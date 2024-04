Una entrenadora de un pueblo de Cantabria desvela lo que hacen cuando llega alguien con sobrepeso: "Sé fiel"

Lo cierto es que, aunque todavía hay mucha gente que no practica ninguna actividad física, cada vez hay más españoles interesados en empezar a practicar algún deporte. Lidia Fernández, coordinadora de una instalación deportiva y entrenadora superior de natación en Los Corrales de Buelna, habla sobre ello en Poniendo las Calles.

Audio

Los entrenadores son una de las profesiones más demandadas en la actualidad. Pero no nos referimos solo a los monitores de gimnasio. Hablamos de entrenadores de natación, de tenis, de pádel o de cualquier otra disciplina, como el yoga o el pilates. En este municipio de Cantabria que cuenta con unos 10.000 habitantes lo están notando.

Su centro consiste en un gimnasio y una piscina: "Se hace deporte a nivel de todos los ámbitos. Hay clases dirigidas, hay gimnasio de musculación, tenemos la piscina para uso deportivo, para uso terapéutico. Entonces, podemos adaptar todas las actividades que podamos, desde pilates, yoga, bodypump...".

"Manejamos tanto desde los niños de seis meses que trabajan en piscina de nuestra escuela de natación, hasta nadadores de 90 años", revela Lidia Fernández: "Últimamente, es verdad que los médicos recomiendan la natación terapéutica a la actividad, entonces sí que hay gente que nunca ha practicado ninguna actividad y ves que empiezan desde cero".

"Sé fiel"

La entrenadora señala que "el pilates ahora mismo tiene muchísima aceptación": "Nosotros damos dos o tres clases de pilates al día y es una actividad que está siempre llena". Por otro lado, "la gimnasia en el agua, que era una cosa hace 20 años inviable, pero ahora hay mucha gente que nunca ha tocado el agua y viene a la piscina a hacer ejercicio".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Qué beneficios tiene algo tan sencillo como nadar o hacer una actividad dentro del agua? "Es un deporte en el que se trabaja globalmente todo el cuerpo. Tú te metes en el agua y automáticamente ya estás trabajando brazos, piernas, articulado... Entonces, al trabajar globalmente, trabajas mucho mejor la condición física".

"Trabajas además de los músculos respiratorios, que están implicados en la natación al 100%, trabajas muchísimo todas las articulaciones, al final no tiene ningún tipo de impacto el estar metidos en el agua, pues toda la fuerza que trabajes en el agua, al no tener impacto en las articulaciones, sufren muchísimo menos", explica Lidia Fernández.

Pero hay otro detalle que debes tener en cuenta: "Cuanto más te aumenta la masa muscular, aumenta tu densidad ósea y te baja la grasa corporal". Además, "no tienes que meterte a nadar para trabajar en el agua, porque ahora mismo puedes trabajar en suspensión con un material de natación que te ayuda a mantenerte y no tienes, si no quieres, ni que meter la cabeza".

Alguien con sobrepeso

Todo "depende de qué prescripción traiga": "Es verdad que la gente normalmente siempre suele venir cuando está lesionada, cuando le manda el médico o cuando quiere bajar de peso. Entonces ahí sí que intentamos que la gente sea bastante fiel a la instalación, que venga días antes y que coja una rutina".

"Y es verdad que cuando mejoras tu cuerpo, mejoras tu musculatura y reduces la grasa corporal, entonces al final trabajar la fuerza es fundamental, porque para tus articulaciones es lo que tienes que tener", señala Lidia Fernández, "si no tienes fuerza, no tienes nada": "Entonces sí es verdad que priorizamos un trabajo de esfuerzo".