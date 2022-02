Herrera: "Juanma Moreno se pone la venda antes que la herida, vaya que salga la herida y tengamos un problema"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

¿Qué tal están? Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, de este día 15 de febrero del 2022. Ya estamos metidos en la segunda parte de este mes, que concluirá si pasen 13, y nos habremos cargado 2 de los 12 de 2022, 2 de los 12. Y está por venir, hombre la verdad que están al caer cosas interesantes, agradables que recuperar en España, por ejemplo, las Fallas en Valencia, la Magdalena en Castellón, que ha dicho el Gobierno valenciano que no va a haber restricciones de gente, eso sí en las mascletás llevar la mascarilla, lo cual parecer racional, sensato. Pero, ¡qué ganas de Fallas y qué ganas de Magdalena!, ¡qué ganas de tantas cosas hay en España! ¿Verdad?.

EXCLUSIVA CARLOS HERRERA: MORENO BONILLA DESCARTA ADELANTAR ELECCIONES EN ANDALUCÍA

¿Y ganas de política? Les digo lo de siempre, sin la política que es la administración de las cosas, el orden de las cosas, la prioridad de la atención de los ciudadanos pues no haríamos nada, esto sería un auténtico desastre, la política es imprescindible. Ahora, la política ¿en qué está?, ¿qué le estamos contando esta mañana? Le estamos contando esta mañana, este programa le está contando hoy cuál es la inquietud y cuál es la decisión del Gobierno andaluz, fundamentalmente de su presidente, cara a las elecciones en Andalucía. Después de haber acabado la de Castilla y León, la mirada se gira hacia Sevilla y dicen y el Gobierno andaluz, concretamente Moreno Bonilla, qué va a hacer. Les hemos explicado y les venimos explicando esta mañana que Moreno Bonilla descarta adelantar eleccionesy ¿por qué?, ¿por qué la intención es el otoño en lugar del próximo verano? Primero, porque es bueno que pase el verano, entiende el Gobierno andaluz, Andalucía factura mucho en verano y la gente tiene otra alegría y porque, además, adelantar elecciones sin una justificación muy clara tiene mucho peligro. Yse ha visto en Castilla y León donde el gobierno de Mañueco adelantó elecciones queriendo emular la situación de Díaz Ayuso, pero no le salió igual. Con lo cual, Moreno Bonilla se pone la venda antes que la herida, vaya que salga la herida y tengamos un problema. Solo un bloqueo parlamentario del PSOE y de Vox forzaría en Andalucía un adelanto de elecciones.

Moreno Bonilla se pone la venda antes que la herida, vaya que salga la herida y tengamos un problema

Mañueco ha ganado, pero no tiene el resultado que buscaba y; Moreno Bonilla mira con temor a eso que ha pasado en Castilla y León, un adelanto no justificado tiene mucho peligro. El PP tiene buenos augurios en Andalucía, con un escenario que podrá parecerse al de Madrid de Ayuso si no pasa nada extraordinario y no quiere ponerlo en peligro con pasos en falso. Si no se bloquea el Parlamento, tiene 8 meses el gobierno andaluz de absorber el electorado de Ciudadanos, de contener a Vox y de realizarse como un gobierno por el que, fíjense, nadie daba un duro, pero la moderación del pragmatismo ha conseguido hacer avanzar Andalucía, lo que una Andalucía anquilosada después del 30 y pico de años de socialismo.