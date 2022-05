Carlos Herrera: “Esconder al Rey Juan Carlos I es como esconder la Transición, la democracia”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya es lunes, es 23 de mayo. A mayo le queda una semana. Mayo vino a mi ventana y se fue, que cantaba Sal Marina. Bueno, todavía no se ha ido, pero el que se va es el calor sofocante, agobiante de esta semana anterior. Nos deja un final de mayo más o menos agradable.





ENCUENTRO DEL REY JUAN CARLOS I Y FELIPE VI EN ZARZUELA





Hoy las crónicas informativas van a estar muy entretenidas con el encuentro de dos Reyes en el Palacio de la Zarzuela. Uno que es el titular y otro que es el anterior, y Juan Carlos I va a volver a pisar la que durante tantos años ha sido su casa. Llegará, se verá con el jefe de la Casa Real, se supone que al resto de la familia también, se especula con que se quede a comer en ese comedor pequeño que enLaZarzuela está a la vera del salón grande y que da al jardín. Y después se irá, fuese y no hubo nada pero para algunos parece que habido como un gran terremoto.













El Rey Juan Carlos ha pasado todo el fin de semana en la Ría de Pontevedray no ha pasado nada de lo que decían los Heraldos del escándalo. Estos que se escandaliza mucho de que el Rey de España esté en España, pero que nos escandalizan de que el Gobierno de España está en manos de golpistas, de chavistas, de filoterroristas… de toda esa basura. O sea, esos que consideran un horror porque el Rey venga a su país pero que aplauden que un etarra regrese a su casa entre homenajes. O sea, tipos que persiguen a un señor de 84 años que no tiene ninguna causa pendiente, una ministra del Gobierno, una ignorante pretendidamente sentenciosa que dice lo que tendría que haber hecho es ponerse a disposición de la Justicia no irse de regatas. Ponerse a disposición de la Justicia primero te tiene que llamar la Justicia ¿no?, ¿o no? Bueno, el esquema mental de estos bolivarianos la Justicia son ellos, también. Así que, pero bueno. Todos estos que tienen memoria histórica a la carta, de Juan Carlos tenemos que olvidar que trajo lo que trajo pero a Franco hay que tenerlo presente cada día porque España está amenazado por el franquismo a ser un poquito, por favor, que ya huele todo eso.