Herrera: “¿Se está tomando el Gobierno en serio lo de multar a la gente que va sin mascarillas?”

¿A partir de qué punto hay que tomar medidas, hay que poner en marcha un plan si es que lo tiene la administración?

Pues esta ciertamente ha sido muy muy descafeinada y yo me imagino que en casi todas las verbenas de San Juan que ayer hubiera, hombre en algún momento se cruzaría la palabra que efectivamente es la referencia fundamental, búsquela usted en cualquier parte de los medios de comunicación, búsquela en cualquier periódico. De una manera o de otra se hace referencia al problema y además la gran preocupación que tenemos o deberíamos tener todos: los rebrotes, es decir, estamos en ese punto en el que no se sabe si esto es lo normal porque se contaba con un repunte al levantar el confinamiento, era de cajón vamos. Nos confirmamos, bajan los contagios; dejamos de confirmarnos y sobre todo no hacemos las cosas como las tenemos que hacer o no las hacen todos como las tienen que hacer y entonces evidentemente hay repunte de rebrotes. ¿Hasta qué punto ese rebrote es preocupante o no?¿A partir de qué punto hay que tomar medidas, hay que poner en marcha un plan si es que lo tiene la administración? Yo no lo sé, pero los rebrotes están ahí.

Por ejemplo, de los 108 nuevos positivos: 47 en Aragón, tres comarcas de Huesca y también una zaragozana Bajo Aragón Caspe han retrocedido a la fase dos, pero es que luego en Navarra ,en Valencia, en Málaga, en Navalmoral de la Mata, en Lérida una residencia de mayores que no había tenido, no había tenido, había conseguido que no hubiera ningún contagio durante el confinamiento al tiempo duro de la existencia del coronavirus pues ahora sí, 18, 13 de los cuales son ancianos esto miren en fin ya les digo. Deberíamos conocer cuál es el punto de no retorno, el punto en el que tienen que decir hombre no nos vamos a confinar pero desde luego habrá que salir a estas horas, o habrá que hacer esto así o aquello asá.

¿Se está tomando el gobierno en serio lo de multar a esta gente?

¿Qué hacemos con toda la gente que se ha olvidado ya de la mascarilla y que además muestra un pasotismo? Hay que darse una vuelta por la calle, esto es un festival de aquí no pasa nada esto, ya lo hemos superado, sobre todo si sale usted de noche y en un ambiente de gente joven. ¿Se está tomando el gobierno en serio lo de multar a esta gente? En Ciudadela, en Menorca, cientos de personas celebrando San Juan sin mascarillas, sin distanciamiento, sin nada que se le parezca. Y como en Ciudadela en Lugo y en otros lugares, oiga vamos a ver es que para todos estos:no digáis que fuisteis héroes ¿eh?, o que os comportasteis de forma responsable cuando os quedasteis en casa, os habéis quedado en casa porque no había más narices que quedarse en casa, pero la responsabilidad cuando se ve es ahora, cuando se sale y se tiene uno que sacrificar, efectivamente ponerte una mascarilla en la boca y mantener una cierta distancia física.

¿Y el Gobierno tiene un plan B? Porque el megaplan de los aeropuertos es muy light¿Tiene un plan B o no lo tiene? Bueno, ayer hubo mensajes contradictorios, lo sigo poniendo esta mañana uno de Carmen Calvo. Volveremos a darlo todo por vosotros, volveremos a dar la vida si es necesario por el pueblo español al que velamos y somos como los papacitos del gobierno y tal y que cual… Bueno, pues me muy responsable, todo lo que tú quieras, pero te fuiste a dar saltos a una manifestación en la que te contagiaste. Primero dice eso Carmen Calvo y luego viene la portavoz del Gobierno, Montero.

Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Lo estudia no le estudia? Miren, nos engañan ¿eh?. Desde luego si hay algo, si hay que tomar alguna medida, lo van a tener que tomar las comunidades autónomas con al cual siempre se le podrá echar la culpa especialmente a las del PP y adiós muy buenas, estos cuando dicen no hay plan B o si hay plan B pues el plan es echarle la culpa de los reproches a las comunidades del PP especialmente, y luego hacerse aclamar un nuevo estado de alarma el grito de no se os puede dejar solos, es que tengo que venir yo arreglar las cosas.

La necesidad de un pactoparece elemental con el Partido Popular, un pacto sanitario pero el Gobierno despreció ayer por enésima vez una oferta de pacto expresada por el PP. Para Sáncheztodo lo que no sea su misión equivale a afrenta, no tiene problema en acordar la cesión de Navarra al PNV, a anular la reforma laboral con Bildu pero si hay que negociar el Decreto de Nueva normalidad con el único partido junto al PSOE que representa mayoría todo son desprecios. Casado se hace el moderado porque vienen elecciones dijo ayer Montero, en una España sumida en el miedo al rebrote, el pánico al desempleo, esa es la respuesta de un gobierno abonado al enfrentamiento habla mucho que construir puentes, etc, etc, pero lo que hace es cavar trincheras. Nunca nadie había tenido tan fácil pactar con la oposición, hasta un gobierno de salvación si hiciera falta, ocho de cada diez españoles lo apoyaban en una encuesta reciente de ABC y los dos que no lo apoyaban pues deben ser Otegi y Junqueras, pues no hay manera. Pero claro que hay explicación y es la misma que ayuda a entender por qué en la última semana se ha redoblado el acoso a la Corona, se ha despreciado a Felipe González, créanme todo está relacionado. A Felipe González, estos le han mandado un mensajito, Sánchez e Iglesias , Podemos y Sánchez ten cuidado ¿eh?, deja de hablar de nosotros y deja de tocar las narices con Venezuela a mis primas de gobierno. Felipe González seguirá haciendo lo que le parezca, eso es evidente, porque a estas alturas ya lo que le faltaba a Felipe González es aguantar tonterías de niñatos.

Pedro Sánchez está convencido de que puede eternizarse en el poder, perpetúa sus acuerdos con Podemos y con los independentistas en un Parlamento que le va a seguir sonriendo si el centro derecha está dividido y titubeante en las elecciones. Pero necesita debilitar dos obstáculos que simbolizan el régimen del 78 que es la monarquía parlamentaria y un totem de la transición cómo es González, es la misma estrategia de Iglesias solo que uno la dice con chulería de charlatán y el otro la pone en marcha con sigilo. Despreciar a los dos Felipes, por supuesto, ignorar a la oposición no es una coincidencia, es la combinación de una campaña que se inició con la moción de censura y se remata despreciando como si fueran las estatuas de Colón, los cimientos mismos de la memoria democrática reciente de España, no se equivoquen, no se equivoquen.