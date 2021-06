Herrera: “Los indultos están ya redactados”

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Espero que estén bien, son las 8 de la mañana, hoy es un día más estable que el de ayer en lo que al tiempo se refiere. En lo demás, la estabilidad que puede haber en España teniendo un gobierno peculiar, vamos a llamar así, peculiar en sus actos y estando sometida España también, como otros países del mundo, a una pandemia que todavía no ha marchado. Es verdad que está retrocediendo pero todavía no ha marchado y depende también muy mucho de nuestro comportamiento que marche de forma definitiva o al menos que nosotros nos quedemos más o menos seguros.

De la pandemia, miren, la cosa progresa adecuadamente. Ayer hubo que lamentar 30 fallecidos en 24 horas, son una tercera parte de los que se tuvieron la semana anterior. Los contagios fueron 4.000 aproximadamente, 4.000 y alguno más y la incidencia volvió a bajar un punto se ha situado en 120 casos por 100.000 habitantes. Y de las decisiones que ya se han aprobado destaca lo de la vacuna Janssen, que les recuerdo es la de la de una sola dosis. Sanidad ha dado el visto bueno a que esa vacuna se utilice en el tramo de edad de 40 a 49 años. Esa vacuna viene dando un trombo por millón de dosis y esto la situaba en una situación más o menos parecida a la de Astrazeneca. Si cada uno se quiere poner tiquismiquis con AstraZeneca también lo pueden hacer con Janssen y empezar a decir que cuidado, que son muchos trombos… pero miren, es que se percibe que la gente joven es más probable. Bueno, pues al final ha primado el criterio estadístico, un trombo por 1.000.000 de dosis no es suficiente como para evitar el uso de una vacuna que es efectiva para reducir la mortalidad y lo estamos viendo, lo estamos notando a pesar de que hay 4.000 y pico de contagios, a pesar de que hay gente que está en la UCI en los hospitales, la mortalidad ha descendido notablemente ¿por qué? Pues porque la gente que de forma más rápida, más fácil, se moría está vacunada.

Y las decisiones que se deberán tomar hoy en el Consejo Interterritorial también tienen su miga porque vienen Sanidad y autonomías van a debatir sobre el ocio nocturno, los eventos multitudinarios, se plantea la apertura del ocio nocturno en aquellos territorios que estén en nivel 1 hasta las 2 de la mañana, por ejemplo lo que ya pasen Andalucía, con aforos más reducidos del 50 %, etc, etc. En Cataluña lo descartan, de momento. Y también se propone permitir eventos de hasta 10.000 personas dependiendo de cómo evolucionen los indicadores.

PARO

Otro indicador que vamos a conocer hoy a las 9 dentro de una hora es el paro del mes de mayo. El mes de mayo siempre ha sido bueno, siempre hay contrataciones y más este año donde efectivamente hay signos de reactivación económica que el que no los quiera ver es que no quiere ver las cosas. Claro que hay otra alegría, claro que hay otra esperanza puesta incluso sobre todo en nuestra gran temporada que es el verano. Así que cara a este verano esperemos que hoy las afiliaciones a la Seguridad Social nos dejan respirar. Porque mire, cuando se dice ¿qué hacemos, pagar las pensiones con impuestos? Las pensiones se pagan si hay mucha gente trabajando y si hay gente que se da de alta a la Seguridad Social, hay dinero. Se recogen cotizaciones para pagar las pensiones de los que hay ahora y de los que lleguemos el día que tengamos que llegar por la pensión, en fin, que algún día llegaremos.

CRISIS CON MARRUECOS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Miércoles 2 de junio, si ustedes tenían tentación por preguntar por el líder del Frente Polisario del hospital de Logroño ya sepan que no está ahí.Ayer llegó un avión a Pamplona y se lo llevó porque el juez Pedraz no encontró ninguna razón para limitarle los movimientos. Ya lo saben, este había sido una de las razones por las que Marruecos invadió civilmente la frontera con España a través de Ceuta. Luego han empezado a decir y esta cosa que se llama la diplomacia marroquí pues ha empezado asegurar que no ha sido por Ghali sino por la soberanía del Sáhara, ya se lo explicaba ayer, se lo explicaba esta mañana a las 6…es decir, lo que quiere es que cambie la postura de España y que España diga pues el Sáhara es para Marruecos y no tiene que haber referéndum de autodeterminación como dice la ONU, porque detrás de España que es la principal interesada en este asunto porque fue potencia colonizadora va todo los demás.

Ponerse a abrir ahora mismo este debate, qué quieren que les diga, es un debate lícito el de si hemos de cambiar o no hemos de cambiar de postura, pero quizá no sea el momento en una crisis como esta, el más interesante. Estos, el cañón una vez arreglen lo del Sahara lo tienen puesto en Ceuta y Melilla, no tengan ustedes ninguna duda. Eso sí te el gobierno marroquí exhibe unas dosis de cinismo tan grandes, tan repugnantes… y ahora dice que Mohamed VI está dispuesto a arreglar el asunto de los menores que están en España, que la culpa no es de ellos, no es de que les llevaron a la frontera con autobús de que les dijeron que ahí estaba Cristiano Ronaldo, de que pasaran que España estaba encantada, de que los padres marroquíes se desentiendan de sus hijos y diga que se vaya y ya dentro de unos años que me diga cómo está. No, no, la culpa es de la sociedad civil española que confunde a los chavales con sus llamadas para explotarles laboralmente, eso es de, evito el calificativo que dicen que me gustan mucho los calificativos, pues díganme ustedes como hay que calificar esa expresión, ese comportamiento, el del sultancito. Como si no fuera él el que empujo a 1.200 jóvenes a invadir la frontera de Ceuta. Ya veremos como termina este sainete tan indecente.

LOS INDULTOS SON INMINENTES

Y por si ustedes tenían alguna duda, por si ustedes se albergaban un resquemor haciendo, no ya sobre el recibo de la luz que luego hablaremos de eso no, no, sobre los indultos a los amigos independentistas condenados por el Tribunal Supremo. No tengan ustedes ninguna duda que el asunto de los indultos es inminente, inminentequiere decir que cuando acaben de redondear todos los argumentarios que en el Ministerio de Justicia todos los juntaletras, muy letrados pero juntaletras, están preparando, el Gobierno los indultará. Los indultos están ya redactados y seguramente tienen que acabar de atar el argumentario para diluir el delito de sedición. Cuando todo eso esté hecho arrancará entonces la mesa de negociación que dice Aragonés es para solucionar el conflicto entre Cataluña y España, como si Cataluña y España tuvieran un conflicto. ¿O sea los que viven en San Carlos de la Rápita no saben que tienen un conflicto con los de Benicàssim?, ¿no me digas?, ¿pero de verdad, qué conflicto tienen? ¿Dónde está el conflicto sino en las esferas políticas que han ido inventando y creando problemas añadidos a los que ya tienen la población para después poder vivir de ese cuento? Están preparando el argumentario de la reversibilidad de los indultos, el no lo volváis a hacer, si lo vuelven a hacer pues en el indulto se acaba. Si lo vuelven a hacer les juzgarán por lo que hayan hecho y el delito lo habréis cambiado, con lo cual aquí paz y allá gloria.

Y ver sentados en una mesa, aunque sea en septiembre, a Oriol Junqueras con Pedro Sánchez o con quien Pedro Sánchez decida para decidir asuntos que conciernen a todos los españoles y solo porque Pedro Sánchez quiere mantenerse en el poder como sea, resulta demasiado repugnante incluso para esta hora de la mañana en la que los estómagos están todavía por rellenar.