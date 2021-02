Fernando Simón 'revela' cuándo se va a vacunar: "No tengo más respuesta"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha 'revelado' esta tarde en rueda de prensa cuándo va a recibir la vacuna. Ha sido después de ser preguntado si el Gobierno tiene una "reserva estratégica" de vacunas con las que se inoculará a los altos cargos y miembros del Gobierno.

Fernando Simón ha advertido, en primera instancia, que "será más importante la respuesta de la secretaria (refiriéndose a la Secretaria de Estado del Ministerio de Sanidad, Silvia Calzón), la mía va a ser más cortita".

A continuación, el director del CCAES ha afirmado que no sabe lo que harán otros pero ha asegurado que "yo me vacunaré cuando mi centro de salud me diga que me tengo que vacunar. No tengo más respuesta".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad Fernando Simón, y la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. EFE/JJ MartínJJ Martín

A continuación ha tomado la palabra Silvia Calzón, quien ha dicho: "Idéntica respuesta". Seguidamente ha asegurado que "no se ha establecido la estrategia de vacunación de los miembros de Gobierno". Asimismo ha defendido que "no existe ninguna reserva de vacunas para vacunarlos, y se vacunarán y nos vacunaremos cuando nos toque o cuando se nos cite para ello".

Las polémicas vacunaciones de los altos cargos

Desde que comenzó la estrategia de vacunación en España el pasado 27 de diciembre, han sido muchos cargos públicos y altos cargos los que han recibido la dosis contra la covid-19 a pesar de no estar incluidos en los grupos prioritarios. Los últimos ataques están dirigidos contra el exministro de Sanidad y actual candidato del PSC en Cataluña, Salvador Illa, después de que el Partido Popular anunciara que iba a pedir a la Fiscalía que investigue si Illa se ha puesto la vacuna, tras negarse a hacerse una prueba PCR para participar en el debate electoral de TV3.

Después de estas acusaciones, el propio PSC salió en defensa de su candidato el pasado miércoles para asegurar que no lo ha hecho porque lo hará "cuando le toque por grupo de edad". De hecho, esta mañana en 'Herrera en COPE' el exministro de Sanidad ha asegurado que decidió no someterse a dicha PCR porque "nadie me dijo que era obligatorio". En este caso, Salvador Illa ha indicado que no se ha vacunado porque no quiere "ningún privilegio" como político. "Yo no me he vacunado y esto lo sabe toda España. Si alguno tiene esa forma de hacer política, allá ellos".