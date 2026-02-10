María José Navarro relata cómo Manolo Lama hizo radio aparcado en una autovía bajo la lluvia: "Es un espectáculo de coordinación y ritmo"

En la sección 'Maneras de Vivir' de 'Herrera en COPE', María José Navarro y Jorge Bustos han analizado uno de los debates más virales de la semana. Antes de entrar en materia, Navarro ha aplaudido la "genialidad" de Manolo Lama al recoger su premio Radio Marca a la trayectoria profesional, narrando en directo el gol del Albacete en su regreso a primera. Un gesto que Jorge Bustos no ha dudado en calificar como "maestría en la realidad".

La propia María José Navarro, quien también fue galardonada, ha compartido una anécdota personal que refleja la profesionalidad de Lama. "Tuve la oportunidad de ver trabajar a Manolo aparcado en una autovía bajo la lluvia, y es un espectáculo de coordinación, ritmo y sentido profundo de la radio, con su equipo", ha relatado la periodista.

La controversia sobre la identidad latina

El debate principal ha girado en torno a cómo es ser o sentirse latino, una discusión que ha vuelto a cobrar vida en redes sociales. El punto de partida es la canción 'No somos latinos' del grupo uruguayo El Cuarteto de Nos, que pone sobre la mesa cómo países como Uruguay y Argentina a menudo se sienten más influenciados por sus raíces europeas que por el estereotipo latino.

En este contexto, se ha recordado la postura de Gustavo Cerati, el fallecido líder de Soda Stereo, una de las bandas de rock más importantes de Argentina. Cerati ya expresó en su día su desapego de ciertos clichés. "¿Por qué tengo que mentir? ¿Tengo que hacerme el latino que mueve caderas? Si yo no viví así nunca", se preguntaba el músico en una entrevista.

Jorge Bustos ha intervenido para matizar esta visión, afirmando que se rebela "contra una noción unívoca de lo latino". Según el periodista, "lo latino no es la caricatura esta caribeña, lo caribeño será en todo caso una de las manifestaciones de lo latino o de lo hispano". Además, ha señalado la paradoja de que Cerati, pese a sus palabras, colaboró en tres canciones con Shakira y que el propio hecho de adaptar el rock anglosajón al español "ya es una actitud latina".

La cumbia que rompió el molde

Para negar ese sentimiento puramente europeo en Argentina, Navarro ha puesto el ejemplo de Los Palmeras, una "banda mítica cumbiera de Santa Fe". Ha explicado que su éxito fue conseguir que la cumbia, un género no asociado a la élite cultural de Buenos Aires, impregnara a todo el país. "En Buenos Aires está mucho más patente esa cosa europea, ese sentimiento europeo, y no en el resto de Argentina", ha destacado.

El origen: Bad Bunny, "el raro"

Finalmente, María José Navarro ha revelado que todo este debate "hay que agradecérselo a Benito y a Rosalía". El origen es una entrevista del conocido presentador argentino Mario Pergolini a Rosalía. En ella, Pergolini le preguntó a la artista española por Bad Bunny, a quien calificó de "raro", provocando la sorpresa e incredulidad de la cantante.