. Luego hay, por ejemplo, eventos, cuestiones en determinadas ciudades, y los VTC de una capital pueden viajar a trabajar en otra, cosa que no ocurre con los taxis. Y así muchas más cosas. Es decir, usted no puede parar un VTC, según marca la ley, levantando la mano en la calle como si parara un taxi. Y eso, dicen los taxistas, también ocurre. A partir de ahí, hombre... Las VTC, antes o después, tendrá que llegarse a un acuerdo con ellos porque las VTC es una realidad empresarial que realmente ocurre, concurre en muchas ciudades del mundo, pero tiene que buscarse un equilibrio justo, efectivamente, donde no sea perjudicado el mundo del taxi, al que algunos califican de monopolio, pero es un monopolio, en cualquier caso, muy, muy particular. Muy particular por todas las cosas que yo le he venido contando.

Otra cosa es el acto... En este tipo de manifestaciones siempre hay animales. Siempre y, desde luego, que hay “borrokas” dentro del mundo del taxi que se comportan de forma animal, también. Y espero que por el buen nombre de todos los taxistas, que son inmensamente pacíficos y buenas personas, todas estas cosas acaben. También pierden ellos con la huelga, eh, porque, efectivamente, pierden o crean alguna desafección y luego no ganan dinero. Oiga, un taxista se pasa muchas horas al volante para, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, estoy hablando de una ciudad como Madrid, llevarse 1000 € a casa, eh. O 1100 € a casa.- En fin, que las cosas veámoslas todas en su dimensión.

Bueno, vamos a ver, donde estamos ahora, en lo que estamos ahora es exactamente en Totalán, en saber qué ocurre, cómo están progresando las máquinas, el operativo para iniciar los momentos decisivos del complicadísimo rescate del niño Julen, el que cayó a un pozo hace ya 8 días. 52 metros perforados hace aproximadamente media hora. La meta es llegar a los 60. Y siguen apareciendo zonas con material muy duro de perforar. Muy duro. Esto va a hacer.. La espera angustiosa. Cada vez que te encuentras con una piedra que hay que perforar en un pozo donde tiene que caber una o dos personas, cada vez es más desesperante. Aparecen dificultades: la cuarcita, el granito, que van de duro a más duros. Digamos que, cuando se llegue a esos 60 metros, seguramente bajará a los mineros asturianos que luego tienen que hacer una galería horizontal de 4 a 5 metros.