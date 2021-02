Herrera: “En Cataluña nos jugamos la supervivencia frente al independentismo, voten”

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es viernes, termina la campaña electoral en Cataluña, pero déjenme que le eche un vistazo primero al tablero de las 513 personas que han fallecido en menos de 24 horas, a los contagios que han bajado la incidencia acumulada que sigue bajando la presión hospitalaria que sigue bajando, todo eso sigue bajando y seguramente el viernes que viene, permítanme que les recuerde, que haga referencia a lo que hemos dicho este viernes porque será así estaremos a la mujer a la mitad, pero todavía la factura sigue siendo, es lo mismo que le dije ayer y que le dije anteayer, sigue siendo 500 fallecidos.

¿Cuándo empezará a bajar esa curva? Pues a no más tardar, a no más tardar, pero todavía está ahí, al igual que está ahí la incertidumbre acerca de la campaña de la vacunación de las farmacéuticas de si va a llegar Johnson & Johnson si no, si hay otra variante, la variante de Bristol de la cepa británica que es prima hermana de la sudafricana y la brasileña, en fin. Claro, aquí la pregunta es ¿se pueden relajar las restricciones ahora mismo? Fernando Simón que muchas veces ha sido de “tranqui que yo controlo, que no hay que preocuparse”, ahora dice “ojo, cuidado, cuidado, cuidado…”

Bueno, bienvenido sea, que por fin reconozca la letalidad, además de la cepa británica que dijo que iba a haber dos casos nada más, en la línea más o menos.

EL LLAMAMIENTO DE HERRERA A VOTAR EN CATALUÑA EL 14F

Por lo que usted más quiere, vaya a votar

Algo de la campaña catalana, de esta campaña electoral pandémica, enrevesada, complicada con los bloques claros en uno y en otro lado, el cordón sanitario a Salvador Illa que le han realizado, tipo pacto del Tinell, los independentistas, que a lo mejor le han dado un poco de aire en este momento final de la campaña no lo sé. Las posibilidades de que se entiendan JuntsxCat, ERC, etc, etc.

Miren yo, la consideración que les hago hoy es la misma que les hice ayer y si tuviera programa mañana lo haría mañana también, por lo que usted más quiera por lo que usted más quiera vaya a votar.

Yo soy muy consciente y lo escribo en ABC del manojo de razones que desalientan del voto en las elecciones de este domingo en Cataluña. Hay tedio, hay hartazgo, hay agotamiento, hay una sociedad desplumada, paso a paso por responsables gubernamentales, las circunstancias sociosanitarias tampoco son las ideales, magnífico. Pero créanme ustedes, a pesar del desánimo del bloque constitucionalista, que yo creo es mayoritario en la comunidad, a pesar de las apariencias, lo que contrasta con la permanente excitación, hiperventilación del independentismo, que son cosas que ya sabemos, sabe usted y sé yo, a pesar de todo ello, usted votante catalán tiene que ser consciente de la trascendental importancia de estas elecciones

Lo que nos jugamos ahora es la supervivencia frente al independentismo

Los catalanes constitucionalistas, que tradicionalmente son menos visibles que los otros, que son los que defienden la ley, el Estado de Derecho, la libertad, eso de la tolerancia y la conllevancia, bueno esas cosas, las defienda quien las defienda, deben de ser muy conscientes de lo que está en juego en las votaciones de este domingo. Esto yo sé que se dice cada vez que hay unas elecciones, son trascendentales, casi todas tienen algo de trascendental, de acuerdo, pero en esta ocasión a diferencia de hace 4 años no está en juego la posibilidad de echar al independentismo, que hace 4 años sí, es que hace 4 años hubo mucha participación se decía se puede movilizar al constitucionalismo para echar el independentismo y la verdad es que los soberanistas llamaron a rebato y salieron todos en tromba. No, ahora lo que nos estamos jugando es la supervivencia frente al independentismo.

Si los soberanistas alcanzan un 50% de los votos más uno, a cuenta de la incomparecencia de los contrarios o sea de usted que me está escuchando, todo lo que se vivió en Cataluña a lo largo de que aquel funesto 2017 con las consecuencias que ha traído hasta ahora, que hasta el más ciego supongo que las ve, se va a repetir, y con el argumento de que son mayoritarios, aunque no lo sean en realidad.

