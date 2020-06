La dura advertencia de Herrera a los jóvenes que no llevan mascarilla: "No digáis que fuisteis héroes"

Al contrario de lo que es habitual en él, en su monólogo de las seis de la mañana, Carlos Herrera ha hablado poco de política y ha dirigido una seria advertencia a los que no cumplen las medidas de prevención sanitaria, especialmente a los jóvenes.

El comentario ha venido a cuento de escenas como la vivida en Ciutadella, Menorca, donde cientos de personas se reunieron para celebrar la noche de San Juan.

"No digáis que fuisteis héroes porque os comportasteis de forma responsable cuando os quedasteis en casa y que esta ha sido la guerra de vuestra generación", ha afirmado Herrera. "Os quedasteis confinados porque no teníais más cojones, porque el que salía daba mucho el cante en las calles desiertas y, además, se exponía a una multa. La responsabilidad viene ahora, cuando os han otorgado la libertad y no la estáis sabiendo gestionar".

El comunicador de COPE les ha llamado a la responsabilidad diciéndoles que "luego no vengáis diciendo que sois jóvenes y que estáis comprometidos con la justicia social, con el fin del hambre en el mundo, con el medio ambiente, con el feminismo y que sois todos muy progres. A todo eso uno se apunta de boquilla porque no cuesta nada. Ahora el país, la sociedad y el mundo en el que vivís sí os está pidiendo un pequeño sacrificio y es que os pongáis una puta mascarilla en la boca y seáis responsables".

Además, Herrera les ha recordado "que se han muerto 45.000 personas, hay 50.000 sanitarios contagiados y una economía que se está yendo al garete y que, si se salva, será por mucho esfuerzo que van a hacer los trabajadores y los empresarios para que vosotros sigáis yendo de botellón".

Ya en el terreno político, Herrera ha dirigido una pregunta al Gobierno: "¿Realmente tenéis un plan B? Porque con el mega plan de los aeropuertos os habéis lucido: un termómetro, se mira fijamente y adiós", ha resumido el comunicador de COPE.

Herrera también ha criticado los mensajes contradictorios, que son "la especialidad de este Gobierno". Herrera se refería a los mensajes en sentido contrario de la vicepresidenta Carmen Calvo y la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, sobre la posibilidad de volver al estado de alarma.

La vicepresidenta dijo que el Ejecutivo "puede decretar perfectamente la alarma" en caso de rebrote, pero Herrera ha recordado que "esta es la que se fue a dar saltitos a una manifestación y se contagió".

Por su parte, la portavoz Montero que el Gobierno "no está estudiando" aplicar de nuevo la alarma. "Han dicho una cosa y la contraria, que es la mejor manera de que cada uno se quede con lo que más le conviene: los turistas se asustan con lo que ha dicho Calvo y los cafres que no llevan mascarilla se quedan con lo que ha dicho Montero".