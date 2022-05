Carlos Herrera avisa al CNI: “Los golpistas son intocables y si los tocáis, ateneos a las consecuencias”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Hemos llegado al miércoles 11 de mayo de este 2022 y usted se lo quería perder, usted se quería perder lo que ya le avisábamos ayer a esta misma hora. A ver, no había que ser profeta visionario del futuro ni nada de eso, ni unas especiales gafas de aumento. Adelantamos lo que sabíamos que iba a ocurrir, eso que no es una destitución sino una sustitución según dice Margarita Robles, pero que en realidad es una deposición.













El relato de una indignidad, el relato de la debilidad, como quieran. Pero la confirmación, como hoy escribe Pilar Cernuda, de que Sánchez no tiene remedio, no tiene remedio, no le importa España, ni le importamos los españoles, ni le importa su partido; solamente le importa él, él así mismo en su ego exagerado. Y mediante la maniobra de la destitución anunciada de Paz Esteban, por más que portavoces del PSOE dijeran que era ejemplar y maravillosa y no había hecho nada, la destitución confirma esta historia de una infamia permanente. Todo lo que toca, lo pudre: la Fiscalía del Estado, el CIS, Radio Televisión Española, la CNMV, el Tribunal de Cuentas, la Abogacía del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia…













TODO POR LOS SOCIOS





Es una mañana para acordarse de todos los países de la OTAN, queridos embajadores que me están escuchando: buenos días. En junio tienen que venir a la cumbre celebrada en España, y ya saben que van a venir a tratar la situación más crítica de la Alianza Atlántica y muchos años a una nación que es capaz de echar a la directora de sus Servicios Secretos porque se lo exigen los que tuvieron conexiones con Vladimir Putin. Oiga, es que el relato es ese, ese que hay permanentes contracciones y ejercicios de malabarismo dequeridos compañeros y colegas y de la prensa amiga para ver cómo justifican esta situación, pero las principales cancillerías ya son plenamente conscientes de que España está en manos de los esbirros de Putin, que someten al Gobierno de la Nación a un continuo chantaje, que el presidente Sánchezconsiente con tal de seguir en La Moncloa. Miren, escuchen qué claro lo tienen Junqueras y Otegi.