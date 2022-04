Barbosa: "La izquierda va a poner toda la carne en el asador para demonizar el pacto PP-Vox en CyL"

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’ en este martes 12 de abril de 2022.

Es Martes Santo y aunque hoy sea el peor día de lluvias de toda la Semana Santa (que eso no lo duda nadie) pues, oiga, seguro que es mejor Martes Santo, que los que tuvimos en los dos últimos años. Eh, todo depende del enfoque que se le quieran dar a las cosas.

Lo importante, lo importante en estas fechas es encontrar ese punto de recogimiento interior, en el que uno sea capaz de diferenciar lo importante de lo accesorio.

Miren, son tan dados estos días a la espiritualidad que no sólo los cristianos estamos imbuidos de ella, hasta aquellas fuerzas políticas que no son precisamente muy religiosas hacen buenos conceptos como el pecado o el propósito de enmienda.

De hecho, tanto es así, que en el PSOE y en el Partido Regionalista Cántabro han obligado a dimitir a la consejera de Economía de Cantabria, María Sánchez, por haber pecado ni que sea de pensamiento.

Porque hacer, a la pobre no le ha dado tiempo de hacer nada. Pero el simple hecho de haber propuesto una rebaja del IRPF en su comunidad ha acabado con la consejera abandonando su cargo, después de haber sido desautorizada, tanto por el presidente Revilla como por el propio PSOE. ¿Qué les parece?













Para que vean ustedes que no sólo en el ámbito de la religión se manejan ideas como el pecado o la herejía. No, a ver, lo decimos también porque en estas fechas no faltan tampoco los que miran con un poco de desdén todo lo que tiene que ver con el fervor y el sentimiento que despiertan las procesiones. El que no lo entiende no lo entiende, pero ese pellizco en el alma existe, y este año, a pesar de la lluvia, ese sentimiento ha vuelto por sus fueros a las calles de España con un cariño especial por lo que han supuesto estos dos años de restricciones.

Así que mucha suerte a las cofradías que hoy cruzan los dedos para poder salir. Como como el Dulce Nombre en Sevilla o el Gran Poder y La Esperanza de Granada. Y, nada, a las que se tengan que quedar por culpa de la lluvia, pues chico, resignación cristiana, nunca mejor dicho. Qué le vamos a hacer.

Es verdad que ayer fue una pena, porque hubo muchas hermandades que no pudieron salir, o que tuvieron que acortar su recorrido debido a la lluvia. Una lástima que 3 de las 5 procesiones previstas ayer por la tarde se vieran afectadas, o que en Valladolid no pudiera salir el Santísimo Rosario del Dolor.