Fernando Simón: "Cuidado con las desescaladas. Las malas desescaladas llevan a nuevas olas antes de tiempo"

Fernando Simón ha asegurado que hay que tener "cuidado con las desescaladas", ya que "las malas desescaladas llevan a nuevas olas antes de tiempo. Así se ha pronunciado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa, en la que ha dado los últimos datos de la situación de la pandemia en nuestro país.

El experto del CCAES ha advertido que la situación en España comienza a estabilizarse pero ha pedido prudencia, porque a día de hoy "la ocupación de las UCI sigue siendo muy alta". Recordamos que la un 40,51 por ciento de camas de Unidades de Cuidados Intensivos españolas están ocupadas por pacientes covid. No obstante, Fernando Simón ha recordado que la tasa de positividad, que se sitúa "en algo más del 10 por ciento", revela, a su juicio, que se está experimentando "un descenso real".

Sin embargo, Fernando Simón ha asegurado que aún "nos queda ver el descenso claro en los fallecidos, cosa que se empezará a observar a principios de la semana que viene". El experto ha querido recordar, eso sí, que hay seis comunidades autónomas por encima de la media de incidencia acumulada nacional y ha indicado que "esto no se ha acabado", sino que estamos en un proceso de control, aunque eso no significa que a medida que evoluciona progresivamente la epidemia "algunas medidas de control muy drástico no puedan modificarse".

De hecho, en este sentido ha puntualizado que todavía "no estamos en niveles de vacunación altos ni niveles de transmisión bajos como para empezar a relajar las medidas". "Si conseguimos transmisiones más bajas no tendremos que esperar a Semana Santa o a verano para tener menos restricciones. Las medidas de control están teniendo un efecto similar para todas las variantes que están circulando, pero si las medidas se relajan antes de tiempo se podrían ver incrementos más rápidos de los que hemos observado en otras olas, o similares a los de la tercera ola", ha zanjado.

"Las medidas se usarán"

Fernando Simón también ha sido preguntado por las polémicas declaraciones contra la Sociedad Española de Epidemiología del magistrado Luis Ángel Garrido, el presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV, y conocido por permitir la reapertura de la hostelería vasca en municipios en 'zona roja' por alta incidencia de la covid-19. Sobre esto ha asegurado que cualquier medida que sea eficaz, "sea de la Edad Media o del futuro", se va a llevar a cabo.

"Muchas veces se confunde el objetivo de Medicina, el cual no es tener enfermos sino que no haya enfermos y la parte que más se ocupa de eso es la salud pública", ha aseverado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.