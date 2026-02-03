"La semana siguiente de Adamuz en mi vagón de AVE íbamos tres pasajeros; hay cosas que atenuarían ese impacto reputacional"

Los recientes incidentes en la red ferroviaria española, con el accidente de Adamuz como punto crítico, han puesto el foco sobre la reputación del país. Para analizar su impacto, el programa 'Herrera en COPE' ha contado con la intervención de Andy Stalman, uno de los mayores expertos mundiales en branding, quien ha reflexionado sobre la fragilidad de la Marca España en el contexto actual.

Una reputación en juego

Stalman ha comenzado su análisis con una advertencia clara sobre lo que cuesta construir una imagen sólida. "La construcción de una reputación puede llevar una vida entera, y demolerla puede llevar instantes, segundos", ha afirmado. A pesar del "tremendo impacto reputacional" del siniestro, el experto considera que España puede recuperarse "siempre que haya claridad, transparencia y, sobre todo, un plan".

El estado de las infraestructuras

El conocido como "Míster Branding" ha criticado duramente el estado de infraestructuras clave como la estación de Chamartín, que sufre una transformación desde hace años. Ha descrito un panorama de obras, suciedad, ruido y falta de señalización clara, asegurando que la estación "no está a la altura de una potencia turística mundial como es España", un país que se encuentra en el podio de los más visitados del mundo.

Stalman también ha abordado la idea de que los medios de comunicación podrían estar dañando la imagen del país al informar sobre estos sucesos. El experto ha sido tajante al afirmar que la noticia sobre el accidente de Adamuz, con 46 fallecidos, es una "noticia trágica" de alcance mundial que habría trascendido de todas formas en la era digital. "Lo que ha pasado era probablemente prevenible, y eso hay que contarlo", ha sentenciado.

EFE Vista aérea de los trenes accidentados cerca de Adamuz

Todo ello, según el experto, genera una mezcla de temor, miedo y también desilusión entre los usuarios. Como consecuencia, la percepción de las infraestructuras ferroviarias ha cambiado radicalmente: "Pasamos de ser una potencia mundial a estar puestos hoy en tela de juicio", ha lamentado.

Cada español es 'Marca España'

En el siglo XXI, el concepto de embajador ha evolucionado: "Dejamos de ser embajadores para ser la marca. Cada español es marca España". Así, desde figuras públicas como Carlos Alcaraz, Fernando Alonso, Pedro Sánchez o Núñez Feijóo hasta cualquier ciudadano, todos tienen la responsabilidad de cuidar la imagen del país en cada una de sus acciones.

Como contrapunto positivo, Stalman ha destacado a figuras como Carlos Alcaraz como un gran ejemplo de que "con esfuerzo, sudor, trabajo y disciplina, puedes salir de Murcia y conquistar el mundo". Por ello, ha hecho un llamamiento a "valorar mucho más el maravilloso país en el que vivimos" y a no poner el foco únicamente en lo negativo, sino también en valores como la solidaridad, la generosidad y el talento.