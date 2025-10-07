Lo que no te han contado de Jane Goodall: su firme creencia en la existencia del Yeti o el Bigfoot

El reciente fallecimiento de la primatóloga Jane Goodall ha puesto de relieve su inmenso legado científico, pero también ha rescatado una de sus facetas más desconocidas. Durante 'Lo Misterioso' en 'Herrera en COPE', Javier Sierra ha revelado la sorprendente postura que la científica, fallecida a los 90 años, mantenía sobre la existencia de criaturas como el Yeti o el Bigfoot.

ESCUCHA AQUÍ LO MISTERIOSO Joan Goodall y el Bigfoot Lo misterioso' con Javier Sierra Escuchar

Una teoría basada en la coherencia

Sierra ha explicado que Goodall, reconocida mundialmente por sus trabajos con chimpancés, adoptó una "posición muy, muy abierta" ante este enigma. La primatóloga encontraba "coherente" la existencia de relatos sobre criaturas similares en todos los continentes, aunque con distintos nombres: Yeti en Asia, Sasquatch en la costa noroeste del Pacífico o Yeren en China. Según ella, los testimonios solían coincidir en dos tipologías: un homínido pequeño y gris, y otro más grande y negro.

Esta perspectiva se vio reforzada por una experiencia indirecta en Ecuador. En una visita a un pueblo remoto, unos cazadores le contaron su temor hacia un "mono sin cola" de 1,80 metros de altura que habitaba en la selva. El hecho de que esta tribu tuviera "muy poco contacto con occidente" y, por tanto, no estuviera influenciada por leyendas externas, marcó profundamente a la investigadora.

La ciencia frente al misterio

A pesar de la convicción de Goodall, las pruebas materiales nunca han respaldado la existencia de estos seres. Sierra ha mencionado el 'Collateral Hominid Project', una investigación de 2012 de las universidades de Oxford y Lausana que analizó pelos y otros restos. Los análisis de muestras del Himalaya revelaron que pertenecían a cabras o incluso a un oso polar del Paleolítico, mientras que las de Norteamérica se correspondían con especies ya conocidas.

TE PUEDE INTERESAR Un peluche de la infancia y una llamada inesperada en su juventud que lo cambió todo: la apasionante y desconocida vida de Jane Goodall

La propia etóloga defendía que el "aluvión enorme de fotografías, aunque fueran borrosas", podría ser suficiente. En este sentido, afirmaba que "ni siquiera sería necesario que tuviéramos el cuerpo de una de estas criaturas para convencernos de su existencia".

El debate, por tanto, se mantiene entre la postura abierta de una científica de prestigio y la contundente falta de un genoma o prueba física que confirme la existencia de un nuevo homínido.