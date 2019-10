Herrera a las 8, jueves 3 de octubre del 2019

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Está amaneciendo aquí, en Quintanilla de Onésimo, un amanecer, por cierto, hermosísimo visto desde esta bodega, desde las Bodegas Viña Mayor, donde nos encontramos, del grupo Bodegas Palacio 1894. No es que estuviera dando un sorbo al vino, no es todavía la hora, pero lo daremos porque este vino merece la pena ser saboreado debidamente con muchas particularidades de esta bodega que le iremos contando a lo largo de la mañana. Es un honor para nosotros estar aquí.

Tengo varias cosas que contarle en este día de hoy que hace el día 3 de octubre en el que, digamos, se va a imponer el ambiente estable, hay cielos poco nubosos, apenas hay lluvias y temperaturas que van a subir un poco tanto en península como en archipiélagos, alguna precipitación tal vez en Galicia es lo que se espera para el día de hoy.

Este día de hoy en el que, la verdad, no sabemos qué pasa, pero últimamente tenemos operaciones policiales de película. La última ha sido la desarticulación de la mayor trama criminal del Mediterráneo. ¿De qué se trata? Varias policías europeas que tienen más o menos controladas a sus mafias sabían que todas ellas en determinados momentos blanqueaban dinero con un empresario español, con un mafioso español que no se sabía quién era. Era una incógnita absoluta. Bueno, en esta operación se ha podido detener a este individuo del que ya le iremos dando cuenta. En lo que estábamos haciendo este programa ayer algunas comisarías de España emitían una orden a unos 200 agentes: Adelante, a la calle, a por ellos. Solo los agentes sabían que iban a practicar hasta 13 registros y había 81 tipos que en ese momento no sabía que ese día iban a acabar detenidos. 81 individuos a los que le va a caer la más grande por estar vinculados a la mayor trama de narcotráfico y blanqueo de capitales en el levante español.

Muy agradable levantarse así por las mañanas. Bueno, laboratorios, almacenes, chalets de lujo con la habitaciones del pánico, maletas escondidas con montones de billetes y concesionarios de coches de lujo, deportivos de estos que se ponen a 300 por hora que cuestan una pasta. Bueno, pues vendiendo esos coches se montaba la tapadera para blanquear el dinero de la droga. Y aún así tenían tanto dinero en efectivo que al cabecilla le encontraron en esa habitación del pánico con más de un millón y pico de euros en billetes. El tipo sentado, que era el tipo que andaba buscando la policía de media Europa, y estaba aquí. Tuvieron que ir buscando máquinas de contar dinero de estas de los bancos para contar 1.600.000 € en un sitio 600.000 en otro, etcétera, etcétera. Espectaculares las imágenes de decenas de agentes entrando a toda prisa en estos chalets enormes, dando con esta gente, colocándolos boca abajo, en fin, vamos, que no hace falta ponerse en una serie. Ahí lo tenemos. Bueno, enhorabuena a la Policía en cualquier caso.

Hoy, 3 de octubre se cumplen 2 años del discurso del Rey. Del discurso de Felipe VI que vino a ser una especie de descarga, de aldabonazo para que los resortes del Estado reaccionaran, para que los españoles de dentro y de fuera de Cataluña sintieran que había motivos para ser optimistas de cara al futuro. Dos años de estas palabras.

Dos años de un discurso en el que Felipe VI se la jugó, pero hizo lo que tenía que hacer. Se la jugó y le salió bien porque hizo lo correcto. ¿Cómo no va a poner las cosas en su sitio un jefe del Estado cuando ve cómo un gobierno autonómico organiza una jornada de violación constante de todas las normas que los tribunales habían dado acerca de la capacidad o no de una comunidad autónoma para organizar referéndum de autodeterminación? En cualquier sentido común que conozca la Constitución Española sabe que están prohibidos. ¿Y cómo no va a poner el grito en el cielo un jefe de Estado cuando dos días después o dos horas después, al día siguiente, esos políticos de opereta proclaman una república inexistente y organizan los disturbios que se organizaron en las calles de Cataluña? ¿Cómo no va un jefe del Estado a lamentar, a dar una voz de alarma cuando miles de empresas empiezan ese mismo día a irse de Cataluña, incluidas las grandes capitales y las grandes empresas, grandes compañías? Cuando se vulnera la Constitución, ¿cómo no va a dar una voz un jefe de Estado? ¿Es que los países para qué quieren entonces a un jefe de Estado? Pues para estas cosas. Hizo lo que tenía que hacer y los demócratas España tienen muchas razones para estar agradecidos a Felipe VI.