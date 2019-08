Herraiz: “Llegar una hora tarde a una cita con el Rey no es una anécdota, es una falta de respeto”

muy buenos días le saluda Antonio raíz en nombre de todo el equipo de Herrera en COPE que te acompaña a lo largo de este mes de agosto entramos en la tercera hora del programa ya les ha mandado que hoy van a subir las temperaturas en casi toda España si nos escuchan desde Murcia de las más todavía bueno allí hoy van a seguir por encima de los 40 grados también en Granada y en el otro extremo en Galicia seguirán lluvias hoy es noticia todo lo que rodea a la reunión entre el rey Felipe sexto y Pedro Sánchez a falta de avances concretos para desbloquear la situación política que no hayas el adelanto de lo que más está hablando este lo que en ámbito socialistas consideran como una anécdota pues no lo he llegado casi una hora tarde una reunión con el rey no es ninguna la impuntualidad más aún? cualquier persona en todo tipo de escenarios pero si ese impuntualidad repites estamos ante una evidente falta de respeto por el Estado y por la institución que representa Pedro Sánchez estaba convocado a las 13 llego poco antes de las 2 con 50 minutos de retraso la gran excusa fue que reunido con representantes de la industria del turismo como si esos encuentros digitales para formar bueno aparte de que está sirviendo para mí o para prácticamente nada aún así acaso no tenía otro momento para convocar esa reunión cuando sabía a la hora que estaba citado en Palma y el sitio no habrá días que longanizas también nos hacemos otra cuestión quién es más importante en el tradicional despacho de verano en el Palacio de Marivent el rey o el presidente del Gobierno en funciones con este retraso de 50 minutos queda claro quién es el importante para Sánchez primero él y después el si la falta de puntualidad que demuestra falta de respeto es la noticia del despacho con el rey porque el resto apenas ha portado nada nuevo Felipe sexto prefiero una solución antes que volver a las 1 o no es nada prometedor cómo están las cosas no van a poner en orden pues desde la investidura fallida Pedro Sanchez y Pablo Iglesias no han hablado la distancia de los dos es enorme y el propio presidente del Gobierno en funciones allí en ese palacio Marivent reconocía desconfianza mutua tengo que decirle que de tantas veces decir que desconfía del Partido Socialista he acabado por desconfiar yo también me las posiciones del señor iglesias y de Unidas podemos por tanto es reciproca esa desconfianza máxime cuando es investidura fallo precisamente el pasado 26 de julio pues si Sánchez no consigue acercar posturas con podemos estamos abocados a nuevas elecciones guste o no lo de podemos es la única opción a día de hoy y si leemos la respuesta de Pablo Twitter vamos de cabeza las uñas es el único de podemos de la dirección de podemos que está hablando escribiendo en este caso Echenique centra todo discurso discurso que escuchaba de Pedro Sánchez en las excusas del presidente para buscar el acuerdo con Albert Rivera odice llevarnos elecciones a Echenique le anima a hacer los deberes y a trabajar se los voy a dejar de buscar excusas cuando la relación entre PSOE y podemos con el resto Sánchez tiene poco que rascar a pesar de que diga que va a probar todas las vías posibles yo me iba a sentar sobre todo en esas otras tres fuerzas políticas a nivel nacional que son las que de verdad tiene la llave para poder desbloquear esta situación desde el punto de vista parlamentario y en ese sentido lógicamente con quién tendré que hablar y con quién hablar es era efectivamente con el señor iglesias con el señor casado y espero que en esta ocasión el señor Rivera seguirme a poder para hablar y que llevar propuestas concretas y eso no va a ocurrir al menos hasta ahora así que ese planteamiento mirando a ciudadanos mirando app con ese distanciamiento vidente de podemos es el planteamiento y eso que el PP se ablanden es a día de hoy tan invisible como que el PSOE deja que sea Pablo Casado que gobierne como propone Pedro Sánchez dice que no tira la toalla y le responde el número dos de los populares Teodoro García Egea es evidente que España merece un gobierno estable es evidente