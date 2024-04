Cruz (PSOE) critica "falta de empatía de Miranda" con Sánchez y "firma decretos de ausencia todos los meses"

El presidente del PSOE municipal, Diputado nacional y exalcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha lamentado este viernes la "falta de empatía" de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, con Pedro Sánchez, criticando que "frivolice" hablando de los días que Sánchez ha pedido para "reflexionar" cuando "ella todos los meses firma dos, tres, cuatro decretos de ausencia" y "el último lo ha firmado este viernes, para irse el lunes y el martes, que no sé si es por puente".

Así se ha pronunciado en relación a las declaraciones de Miranda este pasado jueves sobre que para Huelva "sería una buena noticia" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se fuera" porque "está tratando muy mal" a la provincia". Al respecto, Cruz ha indicado que le da "mucha pena, desde el punto de vista humano, esa falta de empatía, de entender que en todas las profesiones y también en la política somos personas que sufrimos, que tenemos nuestros miedos, nuestras ansias, nuestros problemas".

"Y que no sea capaz de entender que humanamente que alguien se plantee que está pasando algo muy serio, muy grave, como es el deterioro de la convivencia, el deterioro de la esencia democrática, del sistema democrático. Estamos asistiendo a un proceso de descomposición en una sociedad", ha dicho.

Cruz ha reiterado que "la alcaldesa frivoliza hablando de esos cinco días" que ha parado Sánchez "cuando desde junio hasta ahora, todos los meses firma dos, tres, o cuatro decretos de ausencia". "El último lo ha firmado hoy, para irse el lunes y el martes, que no sé si es por puente, porque nunca justifica por qué". "Firmó uno el viernes de Dolores de horas, decreto de ausencia por horas, que eso es completamente anormal e ilógico", ha añadido.

El socialista ha dicho, además, que "Miranda no dignifica la función de la alcaldesa" y que "no debe olvidar nunca que es alcaldesa de todos los onubenses, de los que la votaron y de los que no la votaron, y Pedro Sánchez es presidente del gobierno de España de todos los españoles, de quienes lo votan y de quienes no lo votan" y que "cuando hay que valorar posicionamientos de esa naturaleza, lo mínimo es respeto".

"El respeto institucional, porque ella está representando a toda la ciudadanía de Huelva y por boca de su máxima representante no puede decir que lo mejor que le puede pasar a Huelva es que se vaya", ha dicho Cruz.

Al respecto, se ha referido a "algo que ocurrió hace ya algunos años en el pleno del Ayuntamiento de Huelva", siendo Cruz alcalde, cuando se presentó una moción de reprobación al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP) y que "se podía haber sumado sobrada mayoría para la reprobación", pero él, como alcalde, se opuso "a que se reprobase a un señor que es presidente del gobierno de España".

"Quien únicamente puede sacar del gobierno a un presidente de Gobierno son los ciudadanos con su voto, eso es lo democrático. Y no con campañas insidiosas, con mezquindades, con ruindades, con mentiras y con calumnias. Por lo tanto, estoy decepcionado, y creo que no ha estado a la altura y así no representa a la ciudadanía de Huelva", ha concluido Cruz.