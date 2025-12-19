El parlamento autonómico que ha celebrado el cierre del año de una forma muy especial: reaccionó hasta Núñez Feijóo

El programa 'Herrera en COPE' ha repasado, en su sección 'Maneras de Vivir' con Jorge Bustos y María José Navarro, las noticias más virales y comentadas de la semana, abarcando desde la actualidad política y social hasta las confesiones más personales de figuras conocidas del mundo del espectáculo.

Actualidad social: de Obregón a Suárez

Entre los temas tratados destaca la actualidad que rodea a Ana Obregón, quien, según los tertulianos, ha generado una "larga cambiada" para desviar el foco de su relación con Jeffrey Epstein.

La actriz ha compartido una noticia personal de gran calado: "estoy más tranquila que nada por lo que me acaba de decir el doctor, que no es hereditario el cáncer que tuvo mi hijo", un hecho que, en palabras de Navarro, cierra cualquier debate posterior.

Otro de los asuntos abordados, calificado como "muy delicado", ha sido la denuncia por una presunta agresión sexual que habría cometido Adolfo Suárez a una menor hace 43 años. La víctima ha decidido hablar ahora, y según se ha comentado en el programa, la situación de poder del expresidente "ha hecho que muchas víctimas tarden décadas en poder hacer un trabajo terapéutico".

El actor y director Eduardo Casanova ha ocupado también un espacio central en la conversación tras haber reconocido que tiene VIH. Lo hará público en una próxima serie documental titulada 'Silencio', una decisión que ha tomado a pesar de que "todo el mundo me ha dicho no hagas esto", según ha confesado el propio Casanova.

Casanova ha explicado que su principal motivación para dar este paso es que la situación se ha vuelto "insoportable" para él.

Del villancico en el parlamento andaluz al regalo 'currado'

La nota de humor político la ha puesto el parlamento de Andalucía, que celebró la aprobación de sus presupuestos cantando un villancico. Alberto Núñez Feijóo aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje de reconocimiento: "El villancico demuestra que sabéis cantar, aprobéis los presupuestos demuestra que sabéis contar, y la forma en la que habéis recibido en Andalucía una broma hecha por un gallego [...] demuestra el arte que tenéis".

Finalmente, el programa ha puesto sobre la mesa otros temas variados como las celebraciones de Joan Laporta, el estreno de la película Avatar o la pregunta lanzada a la audiencia sobre "el regalo más currado", aquel que se mide por el tiempo invertido y no por su valor económico. Además, se ha mencionado el Premio Andalucía de Periodismo que recibirá próximamente el propio Carlos Herrera.