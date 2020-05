La "norma no escrita" que Marlaska se ha saltado para designar al sustituto de Laurentino Ceña

Francisco Silva, presidente de la Asociación de Escala de Suboficiales de la Guardia Civil ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la situación originada en el seno del Instituto Armado a raíz del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia del cuerpo en Madrid por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La destitución ha llevado, además, a la dimisión del número dos de la Benemérita, Laurentino Ceña, y a la salida conocida este miércoles del teniente general Santafé, jefe del Mando de Operaciones y número tres de la Guardia Civil.

Para Silva, la salida de Santafé deriva de la dimisión de su director adjunto operativo, Laurentino Ceña, por lo que no la consideran un cese."Creemos que la salida del teniente general Santafé de la jefatura del Mando de Operaciones es un acto de responsabilidad personal y profesional. [La llegad de] un nuevo director adjunto operativo más moderno que él le dejaba, en una institución jerárquica y militar como es la Guardia Civil, en una difícil situación", ha señalado Silva.

En opinión del presidente de la Asociación de Suboficiales, "el Mando de Operaciones está encuadrado dentro de la Dirección Adjunta Operativa, por lo que este Mando de Operaciones debe ser de la absoluta confianza del director adjunto operativo. Habiendo dimitido el director adjunto operativo [Laurentino Ceña], es lógico que venga otro [jefe del Mando de Operaciones] de la entera confianza del nuevo director adjunto operativo". En otras palabras, Santafé se habría "echado a un lado" para no entorpecer la labor del sustituto de Ceña.

No obstante, el procedimiento que Marlaska ha seguido para sustituir a los generales salientes no es el habitual en la Guardia Civil. Cuando Laurentino Ceña dimitió en solidaridad con Pérez de los Cobos, el ministro del Interior designó en su lugar al general de división Pablo Salas, que deberá ser promocionado a teniente general para ocupar el cargo, y no a otro de los tenientes generales ya existentes. Preguntado por si es normal que el escalafón se salte de esta manera en el Instituto Armado, Silva ha afirmado que "hay una norma no escrita en la que ese cargo de director adjunto operativo, el número dos de la Guardia Civil, tradicionalmente ha sido ocupado por el teniente general más antiguo". Con todo, Silva también ha señalado que "no es extraño que haya generales más modernos que sobrepasen en el escalafón a generales más antiguos".