que España puede tener un gobierno estable pero es evidente que hoy Pedrosa es un problema para la estabilidad España y el Partido Socialista es un problema para poner en marcha un gobierno que permite llevar a cabo las reformas España es el escenario que si volvemos al principio solo hace anticiparnos la vuelta a las urnas el 10 de noviembre mientras tanto la situación económica sigue lanzando indicadores que algunos ven motivo de preocupación y otros solo para tomar una notación muy leve la semana pasada fue largo del crecimiento económico el del segundo trimestre malo el peor de los 5 años también las cifras del paro del mes de julio el peor julio de 2012 y la semana no en la bolsa debido a las tensiones entre China y Estados Unidos ayer esquivaba la caída de Wall Street y cerraba en vez de subiendo al 0,5% pero la semana no ha sido buena relación de los indicadores económicos hay que añadir uno más el mercado inmobiliario no exagero la incertidumbre y también se enfría que hay un elemento añadido que la inseguridad jurídica que provoca la nueva Ley Hipotecaria pero en la tablet en junio la compraventa de viviendas retrocedió un 9% respecto a 2018 se registraron un poco más de 40000 operaciones así que aquí la comparación hay que hacerla con el mismo mes y otro año y para encontrar una total negativo hay que remontarse hasta los últimos años del final de la crisis 2013/2013 k-no se nos ha olvidado que en esos años estábamos inmersos todavía en la crisis económica y con el sector del ladrillo arrastrando los excesos de la burbuja inmobiliaria está la situación son los datos gusten más o menos preocupes más o preocupa menos lo que es evidente que no soplan vientos favorables para la economía mundial y a esto a esto hay que añadir la situación de excepcionalidad de incertidumbre que vivimos en España por lo pronto el 1 de enero 2020 no habrá nuevos presupuestos lo ha reconocido la propia ministra de Hacienda María Jesús Montero ojalá pudiéramos a probarlo porque era un presupuesto quedaba más votación en vivienda en sanidad en dependencia política sociales todas las regular alquiler bueno a mí me parece que merecería la pena el poder llevarlo adelante que pudieran entrar en vigor el día 1 pero está complicado conforme se van alargando los plazos de conformacion de gobierno, casi como decir imposible con la ministra de Hacienda vamos a hablar aquí en Herrera en COPE a partir de las 9:00 en este jueves en el trabajo está también pendientes del barco de la ONG open arms abordo 121 inmigrantes que fueron rescatados en el Mediterráneo y que llevan 7 días navegando la espera de encontrar un puerto seguro Malta mantienes no Italia mantenerlo en italiano suministros Lavin amenaza consultarles si entran en sus aguas el fundador de open arms Óscar Camps pasaba por la tarde de COPE en el puerto seguro más cercano debería ser así lo que pasa es que en esa zona que dan bastante diluidas centre Malta Italia y eso provoca pues ambos estados tiene la responsabilidad de unos a otros aquí en este asunto de la inmigración sobre la demagogia o el marketing que vimos la primera de Pedro Sánchez en el gobierno con aquella operación publicitaria del Aquarius y hay que marcar la pauta de Bruselas acertada o errónea con más errores y aciertos a la vista está pero hay que seguir las políticas comunitarias cierto es que hay países que no están cumpliendo sus obligaciones de salvamento y eso habría que seguirlo la vicepresidenta funciones Carmen Calvo dice que España se cumple este es el país de Europa que cada día cumple con sus obligaciones de salvamento humanitario respetando los derechos humanos y manteniendo la seguridad de las fronteras de Europa que están bien nuestras fronteras en el estrecho que no dice Carmen Calvo es que la política migratoria del Gobierno ha cambiado mucho desde aquella operación de marketing del acuario ahora de hecho el ejecutivo de Sánchez en enero prohibía al barco de open arms salir a realizar tareas de y un asunto que también omite Carmen Calvo el Gobierno no ha pedido formalmente a la Unión Europea que se ponga las pilas y que agilicen los trámites que permitan el reparto de esos 121 que llevan 7 días en el barco el gobierno intercede ante La Unión Europea y eso eso también es una señal