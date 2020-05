Herrera, a Irene Montero: “La democracia la trajeron a España los que formaron parte de la Transición"

Es 28 de mayo. En España, segundo de los 10 días de luto oficial decretado para homenajear a los fallecidos por el coronavirus, con grandes historias, personas con nombre y apellidos.

Historias como la de Ángeles Álvarez, una mujer poderosa, alegre, de las que salía a comerse el mundo cada mañana con una gran sonrisa, lo hacía por ella y por su familia, sus cinco hijos a los que siempre se entregó, quería darles el mejor futuro. Ángeles fue una mujer coqueta, presumida, era muy difícil encontrársela por las calles del barrio de Isla Chica de Huelva sin las rayas de los ojos perfilados y los labios pintados, era su ritual. Ángeles fue feliz escuchando a su familia, comprendiendo sus problemas, dejándoles hablar, analizando qué soluciones les podía ofrecer, era como una consejera para ellos.

Ángeles Álvarez falleció a los 67 años en Huelva, allí vivía con devoción año tras año la Romería del Rocío. En condiciones normales estos días Ángeles estaría despidiendo a las hermandades en su camino hacia la aldea. Historias como la de Ángeles pueden escucharlas en el especial 'Vivos en el recuerdo' que encontrarán en COPE.es.

Hoy es jueves es 28 de mayo del 2020 y habrá que estar atento a varias cosas, la primera es lo que decide la autoridad japonesa sobre la fábrica Nissan en Barcelona si permanece o no permanece, cuidado que van 20.000 empleos entre directos e indirectos en ello, ojo con eso,

Bueno ustedes se acuerdan que ayer hablábamos dela España de Berlusconi, pues el plan avanza según lo estipulado. Primero desacreditas el informe de la Guardia Civil en una investigación, desacreditas una investigación que te pone contra las cuerdas y si hace falta tú Gobierno también atacas al juez que ose toserte y si para eso tienes que poner de medio pasarse tres pueblos, lo haces. ayer volvió por do solía una vieja amiga y una vieja institución debidamente manoseada por el gobierno: la Abogacía del Estado. Acusó a la jueza que investiga el 8-M poner en marcha una causa general contra el gobierno. A Carmen Rodríguez Medel la van a poner de vuelta y media, la abogada del Estado, Rosa María Seoane (esta fue colocada en el cargo para echar a Edmundo Bal que se negaba a firmar una petición de pena de los procesados del 1 de octubre por sedición, por lo tanto, menor que por rebelión), la verdad es que ha planteado un recurso en el que ataca con dureza a la jueza, que dice que solo trabaja con la hipótesis, que ha vulnerado derechos del Delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Viene a decir que el delegado del gobierno permitió la marcha del 8-M en Madrid que no tuvo la culpa porque hasta el 14 de marzo no había resolución que limitara las concentraciones, es decir, al delegado no se le puede culpar porque fue el Gobierno el que no se puso firme con las prohibiciones; entonces, ¿se puede o no se puede apuntar al Gobierno?.

No, no, porque no es tu competencia, pero entonces ¿al delgado? No, no porque el delegado no, porque el Gobierno no le dijo claramente que no debía permitir manifestaciones. Y eso de que vaya a hacer una investigación prospectiva donde se vulneran las normas que resultan de la aplicación durante la vigencia del Estado de Alarma ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué mientras dura el Estado de Alarma aquí no se puede investigar? ¿Quién eres tú para eso? Bueno ¿quién es el Gobierno para eso?.

Bueno y el nuevo relato del ‘Ministerio de la Verdad’, que saben ustedes tiene gran predicamento en España. Ya saben ustedes que lo novedoso era esa de que la culpa de los contagios no fue de las manifestaciones sino del metro. Bueno hoy lo que se está moviendo en la maquinaria mediática del Gobierno que es 'El País' s y luego toda la prensa basura digital es que lo del follón de la Guardia Civilno es que Marlaska esté purgando a los mandos que no se plieguen a sus órdenes a cometer ilegalidades, por cierto, no, no, la teoría del Gobierno es que el pobre Ministerio del Interior está sufriendo un pulso de jefes de la Guardia Civil. Están a esto de llamarles golpistas o rebeldes, que ya sería lo último. Hombre, Pablo Iglesias más o menos lo sugería ¿no? cuando ayer se puso a sobreactuar como acostumbra en el Congreso, esa vieja estrategia de convertir a la víctima en culpable,no es que haya purga no, es que estos generales son se lo están buscando.

A Pérez de los Cobos se lo quitaron por negarse a cometer una infracción, una ilegalidad

Ayer cesaron el número 3 de la Guardia Civil, el general Fernando Santafé porque dicen que no estaba de acuerdo con el nombramiento de Pablo Salas como número dos. O sea que es una forma muy sutil de dejarte de dejarte como envidioso, por cierto, el puesto de responsable de la Guardia Civil de Madrid sigue vacante. A Pérez de los Cobos se lo quitaron por negarse a entregar el informe del 8-M, es decir, por negarse a cometer una infracción, una ilegalidad,una prevaricación o un lo que queramos. Dicen qué es una remodelación prevista ,mentira ,qué raro que no haya sido sustituido todavía en esa remodelación prevista.

