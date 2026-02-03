"No me gusta el reggaeton ni los cantantes que abren la boca con el autotune; así que por lo que ha pasado en la entrega de los Grammy,pues soy un 'alien' dentro del panorama musical internacional"

La policía migratoria de Donald Trump se ha convertido en protagonista indirecta de la última gala de los Grammy por las críticas de los cantantes a la brutalidad policial. Esta noticia ha sido el punto de partida para que la periodista Marta San Miguel, en su sección 'Traficantes de Palabras' del programa 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos, analice la palabra destacada de la jornada: alien.

¿Qué significa ser un 'alien'?

La propia San Miguel comenzaba su intervención confesando sentirse un "alien dentro del panorama musical internacional" por su aversión a géneros como el reguetón o el trap. Sin embargo, ha señalado que el significado va mucho más allá, especialmente en Estados Unidos, donde el término se usa para referirse a "extranjeros o personas que no son ciudadanas", convirtiéndose en un insulto que deshumaniza.

En este contexto, uno de los triunfadores de la noche, el cantante Bad Bunny, aprovechó su altavoz en el escenario para reivindicar lo obvio: "no somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos". Un mensaje con su acento latino a pocos días de su esperada actuación en la Super Bowl.

La creencia en extraterrestres

Curiosamente, la periodista ha recordado que el debate sobre los "aliens" está muy presente. Según un reciente estudio sobre cultura científica en España, un 28 por 100 de la población cree que los extraterrestres han visitado nuestro planeta en alguna ocasión.

El rapero puertorriqueño Bad Bunny recoge el premio al Álbum del Año en el escenario durante la 68a ceremonia anual de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena en Los Ángeles, California, EE. UU., el 1 de febrero de 2026.

A raíz de este dato, San Miguel ha concluido con una reflexión, sugiriendo que tal vez algunos de esos visitantes se hayan quedado, pero no como imaginamos. Ha apuntado que a ciertas personas "les falta lo fundamental, la humanidad", convirtiéndolas en los verdaderos alienígenas de nuestra sociedad.