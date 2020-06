Ignacio Camacho: "Si no se frenan rápido los rebrotes, Sánchez se entronizará de nuevo como césar autoritario"

El periodista Ignacio Camacho ha analizado en 'El Cascabel' sobre las posibilidades que estudia el Gobierno de cara a los distintos rebrotes activos en estos momentos en España.

Camacho ha comenzado comentando la aparente contradicción entre dos ministras del Ejecutivo, María Jesús Montero y Carmen Calvo, que han señalado respectivamente que el Gobierno no se plantea volver al estado de alarma y que, al mismo tiempo, no se descarta esta opción.

"Creo que las dos tienen un poco de razón", ha explicado el tertuliano. El estado de alarma "no está sobre la mesa, pero es una herramienta constitucional que en un momento dado se puede utilizar para proceder a un cierre quirúrgico de un territorio concreto. Ahora entramos en una zona gris, en una zona borrosa, de poder descentralizado, donde ha decaído el mando único y la parte principal de la gestión corresponde a las autonomías y a los ayuntamientos". Lo que ocurre, ha comentado Camacho, es que "alguien podría intentar socializar el fracaso, en una palabra, para echarle la culpa al adversario".

"Esta situación que llamamos de 'nueva normalidad'", ha continuado Camacho, "que no es otra cosa que una convivencia vigilante con el virus, es lo que teníamos que haber hecho en febrero. Estamos aplicando el proceso inverso. Lo racional hubiera sido tener esta convivencia vigilada al principio y luego, según los casos, ir aumentando las restricciones de la movilidad. Como se minimizaron de entrada todas las advertencias, entonces hubo que proceder al confinamiento extremo para después relajarlo".

Sobre la posibilidad de un rebrote, Camacho tiene claro que "lo va a haber" porque "el coronavirus esta ahí, no se ha ido, y no todo el mundo está entendiéndolo de la misma manera". El periodista ha denunciado que "sales a la calle y ves que hay cierta alegría: mucha gente no lleva mascarillas, a mí por ejemplo me resulta inexplicable que la gente se la quite por la noche, como si el virus se fuera a dormir". A esto se suma, ha señalado Camacho, el factor del turismo internacional.

La receta para esto, ha afirmado el periodista, es "actuar ante los rebrotes con rapidez y con determinación". Sobre esto, el tertuliano ha puesto el ejemplo de Alemania, que ha cerrado una serie de barrios en la Alta Renania donde viven 360.000 personas. "A Alemania no le ha temblado el pulso. Si no hacemos esto cuando ocurra, si es necesario, tendremos al Gobierno recurriendo de nuevo al estado de alarma y a Sánchez entronizándose como el césar autoritario que viene a poner orden".