Y ayer el cenegal de la política española se metió en una sesión parlamentaria muy bronca, muy bronca en la que Pedro Sánchez cortejó a Bildu y a ERC y que ya se sabe son sus apoyos favoritos, evidenciando que el PP puede ser, es muy malo si no apoya el Estado de Alarma, pero si no lo apoya ERC pues no pasa nada hay que ver lo bien que me caen…

Y ayer preguntas que Grande-Marlaska se negó a reconocer en las que Grande-Marlaska se negó a reconocer que haya purga en la Guardia Civil, ¿injerencia? ¿Qué injerencia?.

HERRERA SOBRE EL ENFRENTAMIENTO ÁLVAREZ DEL TOLEDO-IGLESIAS

Y luego muy interesante el choque frontal entre Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Iglesias.

Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... El padre de Pablo Iglesias perteneció al FRAP.Esto del FRAP ya se lo he contado a las 6h.

¿El que pertenece a una organización terrorista es un terrorista?

Miren aquí se nos ve la edad cuando empezamos a explicar las cosas porque las vivimos y los que tenemos mi edad sabemos lo que era el FRAP porque estábamos en ese momento ahí. El FRAP era una organización montada por el Partido Comunista de España marxista-leninista que era una excepción del PC, cuando el PC, cuandoCarrilloapostó por la reconciliación nacional, por la vía pacífica, por el entendimiento y fue fundamental para la transición española. Bueno, pues ahíquedaron unos cuantos descolgados que empezaron a.. los leninistas-marxistas, los maoístas, los estalinistas... estos eran estalinistas puros, puros y en su ADN estaba la violencia, la violencia de la extrema izquierda que para ellos es el camino: ETA, GRAPO, FRAP y la madre que los parió a todos. Y el FRAP, para el FRAP era legítima la lucha armada, la violencia estaba justificada. Los herederos de aquellos hoy están en el Gobierno, ahora bien, no consta que el padre de Pablo Iglesias estuviera involucrado en acciones terroristas. Los FRAP mataron a cuatro policías, actos de sabotaje y luego mucha huelga y mucho repartir propaganda, que parece que es lo que hacía este hombre. Él militaba en una organización que reclamaba la lucha armada pero él no participó en actos criminales y el debate es ¿el que pertenece a una organización terrorista es un terrorista aunque no…? Pues claro, pues oiga…

Miren, los diputados y senadores tienen inviolabilidad por las opiniones que manifiestan en el ejercicio de sus funciones, así que todo eso de la acciones legales todo eso , porque ya puede ir a decirle al juez bueno vamos a ver oigan ¿se puede decir que una persona que formó parte de una organización terrorista es un terrorista? Yo, soy partidario de que los padres hay que dejarlos en paz, sobre todo cuando los padres no están en política, pero bueno. Pablo Iglesias se pasa el día llamando terrorista a todo quisqui, diversos tipos de terrorismo, terrorismo laboral ,terrorismo ecológico, terrorismo medioambiental, terrorismo… y el primero que tiene que quitarse la cantinela del terrorismo es este individuo.

Miren yo conocía a la gente del FRAP, se lo he contado antes a las 6, el FRAP tenía una organización que se llamabaAsociación de Amistad España-Albania que estaba reconocido por el gobierno de Enver Hoxha en Albania, que era el peor estalinismo que ha vivido Europa el de Albania, el de ese chalado, y el de Ramiz Alia cuando llegó después y bueno… y la única manera de entrar en Albania era con estos tíos. Yo me colé ahí en un primer viaje a través de Dubrovnik primero y luego entrar en Albania porque era entrar en un lugar secreto y privado, bueno el Estado estalinista de Albania mimaba, bueno no solo los mimaba sino que los mantenía y estos eran todos del FRAP, alguno de ellos más inocente que un cubo otros no tanto., que les conocimos bien. pero a los padres ya les digo, los hijos pueden en fin recordar y reivindicar a sus padres siempre que quieran, yo si hubiera tenido un padre en el FRAP pues la verdad procuraría pasar por encima, pero oiga, no cometió actos terroristas.

LA LECCIÓN SOBRE LA DEMOCRACIA DE HERRERA A IRENE MONTERO

Ayer, Irene Montero en el papel de nuera entusiasta, dice la libertad de Cayetana para decir miserias existe gracias a los que como Javier Iglesias se jugaron el tipo por la democracia cuando hacerlo costaba torturas, cárceles… Mira bonita, la democracia no la trajo a España El FRAP, la democracia no la trajo a España Javier Iglesias por mucha propaganda que repartiera ciclostil. La democracia lo trajo a España los que formaron parte de la transición, entre ellos ese que tanto odiabais que era Santiago Carrillo, que dio un ejemplo de patriotismo bastante más importante que todos estos cantamañanas. Santiago Carrillo y Adolfo Suárez y el Rey y Felipe González y Manuel Fraga... y los que se hicieron el harakiri y todos los demás, esos son los que han traído la democracia a España. Ninguno de los que pensaban como tú trajo absolutamente nada bueno a España, eso conviene no olvidarlo.