Por eso, la victoria que hay que obtener en estas elecciones es dejar a estos enterradores por debajo de ese porcentaje, la ley electoral catalana está hecha para favorecer territorios determinados al abrigo soberanista frente a la gran Barcelona, yo hablo de papeletas y eso se consigue yendo a votar. Usted puede estar cansado, desanimado, irritado, aburrido puede que le infunda temor pisar un colegio electoral, pero créame la única manera de frenar la monserga ruinosa y supremacista e impedir que vaya más es frenarlos en las urnas, una vez más hay que votar.

Si no vota, le van a convertir en un escombro en su propia tierra

No le dé a esa gentuza la satisfacción de aparentar que son más porque no lo son, y vote para que todo el mundo sepa que usted sigue estando ahí, vote sencillamente para ser visible porque si no lo hace le van a convertir en un escombro, en su propia tierra porque se sienten legitimados y volverán a las andadas y además enfrente no va a haber un gobierno como el 2017 que aplique la ley, habrá otra cosa.

EL PSOE PRESIONA A SÁNCHEZ PARA QUE CESE A IGLESIAS

Dicho lo cual, ha sido muy interesante conocer, primero cómo sigue Pablo Iglesias diciendo las mismas cosas y como cuando le replica algún miembro del Gobierno, casi siempre Margarita Robles, inmediatamente salta la que tiene encargada para estas cosas que es Ione belarra una que trabaja, bueno que trabaja dice que está ahí, la vicepresidenta del Gobierno para echarle en cara que venda armas a Arabia Saudí, ya ven ustedes.

Ha sido muy interesante el manifiesto que han firmado casi 200 personalidades dirigentes políticos activos cargos del PSOE en el que exigen a Pedro Sánchez que cese a Pablo Iglesias Lo hacen con un argumento que es de cajón, España no puede permitirse lo que no se permitiría ningún gobierno del mundo que es tener en el gobierno de vicepresidente a un tipo que atenta contra su imagen internacional y que da además da munición a los enemigos, los diplos, la gente de exteriores se ha pasado tres años haciendo didáctica ante los gobiernos extranjeros para explicarles que en Europa estos “arrebatacapas” que montaron las urnas y que tan de demócratas, esa pátina de demócratas angelicales que lo que quieren es la autodeterminación, no son talque lo quie son son es unos delincuentes condenados por un tribunal supremo con todas las garantías. Como creen ustedes que todos esos gobiernos de por ahí, en los que hay de todo, ahora mismo después de haber escuchado a estos diplomáticos durante estos años reacciona cuando ven que un vicepresidente del Gobierno, un vicepresidente del Gobierno, dice exactamente lo contrario, por eso le piden el cese de Igleisas que ya les adelanto, bueno ellos lo saben perfectamente los que lo han firmado que son mayores y listos, que aunque se acabe el experimento se haya acabado porque evidentemente esto no tiene más recorrido, hasta que electoralmente no convenga, no se le va a expulsar del paraíso a este tipejo.

Iglesias es un infame y su presencia en el gobierno es un insulto a los españoles

Los que creen que eso será pronto después del 14F porque ya he acabado, ya tengo los presupuestos aprobados y bueno ya en Cataluña pasará lo que pasará y veamos según los resultados, etc, ect; no,no. Yo creo que yerran, Iglesias ya sabemos que es infame y su presencia en el Gobierno es un insulto a los españoles pero moverlo significa más inestabilidad incluso que tenerlo y eso, eso no se hará hasta que electoralmente convenga.

La única anomalía grave de España se llama Pablo Iglesias y es Podemos

Mientras tanto Sánchez saldrá y dirá esas tonterías, esos eslóganes infantiles que dice de redicho y de fatuo, pero no dirá nada más. Pablito llegará, se montará en los 5 coches que supongo que le esperaron también en el AVE ayer, 5 coches, para llevarle a Galapagar se bajará y le dirá al su, lo que sea, “pero Cari como estuve ayer madre mía, qué maravilla, todos los fachas me dicen que soy malo”. “Esto es, pues estoy súper orgullosa de ti, hombre, eres un superhéroe…”. Él sabe, como cualquiera lo que le llevo diciendo varios días, que la única anomalía democrática grave de España se llama Pablo Iglesias y es Podemos, eso le quitaba el sueño al ‘doctor Calamidad’ y ahora por esa mezcla de necesidad y falta de escrúpulos se lo come con patatas y se lo comerá el tiempo que haga falta.

El manifiesto es un alegato impecable a favor de España y quizá el comienzo de algo más gordo dentro del PSOE, ya veremos, es además un fiel retrato de este gandul de siete suelas y puede que sea el comienzo de una cuenta atrás para Sánchez. Lo que le han dicho es que si no se desprende de ese tipo unirá su futuro definitivamente al suyo, pero ya le digo, eso mientras electo.