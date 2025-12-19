Desirée abre una caja que le da un amigo y descubre que dentro hay 365 sobres que contienen regalos físicos, recuerdos y frases inolvidables

Desirée Hernández ha contado en 'Herrera en COPE' la sorprendente historia del regalo que le hizo su mejor amigo y que se ha hecho viral. Se trata de una caja con 365 sobres, uno por cada día del año, que contienen desde regalos materiales y fotos de recuerdos vividos juntos hasta frases con los motivos por los que la quiere. Un detalle que la joven ha ido compartiendo en sus redes sociales y que ha captado la atención de miles de personas.

El motivo detrás del regalo

El origen de este particular regalo tiene un trasfondo emotivo. El amigo de Desirée tuvo la idea después de que el padre de ella falleciera el pasado julio tras una larga enfermedad. Consciente de que le esperaban meses difíciles, quiso asegurarse de que tuviera un motivo para sonreír cada día. "Le quiero hacer un regalo en el que tenga todos los días un momento en lo que se sienta feliz, que tenga algo bonito una vez al día, aunque sea un ratito", explica la joven sobre la intención de su amigo.

La historia no tardó en hacerse viral, generando miles de interacciones y comentarios en redes sociales. Entre las reacciones, destacaron las de muchas usuarias que, bajo el lema "amiga, date cuenta", sugerían que el chico podría tener un interés romántico en Desirée y no solo una amistad.

¿Solo amigos?

Ante las especulaciones, Desirée ha aclarado la naturaleza de su relación. Ha explicado que son "mejores amigos desde siempre", ya que sus madres se conocieron en la preparación al parto y han crecido juntos. "Hoy en día a la gente le cuesta mucho todavía, aunque parezca increíble, que exista la amistad entre un hombre y una mujer", ha lamentado. La joven espera que su historia sirva para visibilizar este tipo de vínculos.

Pexels Un grupo de amigos brindando

El caso de Desirée, aunque emotivo, no ha sido el único en captar la atención de la audiencia del programa. La sección ‘La Hora de los Fósforos’, hace escasas semanas, se convertía en un escaparate de los regalos más insólitos del amigo invisible, donde la originalidad y, en ocasiones, la falta de tino, son protagonistas.

Entre las anécdotas más comentadas se encuentra la de Juan Carlos, un oyente de Valencia que relató con humor cómo recibió un caracol como obsequio. "Me regalaron por el amigo invisible un caracol; tal cual", explicó, un presente que, aunque ingenioso y económico, le dejó completamente perplejo.

Alamy Stock Photo Caracol

No todos los regalos generan risas. La oyente Paqui compartió una experiencia de “mal gusto” ocurrida en su antiguo trabajo, donde una compañera con un problema de olor corporal recibió un completo kit de higiene personal. El incidente, como era de esperar, derivó en una situación "un poco incómoda" y un "follón tremendo".

También hubo espacio para los detalles más conceptuales y poéticos, como el de Carolina. Esta oyente, dividida entre Asturias y Madrid, preparó para sus amigos unos botes de cristal con la etiqueta “aire de Asturias”, un regalo simbólico que demuestra que el valor de un presente no siempre es material.